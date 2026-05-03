চিমেন্ট উদ্যোগ স্থাপনৰ বিৰোধিতাৰে ডিমৰীয়াত ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ

ডিমৰীয়াৰ ৩নং ঔজাৰী গাঁৱত ৰাইজে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ ৷

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 3, 2026 at 10:50 PM IST

ডিমৰীয়া: দেওবাৰে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ ডিমৰীয়াৰ ৩নং ঔজাৰী গাঁৱত ৰাইজে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ ৷ অভিযোগ অনুসৰি, এটা চিমেন্ট কোম্পানীয়ে কৃষিভূমি আৰু পৰিৱেশ ধ্বংস কৰি উদ্যোগ স্থাপনৰ পৰিকল্পনাৰ কৰিছে ৷ যাৰ বাবে ৰাইজে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৷ উল্লেখ্য যে, ২০০৯ চনত এটা চিমেন্ট কোম্পানীয়ে উক্ত এলেকাত উদ্যোগ স্থাপনৰ চেষ্টা কৰিছি ৷ ৰাইজৰ প্ৰতিবাদৰ বাবে সেই সময়ত উদ্যোগ স্থাপন কৰিব পৰা নাছিল, যদিও পুনৰ চিমেন্ট কোম্পানীটোৱে সেই স্থানত উদ্যোগ স্থাপনৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ৷

স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ মতে, ২০০৬ চনতে একাংশ দালালৰ সহযোগত ৩নং ঔজাৰী লাট এলেকাৰ প্ৰায় ১৩৬ বিঘাৰো অধিক কৃষিভূমি প্ৰলোভনেৰে ক্ৰয় কৰিছিল এটা চিমেন্ট কোম্পানীৰ কৰ্তৃপক্ষই ৷ সেই সময়ত বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজে তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ ফলত কোম্পানীটোৱে কাম-কাজ বন্ধ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল । শেহতীয়াকৈ পুনৰ উক্ত মাটিত দেৱাল নিৰ্মাণ কৰি উদ্যোগটোৰ কাম আগবঢ়াই নিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে ৷

স্থানীয় ৰাইজে কয়, "যি স্থানত চিমেন্ট উদ্যোগটো স্থাপনৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে, সেই সমগ্ৰ এলেকাটো উৰ্বৰ কৃষিভূমি আৰু ৰাজহুৱা বিল-খালেৰে পৰিপূৰ্ণ । বিশেষকৈ ডিমৰীয়াৰ ঐতিহাসিক 'পাৰশানি বিল' ইয়াতেই অৱস্থিত। উদ্যোগটো স্থাপন হ’লে ইয়াৰ পৰা নিৰ্গত হোৱা ধূলি আৰু ধোঁৱাই কৃষিভূমি নষ্ট কৰাৰ লগতে পানীৰ উৎসসমূহ প্ৰদূষিত কৰিব। ইয়াৰ ফলত অঞ্চলটোৰ দৰিদ্ৰ জনসাধাৰণ ভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ লগতে জীৱন আৰু জীৱিকাৰ প্ৰতি চৰম সংকট নামি আহিব ৷"

প্ৰতিবাদী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি নাৰায়ণ সৰকাৰে কয়, "২০০৯ চনৰ পৰাই আমি কৃষিভূমিত চিমেন্ট উদ্যোগৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছো । এই অঞ্চলৰ মানুহ দৰিদ্ৰ আৰু তেওঁলোক কৃষিকৰ্ম আৰু মৎস্য উৎপাদনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল । আমি উদ্যোগ মন্ত্ৰী আৰু প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ ব’ৰ্ডক স্পষ্টকৈ জনাও যে ইয়াত প্ৰদূষণযুক্ত উদ্যোগৰ অনুমতি যেন নিদিয়ে । চিমেন্ট ফেক্টৰীৰ পৰিৱৰ্তে ইয়াত কৃষিভিত্তিক উদ্যোগ স্থাপন কৰি নিবনুৱাক সংস্থাপন দিয়ক, তাত আমাৰ একো আপত্তি নাই ।"

আনহাতে, ভূমি সুৰক্ষা সমিতিৰ এজন বিষয়ববীয়াই কয়, "আমাৰ ইয়াত যদি চিমেন্ট ফেক্টৰীৰ কাম কৰিব বিচাৰে, তেন্তে আমি তিলতিলকৈ মৰাৰ সলনি আন্দোলন কৰি মৰিবলৈ সাজু আছো । ৰাইজক মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দিয়া কোনো প্ৰচেষ্টা সহ্য কৰা নহ’ব। স্থানীয় ৰাইজৰ লগত কোনো আলোচনা নকৰাকৈ দেৱাল নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে । আমাক উন্নয়ন লাগে, কিন্তু ৰাইজক ক্ষতি কৰা উদ্যোগ নালাগে । ১৩৬ বিঘাৰো অধিক কৃষিভূমিত কোনো কাৰণতে চিমেন্ট ফেক্টৰী হ’বলৈ দিয়া নহ’ব । আমি কেৱল কৃষিভিত্তিক বা শিক্ষাভিত্তিক প্ৰকল্পকহে আদৰণি জনাম ।

