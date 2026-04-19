কামপুৰত গৰু চোৰৰ উপদ্ৰৱ, নিশা বাহনসহ জব্দ গৰু
নিশা হ'লেই গৰু চোৰৰ আতংক বৃদ্ধি পাইছে নগাঁও জিলাৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ৷ নিশা চুৰি গৰুসহ বাহন জব্দ কৰিছে কামপুৰ আৰক্ষীয়ে ৷
Published : April 19, 2026 at 12:05 PM IST
বঢ়মপুৰ: নগাঁও জিলাৰ ভিন্ন প্ৰান্তত অব্যাহত আছে গৰু চোৰৰ আতংক ৷ দেওবাৰে পুৱাৰ ভাগত বঢ়মপুৰৰ কামপুৰ থানাৰ অন্তৰ্গত ভেবেঙাআটিত স্থানীয় ৰাইজে চুৰি গৰুসহ এখন বাহন আৱদ্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ ঘটনা অনুসৰি দেওবাৰে পুৱতি নিশা এএছ ০২ চিচি ৬৭৭৭ নম্বৰৰ এখন বাহনত আনিছিল চুৰি কৰা গৰুসমূহ ৷ স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত বাহনখন আৱদ্ধ কৰি ৰাখে আৰু আৰক্ষীক অৱগত কৰে ৷ ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ চুৰি হোৱা গৰুৰ লগতে বহনখনো জব্দ কৰে ৷
ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত স্থানীয় লোক লক্ষীকান্ত ভূঞাই কয়, "ৰাতি গৰু চোৰ ধৰিলো ৷ ৰাতি পথাৰত সুমুৱাই দিলে গাড়ীখন ৷ ৰাতিয়ে আমি গৈ দেখোঁ তাত গৰু আছে ৷ ৰচী কাটি গৰুখিনি এৰি দিলে ৷ আমি দুটামানে গৰুকেইটা ধৰি ৰাখিলোঁ ৷ আৰক্ষীক চমজাই দিলোঁ ৷ নিশা হ'লেই গৰু চোৰৰ আতংক হয় ৷ গোহালিৰ পৰা বহু গৰু হেৰাই যায় ৷ ইমান পহৰা দিয়াৰ পাছতো গৰু চুৰি হৈ থাকে ৷"
আন এজন স্থানীয় লোকে কয়, "গোহালিত আমি গৰু ৰাখিব নোৱাৰা হৈছো ৷ ৰাতি হ'লে চোৰে লৈ যায় ৷ আৰক্ষী প্ৰশাসনক অভিযোগ দিলেও কিন্তু বৰ বেছি গুৰুত্ব নিদিয়ে ৷ কামপুৰৰ আশে -পাশে গৰু চুৰি হৈয়ে থাকে ৷"
ইফালে নিশা চুৰি হোৱা গৰুকেইটাৰ গৃহস্থ পুৱা ভেবেঙাআটিত উপস্থিত হয় ৷ নগাঁৱৰ বেবেজীয়া থানাৰ অন্তৰ্গত বৰকলা গাঁৱৰ তপন বৰদলৈয়ে চুৰি হোৱা গৰু কেইটা তেওঁৰ বুলি দাবী কৰে ৷ এই সম্পৰ্কত তপন বৰদলৈয়ে কয়, "ৰাতি ২ মান বজাত উঠি আহি চাওঁ গোহালিত গৰু নাই ৷ তাৰ পিছত আৰক্ষীক জনালোঁ ৷ আৰক্ষীয়ে পিছত জনাই যে কামপুৰ ভেবেঙাআটিত ৰাইজে গৰু নিয়া গাড়ী এখন ৰাখি থৈছে ৷ খবৰটো পাই আমি ইয়ালৈ আহিছোঁ আৰু গৰুকেইটা চিনাক্ত কৰিলোঁ ৷ গৰু পাঁচটা চুৰি হৈছিল ইয়াত চাৰিটা পাইছোঁ আৰু এটা বিচাৰি আছোঁ ৷"
ভুক্তভোগীজনে লগতে কয়, "ছয়-সাত মাহৰ আগতে দমৰা গৰু এটা চুৰি কৰি নিলে বিচাৰি নাপালোঁ ৷ প্ৰশাসনলৈ এইটোৱেই অনুৰোধ, কামপুৰ আৰু বৰকলাৰ মাজত মানুহ নথকা ঠাইখিনি অতি ভয়ানক হয় ৷ আৰক্ষীয়ে যাতে নিশা সেই ঠাইত তহল বেছিকৈ দিয়ে ৷"
