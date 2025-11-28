ETV Bharat / state

প্লাষ্টিকৰ চকী ৫,৫০২ টকা, টেবুলৰ দাম ১২,৮১৮ টকা; আচৰিত তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থী

উত্তপ্ত তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় । এইবাৰ আচবাব ক্ৰয়ত বিত্তীয় অনিয়মৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ ।

Protest upholds allegations of financial scandal in furniture purchase in Tezpur University
উত্তপ্ত তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 28, 2025 at 9:53 AM IST

4 Min Read
তেজপুৰ : পুনৰ উত্তপ্ত তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় । বিয়লি হ'লেই পুনৰ আৰম্ভ হয় প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী । এইবাৰ ছাত্র-ছাত্ৰী আৰু শিক্ষক উভয়ে মিলি বন্ধ কৰিলে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰ । বিগত প্ৰায় দুমাহৰ অধিক সময়ধৰি বিশ্ববিদ্যালয়ত চলি আছে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ।

এইবাৰ ছাত্র-ছাত্ৰীসকলে নিম্নমানৰ সামগ্ৰী অধিক দামত ক্ৰয় কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ । শুনি আচৰিত হ'ব যে এখন প্লাষ্টিকৰ চকী ৫,৫০২ টকা আৰু এখন টেবুলৰ দাম ১২,৮১৮ টকা আৰু এখন বিছনাৰ দাম ১৮,৩৯৭ টকাত ক্ৰয় কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।

উত্তপ্ত তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় (ETV Bharat Assam)

এই চকী টেবুল আৰু বিচনা প্ৰতিবাদস্থলীত প্ৰদৰ্শন কৰি চকী টেবুলৰ দাম উল্লেখ কৰি ছাত্র-ছাত্ৰীসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । ছাত্র-ছাত্ৰীসকলে এই সামগ্ৰী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অভিযন্তা যাদৱ নাথ মূর্দাবাদ ধ্বনিৰে উত্তাল কৰি তোলে ।

ঐতিহাসিক অসম আন্দোলনৰ প্ৰেক্ষাপটত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা ভাৰতৰ অগ্ৰণী শিক্ষানুষ্ঠান তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দুৰ্নীতি অভিযোগ উত্থাপিত হোৱা উপাচাৰ্য শম্ভু নাথ সিঙৰ বিৰুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থী, শিক্ষক, কৰ্মচাৰী একত্ৰিত হৈ তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় ঐক্যমঞ্চ গঠন কৰিছে । যোৱা ২৫ নৱেম্বৰত এই যৌথ মঞ্চই এক সংবাদমেল আয়োজন কৰি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য সম্ভূ নাথ সিঙৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অনুদান আয়োগৰ নীতি উলংঘা কৰি অতি উচ্চ দৰমহাত বিশ্ববিদ্যালয় কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰৰ ডাইৰেক্টৰ পদত নিযুক্তি প্ৰদান কৰাৰ বিষয়ে অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছিল ।

প্ৰতীকী চকী-টেবুল (ETV Bharat Assam)

বৃহস্পতিবাৰে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভিতৰত ক্ৰয় কৰা আচবাব-চকী, হোষ্টেলৰ বিছনাৰ নামত হোৱা দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে । বিয়লি ৫ বজাৰ পৰা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মূল প্ৰৱেশ তোৰণ বন্ধ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ত প্ৰবেশ বন্ধ কৰি দিয়ে ।

মূল তোৰণৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি কৰে ছাত্র নেতা নিপু বৰুৱাই কয়, "এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা বর্তমানলৈ ৬৭ দিন হ'ল যদিও কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই । আনকি ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও এই বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই ।"

প্ৰতীকী বিচনা (ETV Bharat Assam)

