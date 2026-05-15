বাংলাদেশৰ উচটনিমূলক মন্তব্যক তীব্ৰ গৰিহণা অসমৰ সচেতন নাগৰিকৰ

বাংলাদেশৰ উচটনিমূলক মন্তব্যৰ পিছত সীমান্ত সুৰক্ষা শক্তিশালী কৰা, অনুপ্ৰৱেশ নিয়ন্ত্ৰণৰ দৰে কঠোৰ পদক্ষেপ লোৱাৰ আহ্বান সচেতন নাগৰিকৰ ।

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 15, 2026 at 3:40 PM IST

তেজপুৰ: শেহতীয়া বিধানসভা নিৰ্বাচনত অসম আৰু পশ্চিমবংগত বিজেপিৰ উত্থানৰ লগে লগে ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তত পুনৰ উত্তেজনা আৰম্ভ হৈছে । অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পূৰ্বৰে পৰা বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ বিৰুদ্ধে পদক্ষেপ লৈ আহিছে আৰু পশ্চিমবংগত শুভেন্দু অধিকাৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত লোৱাৰ পিছতে অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হোৱা দেখা গৈছে ।

বাংলাদেশ সীমান্তৰ এই দুয়োখন ৰাজ্যৰ চৰকাৰৰ পদক্ষেপক লৈ এতিয়া আতংকিত হৈ পৰিছে বাংলাদেশৰ চৰকাৰ তথা একাংশ লোক । যাৰ বাবে তেওঁলোকে ভাৰতক লক্ষ্য কৰি শেহতীয়াকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ উচটনিমূলক মন্তব্য কৰিছে । 'কেইঘণ্টামানৰ ভিতৰতে অসম দখল কৰা', '৪০ কোটি মুছলমান একত্ৰিত হ'লে ভাৰতক ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰ বনাব' আদি বাংলাদেশৰ পৰা অহা উচটনিমূলক মন্তব্যই এতিয়া উত্তৰ-পূব তথা অসমতো বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে । তেজপুৰৰ একাংশ সচেতন নাগৰিকে এয়া সাম্প্ৰদায়িক আৰু উগ্ৰবাদী চিন্তাধাৰাৰ প্ৰতিফলন বুলি দাবী কৰিছে ।

তেজপুৰৰ এজন সচেতন নাগৰিক মনদীপ দাসে কয়, "এই ধৰণৰ মন্তব্যই সাধাৰণ মানুহৰ মাজত ভয় আৰু অনিশ্চয়তাৰ বাতাৱৰণ সৃষ্টি কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে । অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিগত বহু বছৰ ধৰি অনুপ্ৰৱেশ, সীমান্ত সুৰক্ষা আৰু জনগাঁথনিৰ পৰিৱর্তনক লৈ সতৰ্কবাণী দি আহিছে ।" তেওঁ লগতে কয়, "পশ্চিমবংগত বিজেপি শাসনলৈ অহাৰ পাছতে বহু পৰিৱর্তন দেখা গৈছে । মন্দিৰ খোলা, সীমান্তত কঠোৰ নিৰাপত্তা আৰু বিএছএফক অধিক ভূমিকা দিয়াৰ দৰে বিষয়সমূহ উগ্ৰপন্থী মনোভাৱৰ লোকসকলে ভালপোৱা নাই । কাশ্মীৰৰ পৰা ৩৭০ ধাৰা বাতিল হোৱাৰ পাছত তাত পৰিস্থিতি সলনি হোৱা দেখা গৈছে ।"

তেওঁ অভিযোগ কৰা মতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত জনগাঁথনিৰ পৰিৱর্তন ঘটোৱাৰ লক্ষ্যৰে বহুদিন ধৰি একাংশ শক্তিয়ে চেষ্টা চলাই আহিছে । বিশেষকৈ ধুবুৰী, দক্ষিণ শালমৰা, বৰপেটা আদি সীমান্ত অঞ্চলৰ জনসংখ্যাৰ গাঁথনি সলনি হোৱাৰ অভিযোগ বিভিন্ন সময়ত উত্থাপিত হৈ আহিছে । এই ধৰণৰ পৰিৱর্তনে ভাষা, সংস্কৃতি আৰু থলুৱা অধিকাৰৰ ওপৰত ভৱিষ্যতে প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে বুলিও তেওঁ আশংকা ব্যক্ত কৰে ।

