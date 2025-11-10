ETV Bharat / state

বিধ্বস্ত পথৰ বাবে নাযায় এম্বুলেন্স; বাঁ‌হ বান্ধি বন্ধ কৰিলে ডাম্পাৰৰ চলাচল

অবৈধভাৱে বালি কঢ়িওৱা ডাম্পাৰে চলাইছে দৌৰাত্ম্য । অতিষ্ঠ ৰাইজে কৰিলে এই কাম ।

Dilapidated road in Dibrugarh
খোৱাঙৰ শেনচোৱাপুখুৰীত পথ নিৰ্মাণৰ দাবী ৰাইজৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 10, 2025 at 5:41 PM IST

মৰাণ: চৰকাৰে সকলো ক্ষেত্ৰতেই উন্নয়নৰ গংগা বোৱা বুলি দাবী কৰাৰ সময়তে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ খোৱাং সমষ্টিৰ বহু অঞ্চলত আজিও স্পৰ্শ কৰিব পৰা চৰকাৰী আঁচনিয়ে । এই অঞ্চলত পথৰ দুৰৱস্থাই দুৰ্ভোগ ভোগাইছে ৰাইজক । পথৰ মাজতেই সৃষ্টি হৈছে পুখুৰী সদৃশ গাঁত । ৰোগীক নিবলৈ আহিব নোৱাৰে জৰুৰীকালীন সেৱাৰ বাহন ।

ডাম্পাৰৰ দৌৰাত্ম্যত অতিষ্ঠ ৰাইজ :

আজিও উন্নয়নৰ মুখ দেখা নাপালে সমষ্টিটোৰ ভিতৰুৱা বহু অঞ্চলৰ ৰাইজে । ইয়াৰ মাজতে সোমবাৰে খোৱাঙৰ শেনচোৱাপুখুৰীত পথ নিৰ্মাণৰ দাবীত পথলৈ ওলাই আহিল ৰাইজ । পথত বাঁহ বান্ধি বন্ধ কৰি দিলে পথ । পথৰ দুৰৱস্থাই জীয়াতু ভোগোৱাৰ সময়ত খোৱাঙৰ শেনচোৱাপুখুৰীত জৰাজীৰ্ণ পথত অবৈধভাৱে বালি কঢ়িওৱা ডাম্পাৰে চলাইছে দৌৰাত্ম্য । দিনে- নিশাই বালি কঢ়িয়াই অনা ডাম্পাৰে পথৰ অৱস্থা অধিক বিধ্বস্ত কৰি পেলাইছে । ফলত আজি পথ নিৰ্মাণৰ দাবীত আৰু অবৈধভাৱে বালি কঢ়িওৱা ডাম্পাৰৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহিল শতাধিক ৰাইজ ।

অবৈধভাৱে বালি কঢ়িওৱা ডাম্পাৰে চলাইছে দৌৰাত্ম্য (ETV Bharat Assam)

ডাম্পাৰ বন্ধ কৰিবলৈ পথত বান্ধিলে বাঁহ :

ৰাইজৰ অভিযোগ খোৱাঙৰ শেনচোৱা-নাহৰণি পথটোৰ শেনচোৱাপুখুৰী আৰু শিলপুতা সংযোগী জৰাজীৰ্ণ পথটোত প্ৰায় অৰ্ধ শতাধিক ডাম্পাৰ চলাচল কৰি পথটো তথৈবচ কৰিছে । বুঢ়ীদিহিং নদীৰ দীঘলীয়া হোলা আৰু শিলপুতাত বালি খনন কৰি বন বিভাগৰ চকুত ধূলি দি এই পথটোৱেদি চলাচল কৰে ডাম্পাৰসমূহ । যাৰ বাবে ৰাইজ অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে । অবৈধভাৱে বালি কঢ়িওৱা ডাম্পাৰ বন্ধ কৰিবলৈ অঞ্চলটোৰ শতাধিক ৰাইজ ওলাই আহি পথত বান্ধি দিছে বাঁহ । পথ নিৰ্মাণ নকৰা পৰ্যন্ত কোনো কাৰণতে পথটোত ডাম্পাৰৰ চলাচল কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব বুলি হুংকাৰ দিছে ৰাইজে ।

Dilapidated road in Dibrugarh
খোৱাঙৰ শেনচোৱাপুখুৰীত পথ নিৰ্মাণৰ দাবী ৰাইজৰ (ETV Bharat Assam)

বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লগতে ৰোগী কঢ়িয়াই অনা বাহন পথত চলাচল কৰিব নোৱাৰা পথটো নিৰ্মাণ কৰিবলৈ চৰকাৰৰ লগতে স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধিক আহ্বান জনাইছে ৰাইজে । লগতে স্থানীয় ৰাইজে জিলা আয়ুক্ত গৰাকীৰ লগতে খোৱাং আঞ্চলিক বন বিভাগক এই ডাম্পাৰ বিলাকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'বলৈ দাবী জনাইছে । খোৱাং সমষ্টিৰ বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈৰ বিৰুদ্ধেও ৰাইজে ক্ষোভ উজাৰে ।

প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশ লৈ এজন স্থানীয় ব্যক্তিয়ে কয়, "এইটো এটা ঐতিহাসিক আলি । এই আলিটো প্ৰায় ১০ খন গাঁৱৰ লগত সংযুক্ত হৈ আছে । এই পথটোৱেদি বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়, বেংক, গেছ এজেঞ্চিলৈ যাওঁতে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয় । বিধায়কক এই বিষয়ে অৱগত কৰাৰ পাছতো তেওঁ কোনোধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰে । বিধায়ক আৰু ঠিকাদাৰৰ মিতিৰালিৰ বাবেই এই আলিটো নিৰ্মাণ কৰাৰ তিনিবছৰ সম্পূৰ্ণ নহওঁতেই এনে অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে । প্ৰতিদিনে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ বহুলোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় । আমি চৰকাৰক অতি সোনকালে এই পথটো মেৰামতি কৰি ৰাইজৰ বাবে সূচল কৰি তুলিবলৈ আহ্বান জনাইছো ।"

Dilapidated road in Dibrugarh
অবৈধভাৱে বালি কঢ়িওৱা ডাম্পাৰে চলাইছে দৌৰাত্ম্য (ETV Bharat Assam)

তেওঁ পুনৰ কয়, "শিলপুতা-দীঘলীয়াহোলাৰ পৰা অবৈধভাৱে বালি কঢ়িয়াই অনা বাবে পথটোৰ অৱস্থা আৰু অধিক বেয়া কৰি তুলিছে । প্ৰতিদিনে প্ৰায় ৩০-৪০ খন বালি কঢ়িওৱা ডাম্পাৰে আলিটোৰ অৱস্থা অধিক বেয়া কৰি পেলাইছে । এতিয়া এই আলিটোৰে ৰোগী কঢ়িয়াবলৈ এখন এম্বুলেন্সো সোমাব নোৱাৰে । গাড়ী, মটৰ চাইকেল ঠেলি পাৰ কৰাব লগা হয় । এতিয়া পথটোৰে বালি কঢ়িওৱা ডাম্পাৰ যাতে সোমাব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে পথটোত দাং বান্ধি থৈছো ।"

