ETV Bharat / state

জীৱন-সম্পত্তিৰ সুৰক্ষাৰ দাবীৰে প্ৰতিবাদ; মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ সীমান্তৰ ৰাইজৰ স্মাৰক পত্ৰ

অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত উত্তেজনা অব্যাহত আছে । নগাৰ আগ্ৰাসনক লৈ উদ্বিগ্ন সীমান্তৰ ৰাইজ । ৰাইজক সুৰক্ষা প্ৰদানত ব্যৰ্থ প্ৰশাসন !

Public Protest in Uriamghat
জীৱন-সম্পত্তিৰ সুৰক্ষাৰ দাবীৰে প্ৰতিবাদ সীমান্তবাসীৰ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 3, 2025 at 12:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

সৰুপথাৰ : অসমৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত নগাৰ আগ্ৰাসনক লৈ আতংকিত হৈ আছে ৰাইজ । শেহতীয়াকৈ নগা দুৰ্বৃত্তৰ উপদ্ৰৱে নিদ্ৰা হৰিছে সীমান্তবাসীৰ । যাৰ বাবে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভিত হৈ পৰিছে সীমান্ত অঞ্চলৰ ৰাইজ । সীমান্ত অঞ্চলৰ ৰাইজৰ সুৰক্ষাৰ দাবীত প্ৰতিবাদো অব্যাহত ৰাখিছে ৰাইজ তথা বিভিন্ন দল-সংগঠনে । তাৰ মাজতে ৰাইজৰ উদ্যোগত বিভিন্ন দল-সংগঠনৰ সহযোগত সীমা সমস্যা সমাধান আৰু উচ্ছেদিত অঞ্চল তথা সীমান্তবাসীৰ জীৱন সম্পত্তিৰ সুৰক্ষা প্ৰদানৰ দাবীত উৰিয়ামঘাটত গণ বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় ।

সীমান্তৰ ৰাইজে গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনৰ যোগেদি অসম-নাগালেণ্ডৰ ঘটনাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ স্মাৰক পত্ৰও প্ৰেৰণ কৰে । স্মাৰক পত্ৰত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সমস্যাৰ কথা উল্লেখ কৰে ৰাইজে । উৰিয়ামঘাটৰ ১ নং চিলনীজান ৰাজহুৱা খেলপথাৰত ৰাইজৰ লগতে বিভিন্ন দল-সংগঠনে এই গণ বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে ।

জীৱন-সম্পত্তিৰ সুৰক্ষাৰ দাবীৰে প্ৰতিবাদ সীমান্তবাসীৰ (ETV Bharat)

উল্লেখ্য যে বুধবাৰে অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ ৰেংমা বনাঞ্চলত নগা দুৰ্বৃত্তই চলাইছিল সন্ত্ৰাস । অসম চৰকাৰে ৰোপণ কৰা হাজাৰ হাজাৰ গছপুলি কাটি পেলাইছিল নগাই । কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত নিৰ্বিকাৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল প্ৰশাসন তথা চৰকাৰে । যাৰ বাবে স্থানীয় লোকসকলে অসম চৰকাৰ, নাগালেণ্ড প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে । শনিবাৰে ধনশিৰি মহকুমা ছাত্ৰ সন্থাই সৰুপথাৰত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে । নগা দুৰ্বৃত্তৰ কবলৰ পৰা অসমৰ ভূমি, বনজ সম্পদ আৰু জনসাধাৰণৰ জীৱন-সম্পত্তি ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াত অসম চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতাৰ বিৰুদ্ধে আৰু শীঘ্ৰে এই সন্দৰ্ভত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবীত বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে । দেওবাৰেও অব্যাহত থাকে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ।

Protest in Uriamghat
মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ (ETV Bharat)

উৰিয়ামঘাটৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশ লৈ এজন লোকে কয়, "সীমান্তত নগা দুষ্কৃতিকাৰীয়ে যি কাণ্ড সংঘটিত কৰি আহিছে অসম চৰকাৰৰ লগতে নাগালেণ্ড চৰকাৰক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই ঘটনা শীঘ্ৰেই ৰোধ কৰিব লাগে । নগাই আহি অসম চৰকাৰে ৰোপণ কৰা গছপুলি কাটিছে । বিভিন্ন সময়ত সীমান্তত আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে । সীমান্তৰ ৰাইজক সুৰক্ষা প্ৰদানত প্ৰশাসন সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে । আমি দাবী জনাব বিচাৰিছো যে ইয়াত বাস কৰা লোকসকলৰ মাটিৰ পট্টা চৰকাৰে প্ৰদান কৰক । লগতে অসম আৰু নাগালেণ্ডৰ মাজত চলি থকা সীমা বিবাদ সমাধান কৰিবলৈও দাবী জনালো ।"

আন এজন লোকে কয়, "আমি দেখিছো সীমান্তত অসমীয়া মানুহক চলা-ফুৰা কৰিবলৈ কিছুমান নিয়ম বান্ধি দিছে । কিন্তু নগাসকলে ১০০-২০০ গাড়ী লৈ সীমান্ত অঞ্চল বা উচ্ছেদিত স্থানত প্ৰৱেশ কৰি বিভিন্ন কূটাঘাতমূলক কাৰ্য সংঘটিত কৰে । অতি শীঘ্ৰে এইবোৰ বন্ধ হ'ব লাগে ।"

লগতে পঢ়ক :নগা দুষ্কৃতিকাৰীৰ কবলৰ পৰা ভূমি, জীৱন-সম্পদ ৰক্ষণাবেক্ষণত ব্যৰ্থ অসম চৰকাৰ: প্ৰতিবাদমুখৰ আছু

TAGGED:

ASSAM NAGALAND BORDER
URIAMGHAT PROTEST
GOLAGHAT
ইটিভি ভাৰত অসম
NAGA AGGRESSION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.