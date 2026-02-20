অসাৰ হ’ল মন্ত্ৰীৰ প্ৰতিশ্ৰুতি, ৰাইজে খেতিৰ মাটি এৰি দিয়াৰ পিছতো স্থাপন নহ'ল আদৰ্শ বিদ্যালয়

অসাৰ হ’ল মন্ত্ৰীৰ প্ৰতিশ্ৰুতি, ৰাইজে খেতিৰ মাটি এৰি দিয়াৰ পিছতো স্থাপন নহ'ল আদৰ্শ বিদ্যালয়
মন্ত্ৰী বিমল বড়াই বিদ্যালয় স্থাপন কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যদিও আজিও কাৰ্যকৰী নহ’ল ৷
Published : February 20, 2026 at 2:54 PM IST
ডিব্ৰুগড় : চাহ বাগিচাৰ শৈক্ষিক পৰিৱেশ উন্নত কৰাৰ লক্ষ্যৰে অসম চৰকাৰে চাহ বাগিচাই বাগিচাই নিৰ্মাণ কৰিছিল আদৰ্শ বিদ্যালয় । বহু চাহ বাগিচাত ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আদৰ্শ বিদ্যালয়সমূহত পাঠদান । কিন্তু অসম চৰকাৰে বাগিচাই বাগিচাই আদৰ্শ বিদ্যালয় স্থাপনৰ বাবে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি অসাৰ হ'ল টিংখাং সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত মৰাণৰ হালমাৰী চাহ বাগিচাত ।
বাগিচাখনত ২০১৯-২০ বৰ্ষতে স্থাপন হ'বলগা আদৰ্শ হাইস্কুলখন আজিও স্থাপন নোহোৱাত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে আঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ লগতে চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাই । ৰাইজে বিদ্যালয় হ'ব বুলি নিজ নিজ খেতিৰ মাটিও এৰি দিছিল । সেই স্থান এতিয়া আৱৰিছে হাবি-জংঘলেৰে । হাবি-জংঘলৰ মাজত এতিয়া মদ-ভাঙৰ আড্ডা চলে বুলি অভিযোগ তুলিছে ছাত্ৰ সংগঠনটোৰ নেতৃত্বই ।
দুলীয়াবাম চাহ বাগিচা আৰু হালমাৰী চাহ বাগিচাৰ মধ্যস্থলত স্থাপনৰ কথা আছিল আদৰ্শ বিদ্যালয়খন । ৰাইজে নিজৰ কৃষিভূমি এৰি দিয়াৰ পাছতো বিদ্যালয় স্থাপনৰ আধাৰশিলাও নকৰিলে মন্ত্ৰী তথা টিংখাঙৰ বিধায়কগৰাকীয়ে ।
বিদ্যালয়খন স্থাপন কৰি অঞ্চলটোৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াই নিবলৈ অঞ্চলটোৰ ৰাইজে বহুবাৰ মন্ত্ৰী বিমল বড়া, জিলা আয়ুক্তৰ লগতে শিক্ষা বিভাগক আহ্বান জনোৱাৰ পাছতো বিষয়টো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ কৰিছে চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাই । চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাই ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি শীঘ্ৰে বিদ্যালয়খন স্থাপনৰ দাবী তুলিছে ।
বিদ্যালয় নোহোৱা বাবে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে দূৰত গৈ অধ্যয়ন কৰিব লগা হৈছে :
আজিও বিদ্যালয় নিৰ্মাণ নোহোৱাক লৈ চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়ববীয়াই কয়, "চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিক ৰাইজে নিজৰ খেতিৰ মাটিত বিদ্যালয় নিৰ্মাণ কৰিবলৈ এৰি দিছিল যদিও বিদ্যালয়খন নিৰ্মাণ নহ'ল । বিদ্যালয় নোহোৱা বাবে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল বহুত দূৰত গৈ অধ্যয়ন কৰিব লগা হৈছে । আহি থকা নিৰ্বাচনৰ আগে আগে বিদ্যালয়ৰ কাম আৰম্ভ হ'ব লাগে । বিদ্যালয়খন ইয়াত নিৰ্মাণ হ'লে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ অধ্যয়নত যথেষ্ট উপকৃত হ'ব ।"
বিধায়কে বিদ্যালয় স্থাপন কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যদিও আজিও কাৰ্যকৰী নহ'ল :
সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ আন এজন বিষয়ববীয়াই কয়, "২০১৯-২০ বৰ্ষতে সমগ্ৰ অসমৰ চাহ বাগিচাত আদৰ্শ বিদ্যালয় স্থাপন কৰিবলৈ দিয়া হৈছিল কিন্তু ইয়াত আজিও বিদ্যালয় স্থাপন নহ'ল । বিদ্যালয়খন নিৰ্মাণ কৰিবলৈ বহুবাৰ বিধায়ক, জিলা আয়ুক্ত, জিলা শিক্ষা বিভাগৰ বিষয়াৰ সৈতে আলোচনা মিলিত হৈছিলো । বিধায়কে বিদ্যালয় স্থাপন কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যদিও আজি কাৰ্যকৰী নহ'ল । কৃষি ভূমি বিদ্যালয় নিৰ্মাণ কৰিবলৈ দান দিয়াৰ পাছতো কিয় আজিও আধাৰশিলা নহ'ল । কিয় বিদ্যালয় নিৰ্মাণ হোৱা নাই সেই কথা আমি জানিব বিচাৰো । বিদ্যালয়খন নিৰ্মাণ হ'লে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী বহুত উপকৃত হ'ব, সেয়ে বিদ্যালয় স্থাপন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছো ।’’