পশ্চিমবংগৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰি তেওঁ কয়, "তোষণমূলক ৰাজনীতিৰ ফলত সাম্প্ৰদায়িক উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইছে । নিৰ্বাচনী হিংসা, মন্দিৰত আক্ৰমণ আৰু ধৰ্মীয় শ্ল'গানক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হোৱা উত্তেজনাই বহু লোকক চিন্তিত কৰি তুলিছে । কঠোৰ আইন-শৃংখলা আৰু সীমান্ত নিয়ন্ত্ৰণ নাথাকিলে সমস্যা অধিক ভয়ংকৰ ৰূপ ল'ব পাৰে ।"

মনদীপ দাসে লগতে কয়, "অসম চৰকাৰে অনুপ্ৰৱেশ ৰোধ, সীমান্ত সুৰক্ষা কটকটীয়া আৰু জাতি-মাটি-ভেটি ৰক্ষাৰ বাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । অহা ৫ বছৰত আৰু বেছি কঠোৰ আইন আহিব । এইবোৰক লৈ তেওঁলোকক হতাশগ্ৰস্ত । তেওঁলোকে সন্ত্ৰাসবাদী চিন্তাৰে যি কৰিম বুলি ভাবিছিল এতিয়া নহ'ব বুলি গম পাইছে । এনে হতাশাৰ বাবে তেওঁলোকে উচটনিমূলক মন্তব্য কৰিছে । কিন্তু আমি এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ । আমি পাকিস্তানকে 'কেয়াৰ' নকৰো । আমি যেতিয়া বাপেককে ভয় খোৱা নাই নাতিক আৰু কি ভয় খাম !"

অসম তথা ভাৰতক লৈ উচটনিমূলক মন্তব্য দিয়া সন্দৰ্ভত আন এজন সচেতন লোক নেত্ৰ কাশ্যপ হাজৰিকাই কয়, "এইটো সম্পূৰ্ণ মৌলবাদী-সন্ত্ৰাসবাদী ধাৰণা । সেয়া তেওঁলোকে প্ৰতিফলন ঘটালে । তেওঁলোকে প্ৰথমৰ পৰাই উত্তৰ পূব আৰু পশ্চিমবংগক লক্ষ্য কৰি পৰিকল্পনা কৰি আহিছিল । যেতিয়া ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত এই পৰিকল্পনা বিফল হোৱা যেন দেখিলে তেতিয়া তেওঁলোকে পৰৱৰ্তী ষড়যন্ত্ৰলৈ আগবাঢ়ি গ'ল । তেওঁলোকে অসম বা পশ্চিমবংগত থকা মৌলবাদী চিন্তাধাৰাৰ মানুহক উচটনিমূলক মন্তব্য কৰি অৰাজকতা সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে । কিন্তু ভাৰতত কেতিয়াও মৌলবাদী চিন্তাক প্ৰশ্ৰয় দিয়া নাই । অসম আৰু ভাৰতৰ নেতৃত্ব ইমান শক্তিশালী যে এনে মৌলবাদী শক্তিক ওফৰাই দিবলৈ সময় নালাগে ।

সচেতন নাগৰিকসকলে লগতে আশা কৰিছে যে এই সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধানৰ বাবে সীমান্ত সুৰক্ষা শক্তিশালী কৰা, অনুপ্ৰৱেশ নিয়ন্ত্ৰণ, উন্নয়নমূলক ৰাজনীতি, শিক্ষাৰ প্রসাৰ আৰু সকলো সম্প্ৰদায়ৰ মাজত আস্থা বজাই ৰখাটো অতি প্ৰয়োজন । সাম্প্ৰদায়িক উত্তেজনা নহয়, শান্তি, আইন আৰু সংবিধানৰ পথেৰেহে দেশ আৰু সমাজক সুৰক্ষিত কৰি ৰখা সম্ভৱ বুলিও তেওঁ আশা ব্যক্ত কৰে ।

