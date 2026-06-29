ETV Bharat / state

চাৰি বছৰেই বিকল হৈ আছে চলচলীয়া পানী যোগান আঁচনি

হাবি-জংঘলে আগুৰিছে কলগাছিয়াৰ পানী যোগান কেন্দ্ৰ ।

public drinking water crisis Despite significant infrastructure in Kalgachia
নিৰ্মাণৰ পিছৰ পৰাই বিকল চলচলীয়া পানী যোগান আঁচনি (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 29, 2026 at 4:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

জনিয়া: হাবি জংঘলেৰে ভৰি পৰিছে কলগাছিয়াৰ চলচলীয়া পানী যোগান আঁচনি । দীৰ্ঘদিন ধৰি পানী যোগান আঁচনিখন বিকল হৈ থকাত ৰাইজে খোৱাপানীৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাত ক্ষোভৰ সৃষ্টি হৈছে । বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ অভাৱত ৰাইজে আইৰণ আৰু আৰ্ছেনিকযুক্ত পানী সেৱন কৰিছে ।

জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগ, বৰপেটা সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত তথা পাকাবেতবাৰী সমষ্টিৰ চলচলীয়া পানী যোগান আঁচনি চাৰি বছৰেই বন্ধ হৈ থকাত হাবি জংঘলেৰে ভৰি ভূত বাংলাত পৰিণত হৈছে । ফলত এটোপাল বিশুদ্ধ খোৱাপানী বিচাৰি চলচলীয়াৰ ৰাইজে হাহাকাৰ কৰিব লগা হৈছে ।

নিৰ্মাণৰ পিছৰ পৰাই বিকল চলচলীয়া পানী যোগান আঁচনি (ETV Bharat Assam)

পানীৰ পাইপ আৰু টেপসমূহ ভাঙি-চিঙি যোৱাৰ ফলত বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজ । আৰম্ভণিতে পৰীক্ষামূলকভাৱে দুই এদিন পানী যোগান ধৰিছিল যদিও তাৰ পিছৰে পৰাই স্থানীয় ৰাইজে আঁচনিখন সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ আছে বুলি অভিযোগ কৰিছে ।

এইবোৰ ভাঙি লৈ যাওক..

এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী স্থানীয় মহিলাই চৰকাৰৰ লগতে বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰি কয়, "প্ৰথমতে দুই-এদিন পানী যোগান ধৰিছিল যদিও এতিয়া এটুপি পানীও পাবলৈ নাই । পাইপ, টেপ আদি ভাঙিছে, এইবোৰৰ মেৰামতি কৰা নাই । এইবোৰ থকাতকৈ নথকাই ভাল, এনেয়ে মাটিহে দখল কৰি থৈছে । এই মাটিখিনিত দুখীয়া মানুহে খেতি কৰিয়েই খাব পাৰিলেহেঁতেন । যদি পানী যোগান ধৰিবই নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে এইবোৰ ভাঙি লৈ যাওক ।"

public drinking water crisis Despite significant infrastructure in Kalgachia
নিৰ্মাণৰ পিছৰ পৰাই বিকল চলচলীয়া পানী যোগান আঁচনি (ETV Bharat Assam)

চৰকাৰে কোটি কোটি টকা খৰচ কৰি ৰাইজক বিশুদ্ধ খোৱাপানী যোগান ধৰাৰ উদ্দেশ্যে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ বৰপেটা সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত চলচলীয়া পানী যোগান আঁচনি নিৰ্মাণ কৰিছিল যদিও নিৰ্মাণৰ পিচৰে পৰাই চাৰি বছৰ ধৰি বন্ধ হৈ আছে । ফলত বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে স্থানীয় ৰাইজে । আনহাতে পাইপ আৰু টেপসমূহ ঠায়ে ঠায়ে ভাঙি গৈছে যদিও খবৰ ল'বলৈ বিভাগীয় বিষয়া-কৰ্মচাৰী নাহে বুলি একাংশ স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।

public drinking water crisis Despite significant infrastructure in Kalgachia
নিৰ্মাণৰ পিছৰ পৰাই বিকল চলচলীয়া পানী যোগান আঁচনি (ETV Bharat Assam)

ৰাস্তাৰ কাষে কাষে দিয়া পানীৰ টেপসমূহ ভাঙি যোৱাত গঞা ৰাইজে এটোপাল বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ অভাৱত আইৰণ আৰু আৰ্ছেনিকযুক্ত পানী সেৱন কৰিব লগা হৈছে । চৰকাৰে প্ৰতিটো পৰিয়ালকে বিশুদ্ধ পানী যোগান ধৰাৰ বাবে জল জীৱন মিছন নামেৰে এই অভিলাষী আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে যদিও চলচলীয়া পানী যোগান আঁচনিখন ভেকোভাওনাত পৰিণত হৈছে । শীঘ্ৰে চলচলীয়া পানী যোগান আঁচনিৰ পাইপ আৰু টেপসমূহ মেৰামতি কৰি বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ স্থানীয় ৰাইজে চৰকাৰক দাবী জনাইছে ।

লগতে পঢ়ক:ধোঁৱাচাঙত জল জীৱন মিছন: জাগীৰোডত এটুপি বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ বাবে হাহাকাৰ

কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাই ধ্বংস কৰিব পাৰ্থেনিয়াম ! কলিয়াবৰত উদ্ভাৱন নতুন প্ৰযুক্তি

TAGGED:

বৰপেটা
ইটিভি ভাৰত অসম
পানী যোগান আঁচনি
জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগ
DRINKING WATER CRISIS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.