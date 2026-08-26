গোলাঘাটত ভুল চিকিৎসাৰ বাবে যুৱতীৰ মৃত্য়ুৰ অভিযোগ : ৰাজহুৱা শুনানি আৰম্ভ

গোলাঘাটত ভুল চিকিৎসাৰ বাবে যুৱতীৰ মৃত্য়ুৰ অভিযোগ : ৰাজহুৱা শুনানি আৰম্ভ
গোলাঘাট সদৰ আৰক্ষী থানাত অভিযুক্ত চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ।
Published : August 26, 2026 at 12:25 PM IST
গোলাঘাট : এগৰাকী যুৱতীৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি গোলাঘাটত সৃষ্টি হোৱা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অব্যাহত আছে । যোৱা ২০ আগষ্টত যুৱতীগৰাকীৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছতে চৌদিশে প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ উঠে । অৱশেষত জিলা প্ৰশাসনে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত ৰাজহুৱা শুনানি গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য় হয় ।
যুৱতীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ পিচতে ২৪ আগষ্টত পৰিয়ালৰ লোকে গোলাঘাট সদৰ আৰক্ষী থানাত অভিযুক্ত চিকিৎসক ডাঃ ভাস্কৰ হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰে । আৰক্ষীয়ে এই গোচৰৰ ভিত্তিত চিকিৎসক হাজৰিকাক নিশা আটক কৰি সোধাপোছাৰ অন্তত মুকলি কৰি দিয়াত জাঙুৰ খাই উঠে গোলাঘাটৰ ৩০ টাকৈ জাতীয় আৰু জনগোষ্ঠীয় সংগঠন । মঙলবাৰে এইচজিএম নাৰ্ছিং হোমৰ সন্মুখত পৰিয়ালৰ সৈতে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে ।
প্ৰতিবাদকাৰীক শান্ত কৰিবলৈ মঙলবাৰে সন্ধিয়া জিলা আয়ুক্ত বিশ্বজিৎ ফুকন প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ সৈতে এক আলোচনাত মিলিত হয় আৰু সকলোৰে সিদ্ধান্ত মৰ্মে বুধবাৰৰ পৰা ২৮ আগষ্টলৈকে এক ৰাজহুৱা শুনানিৰ জাননী জিলা প্ৰশাসনে জাৰি কৰে । সংগীতৰ মহানায়ক জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ পিছত চাৰিওফালে প্ৰতিবাদ হোৱাত যি ৰাজহুৱা শুনানি চলিছিল তেনেদৰেই এইবাৰ এইগৰাকী যুৱতীৰ মৃত্য়ুক লৈও আৰম্ভ হৈছে শুনানি ।
এই সন্দৰ্ভত তথ্য বা বক্তব্য আগবঢ়াব বিচৰা সকলো ব্যক্তিক এই শুনানিত উপস্থিত থাকিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হৈছে । কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশৰ কাৰ্যালয়ৰ কোঠা নং চি১২, তৃতীয় মহলা (জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়)ত ২৬ আগষ্টৰ পৰা ২৮ আগষ্টলৈ পুৱা ১১ বজাৰ পৰা আবেলি ২ বজালৈ এই শুনানি আৰম্ভ হৈছে ।
কি হৈছিল ঘটনাটো ?
ঘটনাৰ বিৱৰণি অনুসৰি যোৱা ২৫ জুলাইত গোলাঘাটৰ খুমটাইৰ কচুপথাৰৰ জ্যোস্মিতা বৰা নামৰ এগৰাকী যুৱতী গোলাঘাট নগৰৰ এইচজিএম নাৰ্ছিং হোমত ডাঃ ভাস্কৰ হাজৰিকাৰ তত্বাৱধানত অগ্নাশয়ত হোৱা পাথৰৰ অস্ত্ৰোপচাৰ সম্পন্ন হৈছিল ।
অস্ত্ৰোপচাৰৰ ৮ দিনৰ পিছত চিকিৎসকগৰাকীয়ে যুৱতীগৰাকীক ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়ে । যুৱতীগৰাকীৰ নিয়মীয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ সময়ত স্বাস্থ্যৰ পুনৰ অৱনতি হোৱাত পৰিয়ালৰ লোকে ডাঃ হাজৰিকাৰ এনআৰএলৰ সমীপৰ তেলগৰমত থকা চেম্বাৰলৈ নিয়ে ।
