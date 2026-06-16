এটা মথাউৰিয়ে টোপনি হৰিছে চিচিবৰগাঁওবাসীৰ

এটা মথাউৰিয়ে টোপনি হৰিছে চিচিবৰগাঁওবাসীৰ
গাই নদীৰ বানে খহাই নিয়ে মথাউৰি ৷ এইবাৰো বাৰিষা আৰম্ভ হ’ল যদিও এতিয়াও সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই গাই নদীৰ মথাউৰিৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য ।
Published : June 16, 2026 at 2:42 PM IST
ধেমাজি: বাৰিষা আৰম্ভ হ’লেই বুকু কঁপি উঠে ধেমাজি জিলাৰ এটা অঞ্চলৰ লোকৰ ৷ বাৰিষা বৰষুণ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগেই গাই নদীয়ে কালৰূপ ধাৰণ কৰি অঞ্চলটোত বিভীষিকাৰ সৃষ্টি কৰে ৷ এই অঞ্চলটো হৈছে ধেমাজি জিলাৰ চিচিবৰগাঁও ৷ প্ৰতিবছৰে বাৰিষা আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে গাই নদীয়ে বিপদ মাতে নৈপৰীয়া অঞ্চলটোলৈ ৷ বানৰ শংকাত উজাগৰী নিশা কটাবলগীয়া হয় চিচিবৰগাওঁ ৰাজহচক্ৰৰ বৃহত্তৰ অঞ্চলবাসীয়ে ৷
গাই নদীৰ বানে খহাই নিয়ে মথাউৰি ৷ এইবাৰো বাৰিষা আৰম্ভ হ’ল যদিও এতিয়াও সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই গাই নদীৰ মথাউৰিৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য । নদীখনৰ দুয়োপাৰৰ মথাউৰিৰ ভিতৰত বাওঁপাৰৰ মথাউৰিটো নিৰ্মাণ প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে যদিও বৰষুণৰ ফলত বিভিন্ন অংশত ফাঁট মেলা পৰিলক্ষিত হৈছে । বৰষুণৰ পানীয়ে খহাইছে মথাউৰিৰ কেবাটাও অংশ ৷ মথাউৰিত জমা হৈছে বৰষুণৰ পানী ।
ইপিনে বৰ্তমানেও নিৰ্মীয়মান অৱস্থাত আছে গাই নদীৰ সোঁপাৰৰ সাপেখাতী অঞ্চলত প্ৰায় ডেৰ কিঃমিঃ দৈৰ্ঘ্যৰ মথাউৰিৰ এটা অংশৰ কাম ৷ ঠিকাদাৰে নিৰ্মাণকাৰ্যত অৱহেলা কৰাৰ অভিযোগ তুলিছে স্থানীয় ৰাইজে ৷ অঞ্চলটোৰ স্থানীয় এগৰাকী মহিলাই কয়, “সাপেখাতীত গাই নৈৰ মথাউৰিটো নিৰ্মাণত ঠিকাদাৰে বহুত হেমাহি কৰিছে । ঠিকাদাৰে যিমানখিনি নিৰ্মাণ কৰিব লাগে সিমানখিনি তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিব পৰা নাই ৷ আমি ধনীঘৰৰ নহয় । আমি কাম কৰি খোৱা মানুহ ৷ আমাক মুঠতে মথাউৰি লাগে ।’’
আনহাতে ধেমাজি জলসম্পদ সংমণ্ডলৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তা যোগানন্দ পেগুৱে এইক্ষেত্ৰত কয়, “আমাৰ ধেমাজিত মূল তিনি-চাৰিখনমান আছে ৷ জীয়াঢল, গাই নদী আৰু এইফালে আমাৰ জোনাই সমষ্টিৰ চিমেন নদী আছে ৷ এতিয়ালৈকে বান নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে জলসম্পদ বিভাগে যিখিনি কাম কৰি আছে ভালেই কৰিছে বুলি ভাবিছোঁ । এতিয়া যিমান মথাউৰি বেয়া হৈছিল সেয়া জিঅ’ টিউব ব্যৱহাৰ কৰি মেৰামতি কৰা হৈছে ৷ গাই নদীত যিখিনি কাম বাকী আছে, সেইখিনিও সোনকালে হৈ উঠিব ৷’’
লগতে পঢ়ক: ৩৬৬ টা এলেকাক ভূমিস্খলন প্ৰৱণ এলেকা হিচাপে চিনাক্ত: দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ সতৰ্কবাণী