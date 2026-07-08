ETV Bharat / state

এখন উৰণসেতুক লৈ জনতাৰ বিড়ম্বনা: ভাগ্যক্ৰমে নহ'ল কোনো দুৰ্ঘটনা

আগ-পিছ নাভাবি যাতায়তৰ বাবে খুলি দিয়াত ইফালেও গাড়ী সিফালেও গাড়ী ৷ কোনেও নাজানে ক'লৈ যোৱা ৰাস্তা কোনটো !

Kaliabor flyover
পথ নিৰ্দেশনা অবিহনে কলিয়াবৰ তিনিআলিৰ উৰণ সেতু মুকলি (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 8, 2026 at 1:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলিয়াবৰ: নগাঁৱৰ কলিয়াবৰ সমজিলাৰ অতি ব্যস্ত তিনিআলিৰ উৰণসেতুৰ নিৰ্মাণৰ কাম প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হ'ল । কিন্তু সঠিক প্ৰস্তুতি নকৰাকৈয়ে কেৱল উজনিমুৱা বাহনৰ যাতায়াতৰ বাবে প্ৰশাসনে উৰণসেতুখন হঠাৎ মুকলি কৰি দিলে ।

নগাঁৱৰ পৰা উজনিলৈ যোৱা বাহনসমূহ উৰণসেতুৰ ওপৰেৰে যাব পাৰে যদিও তাত কোনো পথ নিৰ্দেশনা নাই । যাৰ বাবে নগাঁৱৰ ফালৰ পৰা অহা বাহনসমূহ তেজপুৰলৈ কোনটো পথেৰে যাব, তেজপুৰৰ পৰা নগাঁৱলৈ বা যোৰহাটলৈ যাবলৈ কোনোটো পথ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, যোৰহাটৰ পৰা অহা বাহনসমূহ গুৱাহাটীলৈ বা তেজপুৰলৈ কোনফালেদি যাব তাক লৈ বাহনৰ চালকসকল বিভ্ৰান্তিত পৰিছে । মুঠতে যিয়ে যিফালে পাৰে বাহনসমূহ সোমাই দিয়াৰ ফলত এক ভয়ংকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে ।

কলিয়াবৰত উৰণসেতু মুকলিক লৈ তীব্ৰ বিতৰ্ক (ETV Bharat)

সৌভাগ্যক্ৰমে কোনো দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা নাই । ইয়াৰ পিছতে সামাজিক মাধ্যমত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ল । পথ নিৰ্দেশনা নিদিয়াকৈ সেতুখন মুকলি কৰাক লৈ সকলোৱে নিৰ্মাণকাৰী সংস্থা তথা চৰকাৰক সমালোচনা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে । যাৰ বাবে অৱশেষত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণে উৰণসেতুৰ ওপৰেৰে যাতায়াত পুনৰ বন্ধ কৰি দিলে ।

Kaliabor flyover
কলিয়াবৰত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণত ব্যাপক বিসংগতিৰ অভিযোগ (ETV Bharat)

ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ গাফিলতিৰ বাবেই দীৰ্ঘসময় ধৰি উৰণ সেতুখনৰ নিৰ্মাণকাৰ্যত বিলম্ব ঘটিলেও অৱশেষত প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে । কিন্তু কোনো পৰিকল্পনা নোহোৱাকৈয়ে বাহন আৰু পথচাৰীক বিপদত পেলোৱা কাৰ্যৰ বাবে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি স্থানীয় সমাজকৰ্মী নৱ কুমাৰ বৰদলৈয়ে ।

তেওঁ কয়, "উৰণসেতুখন কাৰ নিৰ্দেশত খুলি দিলে নাজানো । তেওঁলোকে উৰণসেতুৰ তলৰ গোটেইকেইটা পথ খুলি গাড়ীবিলাকক দৌৰাই দিছে । গাড়ীবোৰ চাৰিওফালৰ পৰা ঢপলিয়াই ফুৰিছে । তাৰ পিছত যেন হিন্দী চিনেমাহে চাই আছোঁ । এই অৱস্থা হোৱাৰ পিছত সেতুখন আকৌ বন্ধ কৰি দিলে । বন্ধ কৰি দিয়াত বেয়া পোৱা নাই । এইবাৰ খুলিলে সকলো সম্পূৰ্ণ কৰিহে খোলক । ষ্ট্ৰীট লাইটৰ ব্যৱস্থা কৰক, পথ নিৰ্দেশনা দিয়ক ।"

Kaliabor flyover
ৰাইজৰ আপত্তিৰ পিছতে পুনৰ বন্ধ কলিয়াবৰ তিনিআলিৰ উৰণসেতু (ETV Bharat)

আনহাতে তেজপুৰৰ পৰা জখলাবন্ধালৈ যোৱা উৰণসেতুৰ তলৰ পথছোৱা ৯.৫ মিটাৰৰ ঠাইত ৭.৫ মিটাৰহে বহলকৈ নিৰ্মাণ কৰিছে বুলিও তেওঁ অভিযোগ কৰে । যাৰ ফলত যিকোনো মুহূৰ্তত তাত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে বুলি ৰাইজে আশংকা কৰিছে ।

তেওঁ কয়, "সেয়ে আমি আশা কৰোঁ কলিয়াবৰৰ স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী মহোদয়ে এই বিষয়ে তদাৰক কৰক, যাতে উৰণসেতুখনৰ লগতে উজনি-নামনি আৰু উত্তৰপাৰৰ সংযোগস্থল কলিয়াবৰ তিনিআলি ঠাইখনো জাকত-জিলিকা হৈ উঠক । উৰণসেতুখনৰ নাতিদূৰতে কলিয়াবৰ সমজিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় । এই পথেদি আয়ুক্তৰ আৱাসৰ পৰা কাৰ্যালয়লৈ অহা-যোৱা কৰে । তেওঁৰ চকুত নিশ্চয় উৰণসেতুৰ তলৰ পৰিৱেশটো চকুত পৰিছে । তেওঁ বিষয়টো গুৰুত্ব দিব বুলি আশা কৰিছোঁ ।"

উল্লেখ্য যে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে অপৰিকল্পিতভাৱে চাৰিলেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণক লৈ অঞ্চলটোত দীৰ্ঘদিন ধৰি অসন্তুষ্টি অব্যাহত আছে । কলিয়াবৰৰ সচেতন মহলে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণত ব্যাপক আসোঁৱাহৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি আহিছে । বিভিন্ন স্থানত ছাৰ্ভিচ ৰোড, স্থায়ী নলা-নৰ্দমাৰ লগতে যাৱতীয় সা-সুবিধা নথকাৰো অভিযোগ কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক :

দুৰ্ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি মৈৰাবাৰীত ৰে’ল বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ ক্ষোভ

TAGGED:

উৰণ সেতু
ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ
কলিয়াবৰ
ইটিভি ভাৰত অসম
KALIABOR FLYOVER

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.