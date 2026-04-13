উন্নয়নে ঢুকি নোপোৱা জোনাইৰ এটা অঞ্চল: বছৰ বছৰ ধৰি বোকা-পানী গছকিয়ে যাতায়ত

উন্নয়নে ঢুকি নোপোৱা জোনাইৰ এটা অঞ্চল: বছৰ বছৰ ধৰি বোকা-পানী গছকিয়ে যাতায়ত
বাৰিষাৰ পূৰ্বেই বিধ্বস্ত পথ । কৃপাদৃষ্টি নপৰিল জনপ্ৰতিনিধিৰ ।
Published : April 13, 2026 at 3:32 PM IST
জোনাই: নিৰ্বাচন আহিলেই পথ উন্নয়নৰ প্ৰতিশ্ৰুতি । নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত নিশাটোৰ ভিতৰতেই পথ নিৰ্মাণ কৰিব খোজে প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে । এইদৰে চৰকাৰো সলনি হৈ আছে । এইবাৰো সংখ্য়াগৰিষ্ঠতা লাভ কৰা দলে গঠন কৰিব চৰকাৰ । পিছে আজিলৈকে সলনি নহ'ল জোনাইৰ এটা অঞ্চলৰ যাতায়তৰ ।
বছৰ বছৰ ধৰি বোকা-পানী গছকি গাঁওখনৰ ৰাইজে যাতায়ত অব্যাহত ৰাখিছে । আজিলৈকে পথটোৰ উন্নয়নৰ বাবে কৃপাদৃষ্টি নপৰিল চৰকাৰ কিম্বা জনপ্ৰতিনিধিৰ ৷ এয়া জোনাই সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বাহিৰ জোনাই গাঁও পঞ্চায়তৰ ২ নং বাহিৰ জোনাই ভকত চুকৰ ৰাইজৰ মনৰ কথা । অঞ্চলটোৰ যাতায়তৰ একমাত্ৰ পথটোত বাৰিষাৰ পূৰ্বেই একাঠু বোকা-পানী গছকি ৰাইজে দৈনিক অব্যাহত ৰাখিছে যাত্ৰা ৷
এই যাত্ৰা এদিন দুদিনৰ নহয়, চলি আহিছে বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি ৷ পথছোৱা মেৰামতিৰ বাবে ভকতচুক গাঁৱৰ ৰাইজে বিভিন্ন সময়ত পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি, মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ প্ৰতিনিধি আদিৰ ওচৰত আৱেদন নিবেদন কৰি আহিছে যদিও আজিকোপতি পথছোৱা মেৰামতিৰ বাবে কোনো এজন জনপ্ৰতিনিধিয়ে গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ কৰিছে ভুক্তভোগী ৰাইজে ৷
এই বিধ্বস্ত পথটোৰে যান-বাহন চলাচলৰ কথাতো বাদেই, মানুহে খোজকঢ়াতো এতিয়া সমস্যা হৈ পৰিছে ৷ বিশেষকৈ ৰোগীসকলক চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ লগতে কণ কণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে চলাচলৰ ক্ষেত্ৰতো সন্মুখীন হৈছে সমস্যাৰ ৷ ভকতচুকৰ ৰাইজৰ অভিযোগ মতে প্ৰতিটো নিৰ্বাচনৰ সময়ত বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ নেতা-পালিনেতাই পথটোৰ ওপৰেদি বোকা-পানী গচকি ভোট বিচাৰি আহে আৰু নিৰ্বাচনৰ ইছ্যু হিচাপে পথটো মেৰামতিৰ নামত প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে; কিন্তু জয়ী হোৱাৰ পিছত কোনো এজন জনপ্ৰতিনিধিয়ে ৰাইজক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিবোৰ পালন কৰা নাই ৷ সেয়ে ২নং বাহিৰ জোনাইৰ ভকতচুক গাঁৱৰ ভুক্তভোগী ৰাইজে পথটো মেৰামতি কৰি ৰাইজৰ চলাচলৰ বাবে উপযোগী কৰি তুলিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।
এই সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় ব্য়ক্তিয়ে কয়,"এই পথটো এনেকৈয়ে আছে । চৰকাৰ, জনপ্ৰতিনিধিক কিমান আৱেদন কৰিলো, কোনোৱে গুৰুত্বই নিদিয়ে । নিৰ্বাচন আহিলে জনপ্ৰতিনিধি আহি কামটো কৰি দিব বুলি কয় যদিও পিছত পাহৰি যায় ।"
