বিধায়কক বিচাৰিছে সমষ্টিবাসীয়ে, বানৰ খবৰ পায়ো কিয় ঘূৰি নাহিল যোৰহাটৰ বিধায়ক ?

বিধায়কক বিচাৰিছে সমষ্টিবাসীয়ে, বানৰ খবৰ পায়ো কিয় ঘূৰি নাহিল যোৰহাটৰ বিধায়ক ?
বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ অনুমতি লৈ বিশেষ ঘৰুৱা কামত বিদেশত যোৰহাটৰ বিধায়ক;মুখ্যমন্ত্ৰী
Published : July 24, 2026 at 10:06 PM IST
যোৰহাট/গুৱাহাটী : ভয়াৱহ বানৰ সময়টো যোৰহাট সমষ্টিৰ বিধায়ক হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামীক বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ মাজত দেখা নোপোৱাত সমষ্টিবাসী ক্ষোভিত হৈ পৰিছে ৷ দুৰ্বিষহ দিনত ৰাইজৰ কাষত নাথাকি বিধায়ক গোস্বামী বিদেশত আছে বুলি একাংশই সমালোচনা কৰিছে ৷
শুকুৰবাৰে এই প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে ।
সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "যোৰহাটৰ বিধায়কগৰাকী বিশেষ ঘৰুৱা কামত বাহিৰলৈ গৈছে । বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ, মোৰ পৰা অনুমতি লৈ বাহিৰলৈ গৈছে বিধায়কগৰাকী । তেওঁৰ কাৰ্যকৰ্তাই কাম কৰি আছে । যোৰহাটৰ বানাক্রান্তক জিলা প্রশাসনে সহায় কৰি আছে । বিধায়কগৰাকীক লৈ সমষ্টিবাসীয়ে কোনো আপত্তি কৰা নাই । বিধায়কগৰাকী নাই বুলি কোনো অসুবিধা নাই ।"
আনহাতে স্থানীয় ৰাইজে কয়,"প্ৰশাসনে বানাক্ৰান্ত ৰাইজক উদ্ধাৰৰ বাবে যথেষ্ট কাম কৰি আছে ৷ কিন্তু দুৰ্যোগৰ সময়ত ৰাইজৰ কাষত বিধায়কগৰাকীক দেখা নাপায় প্ৰশ্ন কৰিছে, তেওঁ ক'ত আছে বুলি ? সুখৰ সময়ত নাথাকিলেও দুখৰ সময়ত ৰাইজৰ সৈতে বিধায়ক থকাটো ৰাইজে বিচাৰে ৷"
তেওঁ লগতে কয়,"চৰকাৰী, বে-চৰকাৰী, সংগঠন সমূহে দুৰ্গতজনক সহায় কৰিছে ৷ কিন্তু জনপ্ৰতিনিধিজনে যদি মহা দুৰ্যোগৰ সময়ত ৰাইজৰ কাষত নাথাকে তেন্তে ৰাইজ ক্ষোভিত হোৱাটো স্বাভাৱিক ৷ সামাজিক মাধ্যমত তেওঁ বিদেশত থকাৰ ফটো দেখিছো ৷ কিন্তু বিদেশত থাকিলেও সামাজিক মাধ্যমতে হওক বা এটা ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা সমষ্টিবাসীক আশ্বাস দিব লাগিছিল ৷ সেই সমবেদনাও দিয়া নাই বিধায়কগৰাকীয়ে ৷ ইয়াৰ দ্বাৰা দায়িত্বৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ দৰে হৈছে ৷"
পিছে বিধায়কগৰাকীয়ে বিদেশ ভ্ৰমণ সামৰি কেতিয়া যোৰহাটলৈ আহিব আৰু বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ মাজলৈ যাব সেই কথাটো ৰাইজে উত্থাপন কৰিছে ৷