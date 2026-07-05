ধোঁৱাচাঙত পৰিণত পাকাবেতবাৰী সমষ্টিৰ মনাকচা পানী যোগান আঁচনি
দীৰ্ঘদিন ধৰি বন্ধ হৈ আছে জল জীৱন মিছনৰ পানী যোগান কেন্দ্ৰ ।
Published : July 5, 2026 at 3:12 PM IST
জনীয়া : দেশৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালক বিশুদ্ধ খোৱাপানী যোগান ধৰাৰ লক্ষ্যৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰম্ভ কৰা অভিলাষী আঁচনি জল জীৱন মিছন এতিয়া বহু ঠাইত ধোঁৱাচাঙত উঠিছে । কিছুমান ঠাইত নল আছে যদিও জল নাপায় । ফলত দূষিত পানী খাবলগীয়া হৈছে সাধাৰণ ৰাইজে ।
জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগ, বৰপেটা সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত তথা পাকাবেতবাৰী সমষ্টিৰ মনাকচা পানী যোগান আঁচনিও দীৰ্ঘদিন ধৰি বন্ধ হৈ থকাত হাবি জংঘলেৰে ভৰি ভূত বাংলাত পৰিণত হৈছে । ফলত এটুপি বিশুদ্ধ খোৱাপানী বিচাৰি ৰাইজে হাহাকাৰ কৰিব লগা হৈছে ।
২০২১-২২ বৰ্ষত জেজেএম আঁচনিৰ ১ কোটি ৫১ লাখ ৬৭ হাজাৰ টকা খৰচ কৰি নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা পানী যোগান আঁচনিখন বৰ্তমান অকামিলা হৈ আছে । ফলত পানীৰ অভাৱত আয়ৰণযুক্ত দূষিত পানী সেৱন কৰিছে ।
এই সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় ব্য়ক্তিয়ে কয়, "এই আঁচনিখন ৰূপায়ণ কৰাৰ পিচত পৰীক্ষামূলকভাৱে তিনি-চাৰিদিন মান পানী দিছিল । তাৰ পাছত আৰু পানী দিয়া নাই । কৰ্মচাৰীক দৰমহা নিদিলে কিয় পানীৰ যোগান ধৰিব । আজিকালি কোনেও বিনা পইচাত কাম নকৰে । চৰকাৰে লাখ লাখ টকা ব্য়য় কৰি আমাৰ পথটোহে নষ্ট কৰিছে । ভাঙি-চিঙি যোৱা পানীৰ পাইপ আৰু টেপসমূহৰ মেৰামতি কৰি নিয়মীয়াকৈ পানী যোগান ধৰিব লাগে । "
ইফালে, পানীৰ পাইপ আৰু টেপসমূহ ভাঙি-চিঙি যোৱাৰ ফলত বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ পৰা অঞ্চলটোৰ ৰাইজ বঞ্চিত হৈছে । আঁচনিৰ নামত কোটি টকা ব্যয় কৰাৰ পাছতো ৰাইজে এতিয়া এটুপি খোৱাপানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে । চৰকাৰী বিভাগ আৰু ঠিকা প্ৰতিষ্ঠানৰ চৰম উদাসীনতাৰ বাবেই এই বৃহৎ অঞ্চলটোৰ জনসাধাৰণে এতিয়াও প্ৰদূষিত পানী ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে ।
জল জীৱন আঁচনিৰ অধীনত ঘৰে ঘৰে পানী যোগান ধৰাৰ লক্ষ্য আছিল যদিও সেয়া ধোঁৱাচাঙত পৰিণত হৈছে । যিটো স্থানৰ পৰা ৰাইজক বিশুদ্ধ খোৱাপানী যোগান ধৰাৰ কথা আছিল, সেই স্থান এতিয়া বিষাক্ত সৰীসৃপৰ বাসস্থানলৈ পৰ্যবসিত হৈছে । এই ক্ষেত্ৰত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ আৰু ঠিকাদাৰৰ মইমতালিৰ বাবেই আঁচনিখন ৰাইজৰ কোনো কামত অহা নাই বুলি মন্তব্য কৰে ।
উল্লেখ্য যে এই আঁচনিখন চোৱাচিতা কৰাৰ বাবে এজন যুৱক নিয়োগ কৰিছিল যদিও বৰ্তমানলৈকে কোনো কাৰ্যকৰী হোৱা নাই । লগতে মাননীৰ পৰা বঞ্চিত আছে বুলি স্থানীয় ৰাইজে মন্তব্য় কৰিছে । প্ৰায় এবছৰ পূৰ্বে কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে যদিও পৰীক্ষামূলকভাৱে দুই এদিন পানী যোগান ধৰিছিল যদিও তাৰ পাছৰে পৰাই আঁচনিখন সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ আছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । সেয়ে শীঘ্ৰে পাইপসমূহ মেৰামতি কৰি বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ স্থানীয় ৰাইজে চৰকাৰক দাবী জনাইছে ।
লগতে পঢ়ক:চাৰি বছৰেই বিকল হৈ আছে চলচলীয়া পানী যোগান আঁচনি
ৰোগী-চিকিৎসক নহয়, বৰপেটাত সাপ-বেঙৰহে বাসস্থানলৈ পৰিণত হৈছে উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ
কলগাছিয়াত পথৰ মাজতে পুখুৰী সদৃশ গাঁত, সঘনাই দুৰ্ঘটনা
জলজীৱন মিছনৰ ভেঁকোভাওনা : আইৰণযুক্ত আৰু নদীৰ লেতেৰা পানীয়ে ভৰসা ৰাইজৰ