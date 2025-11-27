ETV Bharat / state

৭ জনগোষ্ঠীয়ে লাভ কৰিব কেন্দ্ৰীয় পিছপৰা শ্ৰেণীৰ স্বীকৃতি

এই জনগোষ্ঠীসমূহে ৰাষ্ট্ৰীয় পিছপৰা শ্ৰেণীৰ তালিকাভূক্ত হ’বৰ বাবে একাধিকবাৰ স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিছিল যদিও বৰ্তমানলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় পিছপৰা শ্ৰেণীৰ তালিকাত অন্তৰ্ভূক্ত হোৱা নাই ।

A public hearing of NCBC
৭ জনগোষ্ঠীয়ে লাভ কৰিব কেন্দ্ৰীয় পিছপৰা শ্ৰেণীৰ স্বীকৃতি (ETV Bharat Assam)
গুৱাহাটী: শীঘ্ৰেই অসমৰ ৭ টাকৈ জনগোষ্ঠীক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব কেন্দ্ৰীয় পিছপৰা শ্ৰেণীত । বৃহস্পতিবাৰে খানাপাৰা ষ্টাফ কলেজৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হয় অসমৰ পিছপৰা শ্ৰেণী আয়োগৰ ৰাজহুৱা শুনানি । এই শুনানিত উপস্থিত থাকে কেন্দ্ৰীয় পিছপৰা শ্ৰেণী আয়োগৰ অধ্যক্ষ হংসৰাজ গংগাৰাম আহিৰ, অসম ৰাজ্যিক পিছপৰা শ্ৰেণী আয়োগৰ অধ্যক্ষ অজয় কোঁৱৰৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় পিছপৰা শ্ৰেণী আয়োগত অন্তৰ্ভুক্ত হ'বলগীয়া ৭ টা দল-সংগঠনৰ নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধিসকল ।

অসমৰ ৭ জনগোষ্ঠী ক্ৰমে বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী, ভৰ/ৰাজভৰ, নেৱাৰ, ভূজেল, সাৱাৰ, সতনামী, কিৰণ-শ্বেখ জনগোষ্ঠী এতিয়াও কেন্দ্ৰীয় পিছপৰা শ্ৰেণীত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই । এই জনগোষ্ঠীসমূহে ৰাষ্ট্ৰীয় পিছপৰা শ্ৰেণীৰ তালিকাভূক্ত হ’বৰ বাবে একাধিকবাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পিছপৰা শ্ৰেণী আয়োগত স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিছে যদিও বৰ্তমানলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় পিছপৰা শ্ৰেণীৰ তালিকাত অন্তৰ্ভূক্ত হোৱা নাই ।

৭ জনগোষ্ঠীয়ে লাভ কৰিব কেন্দ্ৰীয় পিছপৰা শ্ৰেণীৰ স্বীকৃতি (ETV Bharat Assam)

যাৰ ফলত এই জনগোষ্ঠীসমূহে শিক্ষা, চৰকাৰী চাকৰি, চিকিৎসা, কৰ্ম-সংস্থাপন আদি বিভিন্ন সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে । সেয়েহে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰত্যক্ষ নেতৃত্বত ৰাষ্ট্ৰীয় পিছপৰা শ্ৰেণী আয়োগৰ অধ্যক্ষ তথা প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক গৃহমন্ত্ৰী হংসৰাজ গংগাৰাম আহিৰে বিষয়টোত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি ক্ষিপ্ৰতাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে । যাৰ বাবে আটাইকেইটা জনগোষ্ঠীৰ ভিন্ন প্ৰতিনিধিৰ অভিয়োগ-প্ৰতি অভিযোগৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰা হয় ।

ৰাজহুৱা শুনানিৰ অন্তত অসম ৰাজ্যিক পিছপৰা শ্ৰেণী আয়োগৰ অধ্যক্ষ অজয় কোঁৱৰে কয়, "ৰাষ্ট্ৰীয় পিছপৰা শ্ৰেণী আয়োগৰ অধ্যক্ষ তথা প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক গৃহ মন্ত্ৰী হংসৰাজ গংগাৰাম আহিৰৰ উপস্থিতিত আজি ৰাজহুৱা শুনানি গ্ৰহণ কৰা হয় । উক্ত শুনানিত আটাইকেইটা জনগোষ্ঠীৰ ভিন্ন প্ৰতিনিধিৰ অভিযোগ-প্ৰতি অভিযোগৰ শুনা হয় । অতি সোনকালে ডিচেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত এই জনগোষ্ঠীকেইটাই লাভ কৰিব কেন্দ্ৰীয় পিছপৰা শ্ৰেণীৰ স্বীকৃতি । ইয়াৰ ফলত লাভাম্বিত হ'ব অসমৰ প্ৰায় ১৭ লাখ লোক ।"

তেওঁ লগতে কয়, "ইয়াৰ উপৰিও চাহ জনগোষ্ঠীয় চৰ্চিত খাউণ্ডসকলৰ উচ্চাৰণ শুদ্ধিকৰণ কৰি খন্ধা, মাৰিয়া নাইবা মৰিয়াসকলক মৰিয়া, তন্ত্ৰোপাল নাইবা তন্ত্ৰীপালসকলক একলগ কৰি তন্ত্ৰোপাল, লিম্বু নাইবা লিহুসকলক লিহু কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো শুনানি গ্ৰহণ কৰা হ’ব । অন্যহাতে মৰাণ আৰু মটক ক্ষেত্ৰতো শুনানি গ্ৰহণ কৰা হ’ব । ফলত এই জনগোষ্ঠীসমূহে শিক্ষা, চৰকাৰী চাকৰি, চিকিৎসা, কৰ্ম সংস্থাপন আদিৰ বিভিন্ন অসুবিধা দূৰ হ'ব ।"