তেওঁ কয়, "জ্যোতি তোৰণখন বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে । বিগত সময়চোৱাত সৰ্বাধিক ৰেংকত থকা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আজি শৈক্ষিক পৰিৱেশ বিনষ্ট হৈ পৰিছে । বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ লগতে উপাচাৰ্যৰ দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হৈ থকাৰ পিছতো বিয়াগোম বিভাগসমূহে গুৰুত্ব নিদিয়াটো এতিয়া লাখ টকাৰ প্ৰশ্ন বুলি । এখন বিশ্ববিদ্যালয়ত অকলে এজন উপাচাৰ্যই দুৰ্নীতি কৰিব নোৱাৰে, ইয়াত এটা বৃহৎ নেক্সাছ আছে ।"

ছাত্ৰ নেতাগৰাকীয়ে লগতে কয়, "বিদ্যুতৰ বিলৰ নামত লাখ টকাৰ দিবলগীয়া হৈ আছে । বিদ্যুতৰ বাবে পানীৰ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে, ঔষধৰ বিভাগত ঔষধ একেবাৰে কম হৈ পৰিছে আৰু দুই তিনিদিন পিছত ঔষধ শেষ হ'ব চাপ্লাই অভাৱৰ বাবে । বিশেষকৈ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিগৰাকী অভিযন্তা আছে দুৰ্নীতিৰ বিষয়ে জবাবদিহি কৰিবলৈ মাটি থকাৰ পিছতো তেওঁ পলায়ন কৰি আছে ।"

বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল জ্যোতি তোৰণ (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আইন অনুসৰি এজন উপাচাৰ্যই কেতিয়াও ৬০ দিন ধৰি অনুপস্থিত থাকিব নোৱাৰে । তেনেস্থলত তেওঁ বিগত ৬৭ দিন ধৰি পলাটক অৱস্থাত আছে । বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য সম্ভূ নাথ সিং বিগত ২৩ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা বিশ্ববিদ্যালয়ত অনুপস্থিত । ইয়াৰ পিছতে বিশ্ববিদ্যালয় খনৰ পদত্যাগৰ জোৱাৰ উঠে । প্ৰথমে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ জন সম্পৰ্কৰক্ষী বিষয়া সমৰেশ বৰ্মণে ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ ২৪ তাৰিখে তেওঁৰ দায়িত্বৰ পদত্যাগ কৰে ।

পৰৱৰ্তী সময়ত ২৩ ছেপ্টেম্বৰত শোণিতপুৰ জিলাৰ আয়ুক্ত আনন্দ কুমাৰ দাসে এক দণ্ডাধীশ পৰ্যায়ৰ তদন্ত কৰায় । পৰৱৰ্তী সময়ত বিশ্ববিদ্যালয়ত পুনৰ উত্তপ্ত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হয় । এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ মাজতে অসমৰ ৰাজ্যপাল বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আচাৰ্যই গুৱাহাটীৰ আই আই টিৰ দেৱেন্দ্ৰ জালিহালক অধ্যক্ষ, ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য জিতেন হাজৰিকা আৰু অসম চৰকাৰৰ উচ্চ শিক্ষা বিভাগৰ সচিব নাৰায়ণ কোঁৱৰক সদস্য হিচাপে লৈ তিনিজনীয়া কমিটী গঠন কৰি দিছে আৰু সাত দিনৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ জনাইছিল ।

প্ৰতিবাদত বহিল শিক্ষাৰ্থী (ETV Bharat Assam)

ইয়াৰ পিছত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ উচ্চ শিক্ষাৰ এটি দলে বিশ্ববিদ্যালয়ত উপস্থিত হৈ তদন্ত কৰি যায় যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত ছাত্র গোটে কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰণালয়ৰ সচিব বিনীত যোশীৰ সৈতে শিক্ষক গোটৰ লগত হোৱা সাক্ষাৎকাৰত কোনোধৰণৰ যোগাত্মক সঁহাৰি পোৱা নগ'ল বুলি শিক্ষক আৰু কৰ্মচাৰী প্ৰতিনিধিয়ে ২৫ নৱেম্বৰত সদৰী কৰে ।

সম্পাদকৰ পচন্দ

