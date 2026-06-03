ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে জাগ্ৰত জনতা, ঘৰ-দুৱাৰ ভাঙি জ্বলালে সৰবৰাহকাৰীৰ বাহন
মধ্য অসমৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ স্বৰূপ নগাঁও জিলাক ড্ৰাগছে যেন কোঙা কৰি পেলাইছে ৷ এইবাৰ নগাঁৱত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে জাগ্ৰত হৈছে জনতা ৷
Published : June 3, 2026 at 3:58 PM IST
নগাঁও: অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বৰ্তমান সময়ত ড্ৰাগছে মহামাৰীৰ ৰূপ লৈছে ৷ একাংশ যুৱপ্ৰজন্মই ড্ৰাগছৰ কঁৰাল গ্ৰাসত পৰি কলিতেই নিজৰ জীৱন বিপদাপন্ন কৰিছে ৷ কাল অমানিশা নমাই আনিছে বহু পৰিয়াললৈ ৷ অসম চৰকাৰ তথা আৰক্ষী প্ৰশাসনে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে নিৰন্তৰ অভিযান চলাই আহিছে যদিও এতিয়াও এই বৰবিহৰ শিপাডাল উঘালিব পৰা নাই ৷
মধ্য অসমৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ স্বৰূপ নগাঁও জিলাকো ড্ৰাগছে যেন কোঙা কৰি পেলাইছে ৷ বিগত সময়ছোৱাত ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ অভিযোগত আৰক্ষীৰ গুলীত ঘূণীয়া হৈছিল বহু কেইটা সৰবৰাহকাৰী ৷ কিন্তু তাৰ পাছতো জিলাখনত গোপনে চলি আছে এই বেহা ৷
প্ৰাক্তন আই পি এছ আনন্দ মিশ্ৰ নগাঁও জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক হৈ থকাৰ সময়ছোৱাত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে ব্যাপক অভিযান চলাই সফলতা লাভ কৰিছিল ৷ আৰক্ষীৰ ভয়ত আত্মগোপন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী ৷ বহুকেইটা সৰবৰাহকাৰী আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হয় আৰু একাংশ আহত হয় ৷ কিন্তু এতিয়া পুনৰ সেই সৰবৰাহকাৰী গাঁতৰ পৰা ওলাই আহিছে ৷
ড্ৰাগছে একপ্ৰকাৰ ভয়াৱহ কৰি তুলিছে কলঙৰ পাৰ ৷ অন্ধকাৰৰ মুখলৈ ঠেলি পঠিয়াইছে যুৱপ্ৰজন্মৰ বহুজনক ৷ আৰক্ষীৰ অভিযান চলি থাকিলেও ড্ৰাগছৰ বেপাৰীয়ে অতি কৌশলপূৰ্ণভাৱে এই বেহা চলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷
এইবাৰ নগাঁৱত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে জাগ্ৰত হৈছে জনতা ৷ জিলাখনৰ হেৰাপট্টী টানপাৰাত ৰাইজে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে ড্ৰাগছ বিক্ৰী কৰা একাংশ ব্যক্তিৰ বাসগৃহ ৷ তদুপৰি উত্তেজিত ৰাইজে এজন সৰবৰাহকাৰীৰ দুচকীয়া বাহনো জ্বলাই দিয়ে ৷ ড্ৰাগছৰ কবলত পৰি বহু উদীয়মান যুৱকৰ জীৱন ধ্বংস হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি ৰাইজে এই সামাজিক ব্যাধিৰ বিৰুদ্ধে এনে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে । ড্ৰাগছৰ প্ৰভাৱত সমাজত চুৰি, ডকাইতি, হিংসা আদি অপৰাধমূলক কাৰ্যকলাপ বৃদ্ধি পোৱাৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰে স্থানীয় ৰাইজে ।
সমাজখনক এই অভিশাপৰ পৰা মুক্ত কৰিবলৈ ৰাইজে নিজেই আগবাঢ়ি আহি অভিযান আৰম্ভ কৰে । ড্ৰাগছৰ লগত জড়িত থকা লোকসকলৰ বাসগৃহ ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰাৰ লগতে এই বেহা ৰোধৰ বাবে প্ৰতিবাদো সাব্যস্ত কৰে ।
লগতে পঢ়ক: সুমিত কুমাৰ নাম লৈ ভয়ংকৰ কাণ্ড কৰিলে হাছমতে?