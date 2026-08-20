অভয়াপুৰীত ৪৮ ঘণ্টা পৰ্যন্ত বিদ্যুৎ কৰ্তন ! গ্ৰাহকৰ অভিযোগক নস্যাৎ এ পি ডি চি এলৰ

অভয়াপুৰীত ৪৮ ঘণ্টা পৰ্যন্ত বিদ্যুৎ কৰ্তন ! গ্ৰাহকৰ অভিযোগক নস্যাৎ এ পি ডি চি এলৰ
উৎকট গৰমতো অভয়াপুৰীত নাথাকে বিদ্যুৎ সেৱা ৷ উপায়ন্তৰ হৈ মাজনিশাই ওলাই আহিল শ শ লোক ৷ ৰাজপথ অৱৰোধ কৰি ৰাইজ বহিল প্ৰতিবাদত ৷
Published : August 20, 2026 at 3:41 PM IST
বঙাইগাঁও : গৰমে দহিছে ৰাজ্যবাসীক, ফলত ৰাইজে যমৰ যাতনা ভুগিবলগীয়া হৈছে । এনে সময়ত অভয়াপুৰী বিদ্যুৎ সংমণ্ডলৰ কাৰ্যত ৰাইজ অতিষ্ট হৈ পৰে ৷ অভয়াপুৰী বিদ্যুৎ সংমণ্ডলৰ অনিয়মীয়া বিদ্যুৎ সেৱাত ক্ষুব্ধ হৈ ৰাইজে বুধবাৰে মাজনিশা ৰাজপথ অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৷
প্ৰতিবাদী ৰাইজৰ অভিযোগ অনুসৰি, অভয়াপুৰীৰ ঠাই বিশেষে বিদ্যুৎ বিভাগে ৪৮ ঘণ্টা পৰ্যন্ত বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰে ৷ ফলত শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে অঞ্চলবাসী ৰাইজে যমৰ যন্ত্ৰণা ভোগ কৰিব লগা হয় ৷
আনকি বিদ্যুৎ বিভাগক এই সন্দৰ্ভত অভিযোগ দিয়াৰ স্বত্বেও কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৷ আনকি জৰুৰী সময়ত বিদ্যুৎ বিভাগৰ লোকক ফোন কৰিলেও কোনো সদুত্তৰ নোপোৱাৰ অভিযোগ কৰিছে প্ৰতিবাদী ৰাইজে ৷
এই সন্দৰ্ভত বঙাইগাঁও আছুৰ সম্পাদক কংকন বায়নে কয়, ‘‘এঘণ্টা-দুঘণ্টা নহয়, প্ৰায় ২৪ ৰ পৰা ৪৮ ঘণ্টা পৰ্যন্ত বিদ্যুৎ বিভাগে বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰি ৰাখে ৷ ফলত ৰাইজে বহু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ’ব লগা হয় ৷ যি সময়ত চৰকাৰে গৰমৰ বাবে পুৱা ৯ বজাৰ পৰিৱৰ্তে ৭ বজাতে বিদ্যালয়লৈ শিক্ষাৰ্থী অহাৰ সুবিধা কৰি দিছে, তেনে সময়তে বিদ্যুৎ বিভাগৰ এই কৰ্মকাণ্ডই অতিষ্ট ৰাইজক কৰি কৰি তুলিছে ৷ উপায়ন্তৰ হৈ আমি এই প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ বাধ্য হৈ পৰিছো ৷’’
কংকন বায়নে আৰু কয়, ‘‘আমি বিদ্যুৎ বিভাগক আমাৰ অভিযোগ দিবলৈ ফোন কৰিলেও ফোনত নাপাও ৷ কেতিয়াবা জৰুৰী কাৰণত ফোন কৰিলেও তেওঁলোকে ফোন নুঠায় ৷ আজি আহি আমি গ’ম পালো যে তেওঁলোকে ফোন ওপৰত তুলি থৈছে ৷ এয়া কেনে ধৰণৰ কথা ৷’’
বায়নে লগতে কয়, ‘‘বিদ্যুৎ বিভাগে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, ৰিচাৰ্জ শেষ হোৱাৰ মাত্ৰই বিদ্যুৎ সেৱা কৰ্তন কৰি দিয়ে, কিন্তু যেতিয়া আমাৰ প্ৰয়োজন হয়, তেতিয়া তেওঁলোকে এইবোৰলৈ নাচায় ৷’’
ইফালে প্ৰতিবাদী ৰাইজৰ অভিযোগ বিভাগৰ বিষয়া প্ৰবীৰ সিংহই নস্যাৎ কৰিছে ৷ অভয়াপুৰী বিদ্যুৎ সংমণ্ডলৰ মহকুমা বিষয়া প্ৰবীৰ সিংহই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, ‘‘আমি লাভ কৰা অভিযোগবোৰ ভালদৰে বিবেচনা কৰিম ৷ বিদ্যুতৰ কাম চলি থকা বাবেহে বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰা হৈছে ৷ আমালৈ অহৰহ ফোন আহি থাকে, এটা ফোন ৰিচিভ কৰোতে আনটো ফোন ৰৈ যায় বা ব্যস্ত দেখুৱায় ৷ আমি জানি-বুজি কোনো গ্ৰাহকৰ ফোন আওকান নকৰো ৷’’
আনহাতে বাদ-প্ৰতিবাদৰ মাজতে বুধবাৰে নিশা প্ৰতিবাদী একাংশ লোকে বিদ্যুৎ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰত তলা মাৰি দিয়ে লগতে বিদ্যুৎ নথকাৰ বাবে ম’ম জ্বলাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ এটা দলৰ লগতে অভয়াপুৰী সমজিলাৰ আয়ুক্ত দ্বীপন বৰ্মন উপস্থিত হৈ প্ৰতিবাদকাৰী ৰাইজক বুজনি দিয়াৰ চেষ্টা কৰে ৷ ৰাইজৰ লগত দীৰ্ঘসময় আলোচনা কৰাৰ অন্তত অৱশেষত শক্তি বিভাগৰ বিষয়াই ভুল স্বীকাৰ কৰি নিশাৰ ভিতৰতে বিদ্যুৎ সেৱা সূচল কৰিবলৈ বাধ্য হয় ৷