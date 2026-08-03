বন্যহস্তীৰ সন্ত্ৰাস ৰোধ কৰিব পৰা নাই বন বিভাগে: ডুমডুমাত ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ
ডুমডুমা বন সংমণ্ডল কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে উত্তাল ৰাইজ ৷
Published : August 3, 2026 at 4:10 PM IST
তিনিচুকীয়া : সোমবাৰে ডুমডুমা বন সংমণ্ডল কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে একাংশ লোকে ৷ বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহৰ উদ্যোগত আয়োজিত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত বৃহৎ সংখ্যক স্থানীয় লোকে অংশগ্ৰহণ কৰি বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে ৷ অভিযোগ অনুসৰি, তিনিচুকীয়া জিলাৰ ফিল'বাৰী অঞ্চলৰ আমগুৰিত দীৰ্ঘদিন ধৰি অব্যাহত আছে বন্যহস্তীৰ তাণ্ডব ৷
যাৰ বাবে বন্যহস্তী নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱৰা বনবিভাগৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভিত ৰাইজে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৷ প্ৰতিবাদকাৰীসকলে অভিযোগ কৰা অনুসৰি, ফিল'বাৰীৰ আমগুৰি আৰু ইয়াৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী অঞ্চলত প্ৰায় প্ৰতিদিনে নিশাৰ ভাগত বন্যহস্তীৰ এটা জাকে প্ৰৱেশ কৰি ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি সাধন কৰি আহিছে ।
হাতীৰ জাকটোৱে কৃষকসকলৰ চাহ বাগিচা, তামোল গছ, কল গছ আদি ভাঙি তহিলং কৰাৰ লগতে কৃষিজীৱি ৰাইজৰ ব্যপক ক্ষতি কৰিছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে ৰাইজে ৷
প্ৰতিবাদকাৰী ৰাইজে কয়, "বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱৰ বিষয়ে বন বিভাগক একাধিকবাৰ অৱগত কৰা হৈছিল যদিও আজিলৈকে স্থায়ী সমাধান বা ফলপ্ৰসূ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই । ইয়াৰ ফলত অঞ্চলবাসীয়ে প্ৰতিটো নিশা আতংকৰ মাজেৰে সময় কটাবলগীয়া হৈছে ।"
তেওঁলোকে লগতে কয়,"বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত ক্ষয়-ক্ষতিৰ পাছতো বন বিভাগৰ পৰা কোনো ধৰণৰ তাৎক্ষণিক সহায়, ক্ষতিপূৰণ বা আশ্বাস লাভ নাই । ফলত কৃষকসকলে আৰ্থিকভাৱে সংকটৰ সন্মুখীন হোৱাৰ লগতে চৰম অনিশ্চয়তাৰ মাজত দিন পাৰ কৰিছে । সেয়ে বন বিভাগক অতি শীঘ্ৰে বন্যহস্তীৰ সন্ত্ৰাস নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ফলপ্ৰসূ পদক্ষেপ গ্ৰহণ, ক্ষতিগ্ৰস্ত কৃষক-পৰিয়ালসমূহক উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ প্ৰদান আৰু অঞ্চলবাসীৰ জীৱন-সম্পত্তিৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ দাবী জনাইছো । দাবীসমূহ পূৰণ নকৰিলে আগন্তুক দিনত অধিক তীব্ৰ গণআন্দোলন গঢ়ি তোলা হ'ব ৷"
লগতে পঢ়ক : গোলাঘাটত বান পৰিস্থিতি উন্নত হলেও একাংশ বন্যাৰ্ত যাব পৰা নাই ঘৰলৈ