চিকিৎসক হাজৰিকাই পুনৰ যুৱতীগৰাকীক এইচজিএমত ভৰ্তি কৰোৱাৰ পৰামৰ্শ দিয়াত তেওঁলোকে ভৰ্তি কৰে যদিও ৰোগীৰ স্বাস্থ্যৰ অধিক অৱনতি ঘটে । ইয়াৰ পিচত যুৱতীগৰাকীক যোৰহাটলৈ স্থানান্তৰ কৰাৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় ।
যোৰহাটৰ চিকিৎসকসকলে যুৱতীগৰাকীৰ পেটৰ ফলা অংশৰ চিলাই দেখি হতচকিত হৈ পৰে আৰু ৰোগীক চিকৎসাৰ বাবে ততাতৈয়াকৈ গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ পৰামৰ্শ দিয়াত পৰিয়ালৰ লোকে গুৱাহাটীলৈ নিয়ে যদিও গুৱাহাটীত ৯ দিন চিকিৎসাধীন হৈ ২০ আগষ্টত মৃত্যু হয় ।
যোৱা ২৪ আগষ্টত পৰিয়ালৰ লোকে গোলাঘাট সদৰ আৰক্ষী থানাত চিকিৎসক ডাঃ হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰাত আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰি ডাঃ হাজৰিকাক নিশা আটক কৰি সোধাপোছাৰ অন্তত মুকলি কৰি দিয়ে ।
আৰক্ষীয়ে চিকিৎসকগৰাকীক মুকলি কৰি দিয়াক লৈ জাঙুৰ খাই গোলাঘাটৰ ৩০ টাকৈ জাতীয় আৰু জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে মঙলবাৰে এইচজিএম নাৰ্ছিং হোমৰ সন্মুখত পৰিয়ালৰ সৈতে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে ।
ইয়াৰ পিছত সন্ধিয়া জিলা আয়ুক্ত বিশ্বজিৎ ফুকনৰ সৈতে এক আলোচনাত মিলিত হয় আৰু সকলোৰে সিদ্ধান্ত মৰ্মে আজিৰে পৰা ২৮ আগষ্ট লৈকে এক ৰাজহুৱা শুনানিৰ জাননী জাৰি কৰে ।
অভিযুক্ত চিকিৎসকে কি কয় ?
আনহাতে এই সম্পৰ্কে চিকিৎসক ডাঃ হাজৰিকাই কয়," যুৱতীগৰাকী বহু দিনৰ পৰা অগ্নাশয়ৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল । চিকিৎসাৰ নথিপত্ৰ মতে তেওঁৰ অগ্নাশয়ত মাজে মাজে বিষ অনুভৱ কৰে । তাৰ পাছত মোৰ ওচৰলৈ আহিল আৰু মোক ক'লে অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিবলৈ ক'লে সেই মতে মই কৰিম বুলি ক'লো আৰু এনেধৰণৰ অস্ত্ৰোপচাৰ মই আগতেও কৰিছো ।
তাৰ পাছত মই অস্ত্ৰোপচাৰ ভালে ভালে কৰিলো আৰু সপ্তম দিনা চিকিৎসায়লৰ পৰা ঘৰলৈ যাবলৈ দিলো । অস্ত্ৰোপচাৰৰ দহ দিনৰ পাছত পৰিয়ালে যুৱতীগৰাকীৰ শৌচৰ লগত তেজ যোৱা বুলি মোক অৱগত কৰে আৰু লগে লগে পুনৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰালো; কিন্তু এটা ডাঙৰ সমস্যা হৈছিল যুৱতীগৰাকীৰ তেজৰ গ্ৰুপ এৰ নিগেটিভ আৰু গোলাঘাটত এই নিগেটিভ তেজ নাই বাবে যোৰহাট লায়ন্স ক্লাবৰ পৰা তেজ আহি পোৱাত পলম হ'ল । পাছদিনা ৰোগীৰ অৱস্থা বেছি বেয়া হোৱাত যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অধীক্ষকৰ লগত যোগাযোগ কৰি তালৈ প্ৰেৰণ কৰিলো । "
তেওঁ পুনৰ কয়, "যোৰহাটৰ চিকিৎসকে মোক জনোৱা মতে, ৰোগীৰ পৰিয়ালে তেওঁৰ সৈতে কোনোধৰণৰ সহাৰি দিয়া নাই, যাৰবাবে মই দুবাৰকৈ পৰিয়ালৰ লোকক ফোনত যোগাযোগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলো; কিন্তু মোৰ ফোনৰ কোনোধৰণৰ সহাৰি জনোৱা নাই । দুদিনৰ পাছত মোক ফোন যোগে জনায় যে ৰোগীগৰাকীক লৈ তেওঁলোক গুৱাহাটীলৈ গৈছে । তেতিয়া মই সুধিলো এতিয়া ৰোগীৰ অৱস্থা কেনেকুৱা । মোক ক'লে এতিয়া ঠিকেই আছে । পাছ দিনা চিটি স্কেন কৰিলে আৰু মই ভাবিছিলো যে মই অস্ত্ৰোপচাৰ কৰা ঠাইৰ পৰা তেজ ওলাইছে বুলি; কিন্তু তেনেকুৱা হোৱা নাই ।"
লগতে পঢ়ক:মই ইয়াতে বিহ খাই মৰি যাম: অসহায় মাতৃৰ আৰ্তনাদ
কালিকা লাগিছে নেকি কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা উৰণসেতুত ? নিৰুদ্দিষ্ট পুত্ৰৰ ন্যায় বিচাৰি হাবাথুৰি এহাল পিতৃ-মাতৃৰ