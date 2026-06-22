অসম-নাগালেণ্ড সীমা সমস্যা সমাধানৰ দাবীৰে উৰিয়ামঘাটত ৰাইজমেল

অসম-নাগালেণ্ড সীমা সমস্যা সমাধানৰ দাবীৰে উৰিয়ামঘাটত ৰাইজমেল
সীমান্তবাসী জনসাধাৰণৰ জীৱন-জীৱিকাৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰা আৰু দীৰ্ঘদিনীয়া অসম-নাগালেণ্ড সীমা সমস্যাৰ এক স্থায়ী তথা অতিশীঘ্ৰে সমাধান বিচৰাৰ উদ্দেশ্যে এই সভাৰ আহ্বান কৰা হৈছিল ।
Published : June 22, 2026 at 5:52 PM IST
সৰুপথাৰ: অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী উৰিয়ামঘাটত অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন দল-সংগঠনৰ উদ্যোগত আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সক্ৰিয় সহযোগত সোমবাৰে এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ 'ৰাজহুৱা সভা' অনুষ্ঠিত হয় । মূলতঃ সীমান্তবাসী জনসাধাৰণৰ জীৱন-জীৱিকাৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰা আৰু দীৰ্ঘদিনীয়া অসম-নাগালেণ্ড সীমা সমস্যাৰ এক স্থায়ী তথা অতিশীঘ্ৰে সমাধান বিচৰাৰ উদ্দেশ্যে এই সভাৰ আহ্বান কৰা হৈছিল ।
সভাত উপস্থিত ৰাইজে সীমান্ত অঞ্চলৰ বিভিন্ন জ্বলন্ত সমস্যাসমূহৰ সন্দৰ্ভত বিতংভাৱে আলোচনা কৰে আৰু এই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জৰিয়তে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীলৈ এখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ সৰ্বসন্মতিক্ৰমে গ্ৰহণ কৰে ।
তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰা প্ৰস্তাৱসমূহ হৈছে-
প্ৰস্তাৱ নং ১: উৰিয়ামঘাট অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ সীমা সমস্যা অতিশীঘ্ৰে সমাধান কৰা আৰু ইয়াৰ জনসাধাৰণৰ জীৱন জীৱিকাৰ নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জৰিয়তে স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰা ।
প্ৰস্তাৱ নং ২: উৰিয়ামঘাট অসম-নাগালেণ্ডৰ জনসাধাৰণৰ মাজত শান্তি-সম্প্ৰীতি বৰ্তাই ৰখাৰ স্বাৰ্থত আৰু দুয়োখন ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণৰ মাজত শান্তি পৰিৱেশ যাতে অটুত থাকে তাৰ বাবে দুয়োখন চৰকাৰ আৰু ৰাইজৰ মাজত অতি কম সময়ৰ ভিতৰত এখন সভা আহ্বান কৰা ।
প্ৰস্তাৱ নং ৩: স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ আৰু যাৱতীয় কাম-কাজ সম্পাদন কৰিবৰ বাবে এটি সঁজাতি প্ৰতিনিধি দল গঠন কৰা । এই প্ৰতিনিধি দলত প্ৰতিটো দল-সংগঠনৰ একোজনকৈ সদস্য আৰু অঞ্চলটোৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিক অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা ।
এই ৰাইজমেল সন্দৰ্ভত অনন্ত গগৈয় কয়, ‘‘আজি প্ৰায় ১৮ টাকৈ দল-সংগঠনে মিলি উৰিয়ামঘাট ৰাজহুৱা ভৱনত এখন বিশাল ৰাজহুৱা সভা আয়োজন কৰে । এই ৰাজহুৱা সভাৰ একমাত্ৰ উদ্দেশ্য আছিল যে অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ যি দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা, সেই সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা ৷ এই সমস্যাটো ওপৰত চুপ্ৰিম কোৰ্টত বিচাৰাধীন হৈ আছে । আমি আশাবাদী চুপ্ৰিম কোৰ্টে আমাৰ অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ ৰাইজক ন্যায় প্ৰদান কৰিব । আমি অপেক্ষাত আছোঁ । এতিয়া বিভিন্ন সময়ত দেখিছো যে অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত বিভিন্ন সময়ত কূটাঘাতমূলক কৰ্ম হয় । বিভিন্ন ধৰণৰ সংঘাত হয় অসম আৰু নাগালেণ্ডৰ মাজত । গতিকে আমি ভাবো ই এটা বৃহৎ সমস্যা ।’’
‘‘আমি স্থানীয় যিসকল ৰাইজ, অসমত বসবাস কৰাই হওক বা নাগালেণ্ডত বসবাস কৰাই হওক, আমি সকলোৱে ককাই-ভাই । ককাই-ভাইৰ মাজত মনোমালিন্য হয়, সংঘাত হয় ৷ কিন্তু আজিৰ পৰা আমি সংঘাত নিবিচাৰোঁ । আমি ভাবো নগা ভাইসকল আৰু অসমীয়াসকল আৰু প্ৰশাসনেৰে মিলি এখন ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠক হওক । আমি অস্থায়ীভাৱে হ’লেও যাতে ইয়াত বসবাস কৰাৰ এটা সুবিধা পাওঁ । আমি নগা ভাইসকলকো অনুৰোধ কৰিছোঁ, সকলোৱে মিলি এই অঞ্চলত আচলতে শান্তিপূৰ্ণভাৱে যাতে বসবাস কৰিব পাৰোঁ ।’’ গগৈয়ে কয় ৷
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘কোনো এটা পক্ষৰ ফালৰ পৰা যাতে কোনো ধৰণৰ সংঘাত নহয় । আমি সদায় ককাই-ভাই, আমি ভাতৃত্ববোধেৰে অসমত বা নাগালেণ্ডত আৰু অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত বসবাস কৰিব লাগিব । এই ৰাজহুৱা সভাৰ একমাত্ৰ উদ্দেশ্য হৈছে আমাৰ এখন ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠক হওক । আমি বিচাৰোঁ অসম চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধি, নাগালেণ্ড চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধি আৰু অসমৰ জনসাধাৰণ তথা দল-সংগঠন আৰু নাগালেণ্ডৰ দল-সংগঠন তথা ৰাইজৰ হৈ এখন ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠক হওক ৷ লগতে আজিৰ সভাই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ যে আমি এই সীমা সমস্যাৰ ওপৰত আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দ্বাৰা আমি ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিম ।"
লগতে পঢ়ক: কৃষি পথাৰত চিৰাল ফাঁট, আকাশলৈ চাই বৰষুণ অপেক্ষা সৰুপথাৰৰ কৃষকৰ