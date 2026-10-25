জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ আন্দোলনত গৰিমা গাৰ্গক সমুখৰ পৰা নেতৃত্ব দিয়াৰ আহ্বান

জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ আন্দোলনত গৰিমা গাৰ্গক সমুখৰ পৰা নেতৃত্ব দিয়াৰ আহ্বান
সভাত জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবীৰে গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া কাৰ্যপন্থা আৰু প্ৰতিবাদক সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দিয়াৰ সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰাৰ লগতে চাৰিটাকৈ মূল প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰে ৷
Published : October 25, 2026 at 7:24 PM IST
সোণাপুৰ : হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গ ন্যায় দাবী সমিতিৰ উদ্যোগত দেওবাৰে জুবিন ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হয় এখন ৰাজহুৱা সভা ৷ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অনুপম চক্ৰৱৰ্তীৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত সভাত চাৰিটাকৈ বিশেষ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হয় ৷
উক্ত সভাত উপস্থিত আছিল বিধায়ক অখিল গগৈ, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক প্ৰাঞ্জল ফুকন, আইনজীৱী নেকিবুৰ জামান, সমাজসেৱিকা সুমিত্ৰা হাজৰিকা, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড৹ ঘনশ্যাম নাথ, জ্যেষ্ঠ শিল্পী লোহিত গগৈ আৰু বহুসংখ্যক দল-সংগঠনৰ প্ৰতিনিধি ৷
এই সভাত জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবীৰ বাবে গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া কাৰ্যপন্থা সন্দৰ্ভত আলোচনা আৰু প্ৰতিবাদক সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দিয়াৰ সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰাৰ লগতে চাৰিটাকৈ মূল প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰে ৷
সভাৰ অন্তত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি বিধায়ক অখিল গগৈয়ে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায় প্ৰাপ্তিৰ স্বাৰ্থত ৰাজ্যবাসীক ঐক্যৱদ্ধ হ'বলৈ আহ্বান জনায় । বিধায়ক গগৈয়ে কয়, "এই সংগ্ৰামখনক অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিবলৈ সকলো পক্ষই একত্ৰিতভাৱে আগবাঢ়ি অহাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন । সংগ্ৰামখনৰ সঠিক দিশ নিৰ্ণয়ৰ বাবে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গক নেতৃত্ব দিয়া আৰু ৰাইজে তেওঁক সহযোগ কৰিব লাগিব ৷"
সভাত গৃহীত ৪টা প্ৰস্তাৱ হৈছে-
প্ৰথমটো প্ৰস্তাৱ: এখন সমিতি হ'ব লাগে, য'ত কোনো ৰাজনৈতিক আদৰ্শ জড়িত হৈ নাথাকে ।
দ্বিতীয়টো প্ৰস্তাৱ: আন্দোলনৰ সম্পূৰ্ণ নেতৃত্ব জুবিন গাৰ্গৰ পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ হাতত দিব লাগে আৰু লগতে ৰাইজৰ সহযোগ থাকিব ।
তৃতীয়টো প্ৰস্তাৱ : গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ আৰু প্ৰতিবাদীৰ মাজত সু-সম্পৰ্ক স্থাপনৰ বাবে মধ্যস্থতাকাৰী হিচাপে ৰাহুল গৌতম শৰ্মাক দায়িত্ব অৰ্পণ ৷
চতুৰ্থটো প্ৰস্তাৱ : এক প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হ'ব য'ত নেতৃত্ব থাকিব গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ ৷ যাতে সকলো দল-সংগঠকক নিমন্ত্ৰণ দি একত্ৰিত সংগ্ৰাম কৰিব পাৰি ৷"
বিধায়ক গগৈয়ে লগতে কয়, "যদিহে গৰিমা বৌৱে প্ৰতিবাদটো সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব নিদিয়ে তেতিয়া আমি পৰাস্ত হ’ম ৷ তেওঁ সন্মুখৰ পৰা প্ৰতিবাদৰ নেতৃত্ব দিলে আমি জিকিম ৷ এতিয়া বৌৱে কৌশলী স্থিতি গ্ৰহণ কৰিলে নহ'ব ৷"
আনহাতে পুৱাৰ ভাগতে সামাজিক মাধ্যমত গৰিমাই লিখিছিল, ‘‘জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়প্ৰাপ্তিৰ বাবে আয়োজন কৰা প্ৰতিটো শান্তিপূৰ্ণ, অহিংস গণতান্ত্ৰিক কাৰ্যসূচীলৈ আমাৰ পৰিয়ালৰ সমৰ্থন আছে । মহামান্য আদালতত বিচাৰাধীন গোচৰটোৰ পৰিয়াল গোচৰীয়া । সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত, একাধিক অভিজ্ঞ অধিবক্তাৰ পৰা আমি পৰামৰ্শ লাভ কৰিছো যে ন্যায়পালিকাত বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি থকা সময়ছোৱাত কোনো ৰাজহুৱা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত আমি উপস্থিত থকাটো উচিত নহয়...৷"
লগতে পঢ়ক: জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবীত ২৯ অক্টোবৰত ৰাজ্যজুৰি আছুৰ মমশিখা সমদল