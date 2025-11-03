জীৱন-সম্পত্তিৰ সুৰক্ষাৰ দাবীৰে প্ৰতিবাদ; মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ সীমান্তৰ ৰাইজৰ স্মাৰক পত্ৰ
অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত উত্তেজনা অব্যাহত আছে । নগাৰ আগ্ৰাসনক লৈ উদ্বিগ্ন সীমান্তৰ ৰাইজ । ৰাইজক সুৰক্ষা প্ৰদানত ব্যৰ্থ প্ৰশাসন !
Published : November 3, 2025 at 12:57 PM IST
সৰুপথাৰ : অসমৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত নগাৰ আগ্ৰাসনক লৈ আতংকিত হৈ আছে ৰাইজ । শেহতীয়াকৈ নগা দুৰ্বৃত্তৰ উপদ্ৰৱে নিদ্ৰা হৰিছে সীমান্তবাসীৰ । যাৰ বাবে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভিত হৈ পৰিছে সীমান্ত অঞ্চলৰ ৰাইজ । সীমান্ত অঞ্চলৰ ৰাইজৰ সুৰক্ষাৰ দাবীত প্ৰতিবাদো অব্যাহত ৰাখিছে ৰাইজ তথা বিভিন্ন দল-সংগঠনে । তাৰ মাজতে ৰাইজৰ উদ্যোগত বিভিন্ন দল-সংগঠনৰ সহযোগত সীমা সমস্যা সমাধান আৰু উচ্ছেদিত অঞ্চল তথা সীমান্তবাসীৰ জীৱন সম্পত্তিৰ সুৰক্ষা প্ৰদানৰ দাবীত উৰিয়ামঘাটত গণ বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় ।
সীমান্তৰ ৰাইজে গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনৰ যোগেদি অসম-নাগালেণ্ডৰ ঘটনাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ স্মাৰক পত্ৰও প্ৰেৰণ কৰে । স্মাৰক পত্ৰত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সমস্যাৰ কথা উল্লেখ কৰে ৰাইজে । উৰিয়ামঘাটৰ ১ নং চিলনীজান ৰাজহুৱা খেলপথাৰত ৰাইজৰ লগতে বিভিন্ন দল-সংগঠনে এই গণ বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে ।
উল্লেখ্য যে বুধবাৰে অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ ৰেংমা বনাঞ্চলত নগা দুৰ্বৃত্তই চলাইছিল সন্ত্ৰাস । অসম চৰকাৰে ৰোপণ কৰা হাজাৰ হাজাৰ গছপুলি কাটি পেলাইছিল নগাই । কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত নিৰ্বিকাৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল প্ৰশাসন তথা চৰকাৰে । যাৰ বাবে স্থানীয় লোকসকলে অসম চৰকাৰ, নাগালেণ্ড প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে । শনিবাৰে ধনশিৰি মহকুমা ছাত্ৰ সন্থাই সৰুপথাৰত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে । নগা দুৰ্বৃত্তৰ কবলৰ পৰা অসমৰ ভূমি, বনজ সম্পদ আৰু জনসাধাৰণৰ জীৱন-সম্পত্তি ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াত অসম চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতাৰ বিৰুদ্ধে আৰু শীঘ্ৰে এই সন্দৰ্ভত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবীত বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে । দেওবাৰেও অব্যাহত থাকে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ।
উৰিয়ামঘাটৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশ লৈ এজন লোকে কয়, "সীমান্তত নগা দুষ্কৃতিকাৰীয়ে যি কাণ্ড সংঘটিত কৰি আহিছে অসম চৰকাৰৰ লগতে নাগালেণ্ড চৰকাৰক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই ঘটনা শীঘ্ৰেই ৰোধ কৰিব লাগে । নগাই আহি অসম চৰকাৰে ৰোপণ কৰা গছপুলি কাটিছে । বিভিন্ন সময়ত সীমান্তত আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে । সীমান্তৰ ৰাইজক সুৰক্ষা প্ৰদানত প্ৰশাসন সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে । আমি দাবী জনাব বিচাৰিছো যে ইয়াত বাস কৰা লোকসকলৰ মাটিৰ পট্টা চৰকাৰে প্ৰদান কৰক । লগতে অসম আৰু নাগালেণ্ডৰ মাজত চলি থকা সীমা বিবাদ সমাধান কৰিবলৈও দাবী জনালো ।"
আন এজন লোকে কয়, "আমি দেখিছো সীমান্তত অসমীয়া মানুহক চলা-ফুৰা কৰিবলৈ কিছুমান নিয়ম বান্ধি দিছে । কিন্তু নগাসকলে ১০০-২০০ গাড়ী লৈ সীমান্ত অঞ্চল বা উচ্ছেদিত স্থানত প্ৰৱেশ কৰি বিভিন্ন কূটাঘাতমূলক কাৰ্য সংঘটিত কৰে । অতি শীঘ্ৰে এইবোৰ বন্ধ হ'ব লাগে ।"
