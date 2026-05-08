ৰাইজৰ ৰোষত বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ, নামভৰ্তিৰ নামত কিয় ধন সংগ্ৰহ অধ্যক্ষৰ ?

ৰাইজৰ ৰোষত বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ, নামভৰ্তিৰ নামত কিয় ধন সংগ্ৰহ অধ্যক্ষৰ ?
বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজে পাতিলে সভা ৷ নামভৰ্তিৰ নামত ছাত্ৰৰ পৰা অধ্যক্ষই দাবী কৰিছিল ৩০০-১৫০০ টকা ৷
Published : May 8, 2026 at 7:30 PM IST
মঙলদৈ: অসমৰ চৰকাৰী শিক্ষাখণ্ড, শিক্ষকক লৈ অসন্তুষ্ট হৈ পৰিছে ৰাইজ ৷ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ বা চৰকাৰলৈ অপেক্ষা নকৰি বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ একগোট হৈছে স্থানীয় ৰাইজ ৷ যি সময়ত অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাক উন্নত কৰাৰ লক্ষ্যৰে চৰকাৰে ভিন্ন আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে, শিক্ষক নিযুক্তি দিছে তাৰ পাছতো একাংশ চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক-কৰ্মচাৰী বাৰে বাৰে বিতৰ্কত সোমাই পৰিছে ৷
সদস্য ঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলত একাংশ চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱৰাৰ বাবে বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকক কঠোৰ সকীয়নি,জবাবদিহি কৰিছিল জিলাৰ মুৰব্বীয়ে ৷ কিন্তু এইবাৰ বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষক ৰাজহুৱাকৈ জবাবদিহি কৰিলে ৰাইজে ৷ ঘটনা অনুসৰি, দৰং জিলাৰ বালাবাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ নজৰুল হকৰ বিৰুদ্ধে বৃহস্পতিবাৰে বিদ্যালয়ৰ চৌহদত ৰাজহুৱা সভা অনুষ্ঠিত কৰি বিদ্যালখনৰ শিক্ষাৰ্থীৰ অভিভাৱক আৰু ৰাইজে জেৰা কৰে অধ্যক্ষক হকক ।
অভিযোগ অনুসৰি, ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনাৰ পাছতো বালাবাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত এজন ছাত্ৰৰ পৰা নামভৰ্তিৰ নামত ৩০০-১৫০০ টকা দাবী কৰিছিল বিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষই ৷ ধন নিদিয়াৰ বাবে বিভিন্ন অজুহাত দেখুওৱাই ছাত্ৰজনক নামভৰ্তিৰ পৰা বঞ্চিত কৰি ৰাখিলে অধ্যক্ষগৰাকীয়ে । যাৰ বাবে বালাবাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ চৌহদতে অধ্যক্ষগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজে সভা আয়োজন কৰি অধ্যক্ষ হকক জবাবদিহি কৰে ৷
ৰাইজৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত বিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে কয়,"এটা অনুষ্ঠান চলোৱাটো ইমান সহজ কথা নহয় । বিদ্যুৎ মাচুলৰ পৰা ধৰি অন্যান্য খৰচৰ কথা আহি পৰে ৷ আমি গ্ৰাণ্ট পাও বছৰি ৭৫ হাজাৰ টকা ৷ বিদ্যুৎ মাচুলৰ নামত প্ৰায় ৪০ হাজাৰ খৰচ হয় । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ফেনবোৰ বেয়া কৰিছে, ছুইচ বৰ্ড ভাঙি পেলাই, সেইবোৰ মেৰামতি কৰিব লাগে । যদি কাৰেণ্ট নাথাকে শিক্ষকে ক'ব চাৰ বহু গৰম ক্লাছ নকৰো । প্ৰিঞ্চিপালে পকেটৰ পইচাৰে কাৰেণ্টৰ বিল দিব লাগে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "আমাৰ চাৰিটা পানী উঠোৱা পাম্পচেট আছে ৷ দুমাহৰ মূৰে মূৰে মেৰামতি কৰিব লাগে । ফেন বছৰত দুবাৰকৈ মেৰামতি কৰিব লগা হয় ৷ দৰজা-খিৰিকী বছৰত চাৰিবাৰ মেৰামতি কৰিব লগা হয় । ডেস্ক-বেঞ্চ বছৰত চাৰিবাৰ মেৰামতি কৰিব লগা হয়, চক আৰু ডাষ্টাৰত বছৰত ১২ হাজাৰ টকা খৰচ হয়, নিউজ পেপাৰত প্ৰায় ৩ হাজাৰ টকা খৰচ হয় ৷ ব্লকৰ পৰা কিতাপ অনাত বছৰি প্ৰায় ৪ হাজাৰ খৰচ হয় । গুণোৎসৱত বিভাগে মাত্ৰ তিনিশ টকা দিয়ে, তিনিশ টকাত গুণোৎসৱ হয় নেকি ? মই স্কুল চলোৱাৰ নামত মাচুল লৈছো । যদি আপত্তি আছে মই আজিৰ পৰা নলও ৷ বছৰত বিদ্যালখনৰ পৰিচালনাৰ বাবে যিটো খৰচ সেইটো ক'ৰ পৰা আহিব ?"
আনহাতে ৰাইজে অভিযোগ কৰে যে, বিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষই সংগ্ৰহ কৰা ধনৰ বাবে দিয়া নহয় কোনো ৰচিদ । ইয়াৰ উপৰিও শিক্ষক গোট, বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতি কিম্বা কোনো অভিভাৱকে নাজানে এই তথ্য । এই সন্দৰ্ভত বিদ্যালয়খনৰ প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থীয়ে কয়,"বিদ্যালয়খনৰ শতাধিক শিক্ষাৰ্থীৰ পৰা নামভৰ্তিৰ নামত ৫০০-৬০০ টকা অধ্যক্ষগৰাকীয়ে সংগ্ৰহ কৰে ৷ তেখেতে টকা ল'লে কিন্তু কোনো ধৰণৰ ৰচিদ নিদিয়ে আৰু তেওঁ অবৈধভাৱে টকা সংগ্ৰহ কৰি আছে ৷"
সেয়ে স্থানীয় ৰাইজে বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই হস্তক্ষেপ কৰি তদন্ত কৰিব লাগে বুলি দাবী কৰিছে ৷
