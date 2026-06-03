বিধায়কক পহুখেদা, সমষ্টিত পুনৰ প্ৰৱেশ কৰিলেই প্ৰহাৰ কৰিব বুলি সকীয়নি ক্ষুব্ধ জনতাৰ

বিধায়কক পহুখেদা, সমষ্টিত পুনৰ প্ৰৱেশ কৰিলেই প্ৰহাৰ কৰিব বুলি সকীয়নি ক্ষুব্ধ জনতাৰ
জুৰীয়া উন্নয়ন খণ্ড কাৰ্যালয়লৈ গৈছিল ৰূপহীহাট সমষ্টিৰ বিধায়ক নুৰুল হুদা । তাতেই ৰাইজৰ ৰুদ্ৰৰূপ দেখি পলায়ন ।
Published : June 3, 2026 at 12:10 PM IST
চামগুৰি : ৰাইজৰ কথা শুনিব নোখোজা বিধায়কক ক্ষুব্ধ জনতাই দিলে পহুখেদা । কেৱল সেয়াই নহয়,ৰাইজৰ ৰুদ্ৰৰূপ দেখি আৰক্ষী মোতায়েন কৰি পলায়ন কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰো সৃষ্টি হয় । আৰক্ষীৰ মাজেৰে পলায়ন কৰিলেও ৰাইজে শুদাই নেৰে এইগৰাকী বিধায়কক । সমষ্টিত পুনৰ প্ৰৱেশ কৰিলেই বিধায়কক পিটি পিটি খেদিব বুলিও সকীয়াই দিলে ৰাইজে ।
ঘটনাৰ বিৱৰণি অনুসৰি মঙলবাৰে জুৰীয়া উন্নয়ন খণ্ড কাৰ্যালয়লৈ গৈছিল ৰূপহীহাট সমষ্টিৰ বিধায়ক নুৰুল হুদা । সোমবাৰে হোজাই জিলাৰ ডবকাত একাংশ কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে গ'বেক ধ্বনিৰে খেদি পঠিওৱা বিধায়ক হুদা মঙলবাৰে নিজ সমষ্টিতেই সন্মুখীন হৈছে এনে অবাঞ্চিত পৰিস্থিতিৰ । জুৰীয়া উন্নয়ন খণ্ড কাৰ্যালয় উপস্থিত হোৱাৰ পিচতেই কাৰ্যালয় চৌহদত একাংশ ৰাইজে এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ।
নুৰুল হুদা উন্নয়ন খণ্ড কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হোৱাৰ সময়তে একাংশ স্থানীয় ৰাইজে বিধায়কগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । উন্নয়ন খণ্ড কাৰ্যালয়ত বিধায়কগৰাকীৰ আগমনৰ খবৰ লাভ কৰাৰ পিছতে একাংশ স্থানীয় লোক কাৰ্যালয় চৌহদত সমবেত হৈ বিভিন্ন সমস্যা আৰু অসন্তুষ্টিৰ বিষয় উত্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে । কিন্তু বিধায়কে ৰাইজৰ কথাত কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাত কিছু সময়ৰ বাবে পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ পৰে ।
এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী ক্ষুব্ধ স্থানীয় ব্য়ক্তিয়ে কয়," বিধায়কগৰাকীয়ে এই মানুহখিনিৰ পৰা পলায়ন কৰিছে । ৰাইজে গাড়ী আগচি গ' বেক ধ্বনি দিছে । কাৰণ বিধায়কে ৰাইজৰ লগত কথাই পাতিব খোজা নাই । বিধায়কে দালালৰ সহায়ত ক'লা ব্য়ৱসায় আৰম্ভ কৰিব ধৰিছে । সেই কথা আজি ৰাইজে সুধিবলৈ সমবেত হৈছিল যদিও ৰাইজৰ সৈতে কথা হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে আৰক্ষী মোতায়েন কৰি পলায়ন কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । এই কাৰ্যক আমি ধিক্কাৰ দিছো, গৰিহণা দিছো ।"
ৰূপহীহাট সমষ্টিত বিধায়ক হুদাৰ বিৰুদ্ধে এয়া আৰম্ভণিহে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ পুনৰ কয়, "বিধায়কে যদি এই কামৰ খতিয়ান ৰাইজৰ সন্মুখত দাঙি নধৰে আৰু যিখিনি কাম দুৰ্নীতিৰে কৰিছে সেইখিনি যদি ভালদৰে সমাপ্ত কৰি ৰাইজৰ আগত উপস্থাপন কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে বিধায়কক পিটি পিটি খেদা হ'ব ।"
আন এগৰাকী স্থানীয় ব্য়ক্তিয়ে কয়,"এজন নিৰ্বাচিত জনপ্ৰতিনিধিৰ সৈতে সাধাৰণ নাগৰিকে সহজে মত বিনিময় কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰা উচিত । যিজন বিধায়কক ৰাইজে ভোটৰ জৰিয়তে নিৰ্বাচিত কৰিছে, তেওঁৰ সৈতে সাক্ষাৎ বা নিজৰ সমস্যা অৱগত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ প্ৰয়োজন হোৱাটো দুৰ্ভাগ্যজনক ।"
উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰা একাংশই অভিযোগ কৰা মতে, বিগত কাৰ্যকালত বিধায়ক নুৰুল হুদাই বিধায়ক পুঁজিত ব্যাপক দুৰ্নীতি সংঘটিত কৰিছিল । যাৰ বাবে ৰাইজে বিধায়কগৰাকীক জবাবদিহি কৰে ।
লগতে পঢ়কঃ
এদিন পাছতে বিধায়ক তাঞ্জিল হুছেইনৰ নিযুক্তিত স্থগিতাদেশ : দিয়া হৈছিল প্ৰদেশ যুৱ কংগ্ৰেছৰ উপ-সভাপতি পদ