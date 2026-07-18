বিদ্যুতৰ লুকা-ভাকুত অতিষ্ঠ ৰাইজ, বিদ্যুৎ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে খোৱাঙত প্ৰতিবাদ ৰাইজৰ
অনিয়মীয়া বিদ্যুৎ যোগানৰ বিৰুদ্ধে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল শ শ লোক ৷
Published : July 18, 2026 at 5:44 PM IST
ডিব্ৰুগড়: বিদ্যুৎ যোগান নিয়মীয়া কৰাৰ দাবীত প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতো শতাধিক লোকে কঁপালে ৰাজপথ ৷ শনিবাৰে ডিব্ৰুগড়ৰ খোৱাং অঞ্চলত অনিয়মীয়া বিদ্যুৎ যোগানৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে শ শ লোকে । আছুৰ খোৱাং আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত ৰূপায়ণ কৰা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত খোৱাঙৰ ব্যৱসায়ী, স্থানীয় ৰাইজে অংশগ্ৰহণ কৰে ৷
প্ৰতিবাদকাৰীসকলে অভিযোগ কৰা অনুসৰি, ঢেৰেকনি-বৰষুণ অহাৰ পূৰ্বেই খোৱাঙত আৰম্ভ হয় বিদ্যুতৰ লুকাভাকু ৷ কাৰেণ্ট গ'লেহে খোৱাঙৰ ৰাইজে গম পাই বৰষুণ আহিব বুলি । সেয়ে শনিবাৰে বিদ্যুৎ যোগান নিয়মীয়া কৰক, বিদ্যুৎ বিভাগ হাই হাই, আমাৰ দাবী মানিবই লাগিব আদি শ্ল'গানেৰে ৰাইজে ৰাজপথ উত্তাল কৰি তোলে ৷
প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰা এগৰাকী আছু নেতাই কয়, "ঢেৰেকনি-বৰষুণ অহাৰ পূৰ্বেই খোৱাঙত কাৰেণ্ট যায় । কাৰেণ্ট গ'লেহে খোৱাঙৰ ৰাইজে গম পায় বৰষুণ আহিব বুলি । বিদ্যুৎ যোগান কিয় নাই বুলি বিদ্যুৎ বিভাগলৈ ফোন কৰিলেও ৰাইজক ভাল ব্যৱহাৰ নকৰে । খোৱাং বিদ্যুৎ বিভাগৰ পৰিৱৰ্তন বিচাৰি আমি প্ৰতিবাদ কৰিছো । বিদ্যুতৰ বাবে খোৱাঙৰ ৰাইজে বহুত সমস্যাত পৰিব লগা হৈছে । গতিকে বিদ্যুৎ যোগান নিয়মীয়া নকৰিলে ইয়াতকৈ জংগী আন্দোলন কৰা হ'ব ।"
ইফালে প্ৰতিবাদস্থলীত মৰাণ ৰাজহ চক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়া অংকুৰ জ্যোতি ফুকন, বিদ্যুৎ বিভাগৰ কনিষ্ঠ অভিযন্তা সত্যৰাজ গগৈ উপস্থিত হৈ প্ৰতিবাদী ৰাইজৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হয় । প্ৰতিবাদৰ অন্তত আছুৰ খোৱাং আঞ্চলিক সমিতিয়ে বিদ্যুৎ যোগান নিয়মীয়া কৰাৰ দাবীত এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰাৰ লগতে বিদ্যুৎ যোগান নিয়মীয়া নকৰিলে পুনৰ জংগী আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰাৰ হুংকাৰ দিয়ে ।
উল্লেখ্য যে, ২৪ ঘণ্টাই বিদ্যুৎ যোগান ধৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া বিজেপি চৰকাৰৰ দিনতেই বিদ্যুৎ যোগান নিয়মীয়া কৰাৰ দাবীত কেইবাশতাধিকে ৰাইজে কঁপালে ৰাজপথ ।
লগতে পঢ়ক: সোণম ৱাংচুকৰ ছবি আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰা দুই যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