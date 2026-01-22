ETV Bharat / state

মৃত বুলি জীৱিত ব্যক্তিৰ নাম কৰ্তন, ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ পুনৰীক্ষণে লগাইছে আউল

তেজপুৰ–ঢেকীয়াজুলিত ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ পুনৰীক্ষণক লৈ উত্তেজনা । তেজপুৰত ১২০জন খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ নাম কৰ্তনৰ অভিযোগত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ ।

Protest over special revision of the voter list in Tezpur-Dhekiajuli
১২০জন খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ নাম কৰ্তনৰ অভিযোগত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 22, 2026 at 9:33 PM IST

তেজপুৰ : শোণিতপুৰ জিলাৰ তেজপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত শইকীয়া চুবুৰীৰ আৰু ঢেকীয়াজুলি বিধানসভা সমষ্টিৰ অঞ্চলত ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ পুনৰীক্ষণ (এছ আৰ) প্ৰক্ৰিয়াক লৈ পৃথকে পৃথকে তীব্ৰ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে । অভিযোগ অনুসৰি, শইকীয়া চুবুৰী মুছলমান গাঁৱৰ মুঠ ১২০জন খিলঞ্জীয়া মুছলমান লোকৰ নাম ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা কৰ্তন কৰা হৈছে বুলি বৃহস্পতিবাৰে স্থানীয় ৰাইজে সাব্যস্ত কৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ ।

এই ঘটনাই অঞ্চলটোত ব্যাপক ক্ষোভৰ সৃষ্টি কৰিছে । গাঁওখনৰ বাসিন্দাসকলে দাবী কৰা মতে, প্ৰায় তিনিশ বছৰৰ পূৰ্বে স্থাপন হোৱা এই গাঁৱৰ লোকসকল বহু পুৰুষ-পুৰুষ ধৰি ইয়াতে বাস কৰি আহিছে । তেওঁলোকৰ নাম ১৯৫১ চনৰ লিগেছিসহ বিভিন্ন চৰকাৰী নথি-পত্ৰত বিদ্যমান হৈ থকাৰ উপৰিও বহু পৰিয়ালৰ লোকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষা বিভাগতো সেৱা আগবঢ়াই ইতিমধ্যে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছে ।

১২০জন খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ নাম কৰ্তনৰ অভিযোগত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)

প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ অভিযোগ, একাংশ লোকক অনুপস্থিত বা মৃত বুলি ভুল তথ্য দাখিল কৰি নাম কৰ্তন কৰা হৈছে । কিছুমান পৰিয়ালত বোৱাৰীৰ নাম ভোটাৰ তালিকাত থাকিলেও স্বামী, শাহু-শাহুৰ নাম কৰ্তন কৰা হোৱা বুলি দাবী কৰা হৈছে । এই তালিকাত গাঁওখনৰ সমাজকৰ্মী তথা প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰী ফাৰুক হুছেইনৰ নামো থকাৰ কথা প্ৰকাশ পাইছে ।

আচৰ্যজনকভাৱে, অঞ্চলটোৰ ৪৮নং ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ বিএলঅ’ ৰাহেনাৰা বেগমৰ নামো ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা কৰ্তন হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে । তেওঁ কয়, "এক সভাত একাংশ লোকক প্ৰ-পত্ৰযোগে অনুপস্থিত দেখুৱাই নাম কৰ্তনৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল । কিন্তু গাঁওখনৰ সকলো লোকেই স্থায়ী বাসিন্দা হোৱাত বিষয়টো পোহৰলৈ আহে আৰু ইতিমধ্যে জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়াক অৱগত কৰা হৈছে ।"

প্ৰতিবাদকাৰীসকলে অভিযোগ কৰে এইদৰেই, "এজন বিশেষ ব্যক্তিৰ অভিযোগৰ ভিত্তিতেই এই নাম কৰ্তনৰ প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়োৱা হৈছে । তেওঁলোকৰ মতে, মাত্ৰ ধৰ্মীয় পৰিচয়ৰ বাবেই তেওঁলোকক সন্দেহযুক্ত নাগৰিক হিচাপে চিহ্নিত কৰাৰ চেষ্টা চলিছে ।" ৰাইজে স্পষ্ট ভাষাত কয়, "আমি লাগিলে মৰি যাম, কিন্তু বিদেশী সজোৱাৰ ষড়যন্ত্ৰ কেতিয়াও মানি নলওঁ ।"

Protest over special revision of the voter list in Tezpur-Dhekiajuli
খিলঞ্জীয়া মুছলমান লোকৰ নাম ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে কৰ্তন কৰাৰ অভিযোগ (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, আজি ঢেকীয়াজুলি সমষ্টিত ভোটাৰ তালিকা পুনৰীক্ষণ শুনানিক লৈ সম জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়তো উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । এই সময়ছোৱাত কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি সমৰ্থকৰ মাজত বাক-বিতণ্ডা আৰু খণ্ডযুদ্ধৰো সৃষ্টি হয় বুলি জানিব পৰা গৈছে । পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিবলৈ আৰক্ষী-প্ৰশাসনে হস্তক্ষেপ কৰিবলগীয়া হয় ।

Protest over special revision of the voter list in Tezpur-Dhekiajuli
প্ৰতিবাদকাৰীয়ে সৃষ্টি কৰে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ (ETV Bharat Assam)

ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ পুনৰীক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াই এতিয়া তেজপুৰ–ঢেকীয়াজুলিৰ লগতে বৃহত্তৰ সমাজত গুৰুতৰ প্ৰশ্নৰ জন্ম দিছে । ৰাইজে দাবী কৰে যে এই প্ৰক্ৰিয়া স্বচ্ছ, ন্যায়সংগত আৰু পক্ষপাতমুক্ত নহ’লে গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাৰ ওপৰত আস্থা হ্ৰাস পাব ।

