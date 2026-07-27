মৰিগাঁও ৰাজহ চক্ৰৰ গাঁও মিকিৰ ভেটাত অন্তৰ্ভুক্তিৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ
মৰিগাঁও ৰাজহ চক্ৰৰ পৰা পাঁচখন গাঁও মিকিৰভেটা ৰাজহ চক্ৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ ৷ জিলা আয়ুক্তৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ ৷
Published : July 27, 2026 at 7:00 PM IST
মৰিগাঁও: চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ মৰিগাঁৱত ৷ জিলাখনৰ মৰিগাঁও ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত ভূৰবন্ধা, কটহগুৰি, ঔগুৰি, খটৰবড়ী আৰু পাটিদয়া আদি পাঁচখন ৰাজহ গাঁও মিকিৰভেটা ৰাজহ চক্ৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ প্ৰস্তাৱিত সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে স্থানীয় লোকসকল ক্ষোভিত হৈ পৰিছে ৷
সোমবাৰে ভূৰবন্ধা এলেকাৰ শতাধিক ৰাইজে মৰিগাঁও জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । প্ৰতিবাদকাৰীসকলে জিলা আয়ুক্তৰ জৰিয়তে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি চৰকাৰৰ অবিলম্বে এই সিদ্ধান্ত বাতিল কৰাৰ দাবী জনায় ।
স্মাৰক পত্ৰত উল্লেখ কৰা অনুসৰি, অবিভক্ত নগাঁও জিলাৰ সময়ৰ পৰাই ভূৰবন্ধা, কটহগুৰি, আগুৰি, খটৰবড়ী আৰু পাটিদয়া ৰাজহ গাঁওসমূহ মৰিগাঁও ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত হৈ আছে । অঞ্চলটোৰ সাধাৰণ ৰাইজে ভূমি, ৰাজহ আৰু অন্যান্য চৰকাৰী কাম-কাজ অতি সহজে সম্পন্ন কৰি আহিছিল । কিন্তু আগন্তুক লোকপিয়লৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই পাঁচখন গাঁও প্ৰায় ১৪-১৫ কিলোমিটাৰ দূৰত অৱস্থিত মিকিৰভেটা ৰাজহ চক্ৰৰ অধীনলৈ নিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে প্ৰশাসনে ।
এই সিদ্ধান্তৰ খবৰ পোৱাৰ পিছতেই অঞ্চলটোৰ ৰাইজ ক্ষোভিত হৈ উঠে । সোমবাৰে বিভিন্ন গাঁৱৰ পুৰুষ-মহিলা, যুৱক আৰু জ্যেষ্ঠ নাগৰিক একত্ৰিত হৈ জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ লগতে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে শ্ল’গান দিয়ে ।
প্ৰতিবাদকাৰীসকলে কয় যে, বহু দশক ধৰি মৰিগাঁও ৰাজহ চক্ৰৰ সৈতে জড়িত হৈ থকা গাঁওসমূহক হঠাতে আন ৰাজহ চক্ৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলে সাধাৰণ জনসাধাৰণ নানা সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব ।
ৰাইজৰ অভিযোগ অনুসৰি, মিকিৰভেটা ৰাজহ চক্ৰলৈ যাবলৈ অধিক দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিব লাগিব । ইয়াৰ ফলত বিশেষকৈ দুখীয়া, কৃষিজীৱী আৰু মধ্যবিত্ত পৰিয়ালসমূহে চৰকাৰী কাম-কাজ সম্পন্ন কৰিবলৈ অতিৰিক্ত সময়, যাতায়াত ব্যয় আৰু বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব ।
বহু বৃদ্ধ, মহিলা আৰু দৈনিক মজুৰি কৰা লোকৰ বাবেও এই সিদ্ধান্ত যথেষ্ট কষ্টদায়ক হ'ব বুলি তেওঁলোকে মত প্ৰকাশ কৰে ।
প্ৰতিবাদকাৰীসকলে স্পষ্টভাৱে দাবী জনায় যে, এই পাঁচখন গাঁও পূৰ্বৰ দৰেই মৰিগাঁও ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত ৰাখিব লাগে আৰু চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্ত অবিলম্বে বাতিল কৰিব লাগে । অন্যথা, চৰকাৰে যদি ৰাইজৰ ন্যায্য দাবীৰ প্ৰতি গুৰুত্ব নিদিয়ে, তেন্তে অঞ্চলবাসীয়ে পুনৰ গণতান্ত্ৰিকভাৱে বৃহত্তৰ আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ বাধ্য হ'ব বুলি সকীয়াই দিয়ে ।
লগতে পঢ়ক: মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ নামত উৎকোচ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা চিকিৎসকক নিলম্বন