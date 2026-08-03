ETV Bharat / state

বন্যহস্তীৰ সন্ত্ৰাস ৰোধ কৰিব পৰা নাই বন বিভাগে: ডুমডুমাত ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ

ডুমডুমা বন সংমণ্ডল কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে উত্তাল ৰাইজ ৷

PUBLIC PROTEST AT DOOM DOOMA
বনবিভাগৰ বিৰুদ্ধে ডুমডুমাত ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 3, 2026 at 4:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

তিনিচুকীয়া : সোমবাৰে ডুমডুমা বন সংমণ্ডল কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে একাংশ লোকে ৷ বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহৰ উদ্যোগত আয়োজিত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত বৃহৎ সংখ্যক স্থানীয় লোকে অংশগ্ৰহণ কৰি বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে ৷ অভিযোগ অনুসৰি, তিনিচুকীয়া জিলাৰ ফিল'বাৰী অঞ্চলৰ আমগুৰিত দীৰ্ঘদিন ধৰি অব্যাহত আছে বন্যহস্তীৰ তাণ্ডব ৷

যাৰ বাবে বন্যহস্তী নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱৰা বনবিভাগৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভিত ৰাইজে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৷ প্ৰতিবাদকাৰীসকলে অভিযোগ কৰা অনুসৰি, ফিল'বাৰীৰ আমগুৰি আৰু ইয়াৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী অঞ্চলত প্ৰায় প্ৰতিদিনে নিশাৰ ভাগত বন্যহস্তীৰ এটা জাকে প্ৰৱেশ কৰি ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি সাধন কৰি আহিছে ।

বনবিভাগৰ বিৰুদ্ধে ডুমডুমাত ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)

হাতীৰ জাকটোৱে কৃষকসকলৰ চাহ বাগিচা, তামোল গছ, কল গছ আদি ভাঙি তহিলং কৰাৰ লগতে কৃষিজীৱি ৰাইজৰ ব্যপক ক্ষতি কৰিছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে ৰাইজে ৷

প্ৰতিবাদকাৰী ৰাইজে কয়, "বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱৰ বিষয়ে বন বিভাগক একাধিকবাৰ অৱগত কৰা হৈছিল যদিও আজিলৈকে স্থায়ী সমাধান বা ফলপ্ৰসূ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই । ইয়াৰ ফলত অঞ্চলবাসীয়ে প্ৰতিটো নিশা আতংকৰ মাজেৰে সময় কটাবলগীয়া হৈছে ।"

তেওঁলোকে লগতে কয়,"বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত ক্ষয়-ক্ষতিৰ পাছতো বন বিভাগৰ পৰা কোনো ধৰণৰ তাৎক্ষণিক সহায়, ক্ষতিপূৰণ বা আশ্বাস লাভ নাই । ফলত কৃষকসকলে আৰ্থিকভাৱে সংকটৰ সন্মুখীন হোৱাৰ লগতে চৰম অনিশ্চয়তাৰ মাজত দিন পাৰ কৰিছে । সেয়ে বন বিভাগক অতি শীঘ্ৰে বন্যহস্তীৰ সন্ত্ৰাস নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ফলপ্ৰসূ পদক্ষেপ গ্ৰহণ, ক্ষতিগ্ৰস্ত কৃষক-পৰিয়ালসমূহক উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ প্ৰদান আৰু অঞ্চলবাসীৰ জীৱন-সম্পত্তিৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ দাবী জনাইছো । দাবীসমূহ পূৰণ নকৰিলে আগন্তুক দিনত অধিক তীব্ৰ গণআন্দোলন গঢ়ি তোলা হ'ব ৷"

লগতে পঢ়ক : গোলাঘাটত বান পৰিস্থিতি উন্নত হলেও একাংশ বন্যাৰ্ত যাব পৰা নাই ঘৰলৈ

TAGGED:

ডুমডুমা বন সংমণ্ডল কাৰ্যালয়
তিনিচুকীয়া
তিনিচুকীয়াত ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ
ETV BHARAT ASSAM
PUBLIC PROTEST AT DOOM DOOMA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.