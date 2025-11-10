বিধ্বস্ত পথৰ বাবে নাযায় এম্বুলেন্স; বাঁহ বান্ধি বন্ধ কৰিলে ডাম্পাৰৰ চলাচল
অবৈধভাৱে বালি কঢ়িওৱা ডাম্পাৰে চলাইছে দৌৰাত্ম্য । অতিষ্ঠ ৰাইজে কৰিলে এই কাম ।
Published : November 10, 2025 at 5:41 PM IST
মৰাণ: চৰকাৰে সকলো ক্ষেত্ৰতেই উন্নয়নৰ গংগা বোৱা বুলি দাবী কৰাৰ সময়তে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ খোৱাং সমষ্টিৰ বহু অঞ্চলত আজিও স্পৰ্শ কৰিব পৰা চৰকাৰী আঁচনিয়ে । এই অঞ্চলত পথৰ দুৰৱস্থাই দুৰ্ভোগ ভোগাইছে ৰাইজক । পথৰ মাজতেই সৃষ্টি হৈছে পুখুৰী সদৃশ গাঁত । ৰোগীক নিবলৈ আহিব নোৱাৰে জৰুৰীকালীন সেৱাৰ বাহন ।
ডাম্পাৰৰ দৌৰাত্ম্যত অতিষ্ঠ ৰাইজ :
আজিও উন্নয়নৰ মুখ দেখা নাপালে সমষ্টিটোৰ ভিতৰুৱা বহু অঞ্চলৰ ৰাইজে । ইয়াৰ মাজতে সোমবাৰে খোৱাঙৰ শেনচোৱাপুখুৰীত পথ নিৰ্মাণৰ দাবীত পথলৈ ওলাই আহিল ৰাইজ । পথত বাঁহ বান্ধি বন্ধ কৰি দিলে পথ । পথৰ দুৰৱস্থাই জীয়াতু ভোগোৱাৰ সময়ত খোৱাঙৰ শেনচোৱাপুখুৰীত জৰাজীৰ্ণ পথত অবৈধভাৱে বালি কঢ়িওৱা ডাম্পাৰে চলাইছে দৌৰাত্ম্য । দিনে- নিশাই বালি কঢ়িয়াই অনা ডাম্পাৰে পথৰ অৱস্থা অধিক বিধ্বস্ত কৰি পেলাইছে । ফলত আজি পথ নিৰ্মাণৰ দাবীত আৰু অবৈধভাৱে বালি কঢ়িওৱা ডাম্পাৰৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহিল শতাধিক ৰাইজ ।
ডাম্পাৰ বন্ধ কৰিবলৈ পথত বান্ধিলে বাঁহ :
ৰাইজৰ অভিযোগ খোৱাঙৰ শেনচোৱা-নাহৰণি পথটোৰ শেনচোৱাপুখুৰী আৰু শিলপুতা সংযোগী জৰাজীৰ্ণ পথটোত প্ৰায় অৰ্ধ শতাধিক ডাম্পাৰ চলাচল কৰি পথটো তথৈবচ কৰিছে । বুঢ়ীদিহিং নদীৰ দীঘলীয়া হোলা আৰু শিলপুতাত বালি খনন কৰি বন বিভাগৰ চকুত ধূলি দি এই পথটোৱেদি চলাচল কৰে ডাম্পাৰসমূহ । যাৰ বাবে ৰাইজ অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে । অবৈধভাৱে বালি কঢ়িওৱা ডাম্পাৰ বন্ধ কৰিবলৈ অঞ্চলটোৰ শতাধিক ৰাইজ ওলাই আহি পথত বান্ধি দিছে বাঁহ । পথ নিৰ্মাণ নকৰা পৰ্যন্ত কোনো কাৰণতে পথটোত ডাম্পাৰৰ চলাচল কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব বুলি হুংকাৰ দিছে ৰাইজে ।
বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লগতে ৰোগী কঢ়িয়াই অনা বাহন পথত চলাচল কৰিব নোৱাৰা পথটো নিৰ্মাণ কৰিবলৈ চৰকাৰৰ লগতে স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধিক আহ্বান জনাইছে ৰাইজে । লগতে স্থানীয় ৰাইজে জিলা আয়ুক্ত গৰাকীৰ লগতে খোৱাং আঞ্চলিক বন বিভাগক এই ডাম্পাৰ বিলাকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'বলৈ দাবী জনাইছে । খোৱাং সমষ্টিৰ বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈৰ বিৰুদ্ধেও ৰাইজে ক্ষোভ উজাৰে ।
প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশ লৈ এজন স্থানীয় ব্যক্তিয়ে কয়, "এইটো এটা ঐতিহাসিক আলি । এই আলিটো প্ৰায় ১০ খন গাঁৱৰ লগত সংযুক্ত হৈ আছে । এই পথটোৱেদি বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়, বেংক, গেছ এজেঞ্চিলৈ যাওঁতে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয় । বিধায়কক এই বিষয়ে অৱগত কৰাৰ পাছতো তেওঁ কোনোধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰে । বিধায়ক আৰু ঠিকাদাৰৰ মিতিৰালিৰ বাবেই এই আলিটো নিৰ্মাণ কৰাৰ তিনিবছৰ সম্পূৰ্ণ নহওঁতেই এনে অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে । প্ৰতিদিনে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ বহুলোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় । আমি চৰকাৰক অতি সোনকালে এই পথটো মেৰামতি কৰি ৰাইজৰ বাবে সূচল কৰি তুলিবলৈ আহ্বান জনাইছো ।"
তেওঁ পুনৰ কয়, "শিলপুতা-দীঘলীয়াহোলাৰ পৰা অবৈধভাৱে বালি কঢ়িয়াই অনা বাবে পথটোৰ অৱস্থা আৰু অধিক বেয়া কৰি তুলিছে । প্ৰতিদিনে প্ৰায় ৩০-৪০ খন বালি কঢ়িওৱা ডাম্পাৰে আলিটোৰ অৱস্থা অধিক বেয়া কৰি পেলাইছে । এতিয়া এই আলিটোৰে ৰোগী কঢ়িয়াবলৈ এখন এম্বুলেন্সো সোমাব নোৱাৰে । গাড়ী, মটৰ চাইকেল ঠেলি পাৰ কৰাব লগা হয় । এতিয়া পথটোৰে বালি কঢ়িওৱা ডাম্পাৰ যাতে সোমাব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে পথটোত দাং বান্ধি থৈছো ।"