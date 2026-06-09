ETV Bharat / state

দলংখন পকী, পিছে পাৰ হ'ব নোৱাৰে গাড়ী-মটৰহে

অভয়াপুৰীৰ পৰা বৰপেটা হৈ গুৱাহাটীলৈ যোৱা ২ নং বিকল্প ৰাজ্যিক ঘাইপথত যাতায়তত ব্য়াঘাত ।

public demand for immediate repairs of Beki River bridge in Kalgachia
বেঁকী নদীৰ পকী দলঙে জীয়াতু ভোগাইছে ৰাইজক (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 9, 2026 at 12:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

জনীয়া: বৰপেটা জিলাৰ কলগাছিয়াৰ কৰাৰকুৰত বেঁকী নদীৰ ওপৰত বিকল হৈ থকা পকী দলঙে যমৰ যাতনা ভোগাইছে স্থানীয় ৰাইজৰ লগতে পথচাৰীসকলক । দলংখন আকস্মিকভাৱে তললৈ ১ ফুট বহি যোৱাত ৰাইজৰ যাতায়তত ব্য়াঘাত জন্মিছে ।

স্থানীয় ৰাইজে পূৰ্ণগতিত দলং মেৰামতিৰ কাম কৰাৰ বাবে দাবী জনাই আহিছে যদিও লাভ কৰা নাই কোনো সুফল ৷ এইখন দলঙৰে এতিয়া চাৰিচকীয়া বাহন চলাচল কৰাটো সম্ভৱ হোৱা নাই । সেইবাবে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজ বিগত সময়ত ভীষণ সমস্য়াৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়াত ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে ।

বেঁকী নদীৰ পকী দলঙে জীয়াতু ভোগাইছে ৰাইজক (ETV Bharat Assam)

কলগাছিয়াৰ কৰাৰকুৰস্থিত দুই নং বিকল্প ৰাজ্যিক ঘাইপথৰ উপৰত থকা বেঁকী দলংখনত সৃষ্টি হৈছে গাত । অভয়াপুৰীৰ পৰা বৰপেটা হৈ গুৱাহাটীলৈ যোৱা ২ নং বিকল্প ৰাজ্যিক ঘাইপথৰ কৰাৰকুৰ বেঁকী নদীৰ ওপৰত ২০১৫ চনত ৭৮ কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মিত দলংখনৰ পূবফালৰ তিনি নম্বৰ খুঁটা আকস্মিকভাৱে তললৈ ১ ফুট বহি যোৱাত জিলা প্ৰশাসনে দলঙৰ ওপৰেৰে চাৰি চকীয়া বাহন, এম্বুলেন্স সেৱা আৰু গধুৰ যান-বাহন সম্পূৰ্ণভাবে বন্ধ কৰি দিছে ।

বেঁকী নদীৰ পকী দলঙে জীয়াতু ভোগাইছে ৰাইজক (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় ব্য়ক্তিয়ে কয়, "দলংখনৰ মেৰামতিৰ কাম লেহেমীয়া হোৱাত যাতায়তৰ ক্ষেত্ৰত সকলোৱে সমস্য়াৰ সন্মুখীন হৈছে । গুৱাহাটীলৈ যাবলৈ এইটোৱে হৈছে মূল পথ । ৰোগীসকলে বৰপেটা চিকিৎসা মহাবিদ্য়ালয় হাস্পতাল লৈ যোৱাৰ বাবেও যথেষ্ঠ সমস্য়া হৈছে । শিমলাগুৰি, সৰভোগ হৈ ঘূৰি যাবলগীয়াও হৈছে ।"

public demand for immediate repairs of Beki River bridge in Kalgachia
বেঁকী নদীৰ পকী দলঙে জীয়াতু ভোগাইছে ৰাইজক (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য় যে পাঁচমাহ পূৰ্বে জিলাখনৰ এই দলংখনৰ পূব অংশৰ এটা খুঁটা তলপিনে হাউলি যোৱাৰ ফলত দৈনিক যাতায়ত কৰা এম্বুলেন্স সেৱা, সৰু-বৰ যান-বাহনৰ লগতে হাজাৰ হাজাৰ লোকে নৰক যন্ত্ৰণা ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে । জনীয়া সমষ্টিৰ তদানীন্তন বিধায়ক ডঃ হাফিজ ৰফিকুল ইছলামে বিধানসভাৰ মজিয়াত বিষয়টো উত্থাপন কৰাৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশত বিভাগীয়ভাৱে দলংখন ওখ কৰি পুনৰ যাতায়তৰ ব্যৱস্থা সুচল কৰাৰ বাবে ধন আৱণ্টন দিয়ে ।

সম্প্ৰতি সেই মতে দলঙৰ মেৰামতিৰ কাম আৰম্ভ হৈছে যদিও কামৰ গতি লেহেমীয়া হোৱা বাবে হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছে ৰাইজে ৷ এইক্ষেত্ৰত স্কুল-কলেজীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, চাকৰিজীৱী, ব্যৱসায়ী আৰু ৰোগীসকলৰ বাবে সৃষ্টি হৈছে চৰম অসুবিধা ।

লগতে পঢ়ক:ছোৱালী চাবলৈ আহিও ঘূৰি যায় দৰা ! বিয়া ভঙা এটা আপদীয়া বাটৰ কাহিনী...

তিতাতকৈও তিতা তিতাবৰৰ ৰাস্তা-ঘাট, গাঁঠিৰ ধন ভাঙি ৰাইজে নিৰ্মাণ কৰিলে বিধস্ত পথ

TAGGED:

জনীয়া সমষ্টি
ইটিভি ভাৰত অসম
বেঁকী নদী
বৰপেটা
BEKI RIVER BRIDGE IN KALGACHIA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.