তিনিচুকীয়াত জৰাজীৰ্ণ পথ মেৰামতিৰ দাবীত প্ৰতিবাদ

তিনিচুকীয়াত জৰাজীৰ্ণ পথ মেৰামতিৰ দাবীত প্ৰতিবাদ
তিনিচুকীয়া-দুলীয়াজান সংযোগী মূল পথৰ মেৰামতিৰ দাবীত বাহাদুৰ চাৰিআলিত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ ।
Published : June 25, 2026 at 7:14 PM IST
তিনিচুকীয়া : তিনিচুকীয়া-দুলীয়াজান সংযোগী মূল পথৰ শোচনীয় অৱস্থাৰ বাবে সমস্যাত পৰিছে যাত্ৰীসকল । যাৰ বাবে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল একাংশ লোক ।
বৃহস্পতিবাৰে বাহাদুৰ চাৰিআলিত পথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ বৰডুবি আঞ্চলিক সমিতিৰ লগতে স্থানীয় লোকসকলে । ন-পুখুৰী-বাহাদুৰ চাৰিআলি অট' পৰিচালনা সমিতি আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত এই প্ৰতিবাদত বৃহৎ সংখ্যক লোক উপস্থিত থাকি পথটোৰ মেৰামতিৰ দাবী জনায় ।
প্ৰতিবাদকাৰীসকলে অভিযোগ কৰা মতে তিনিচুকীয়া-দুলীয়াজান সংযোগী গুৰুত্বপূৰ্ণ পথটো দীৰ্ঘদিন ধৰি জৰাজীৰ্ণ আৰু বিধ্বস্ত হৈ আছে । পথটোৰ বিভিন্ন অংশত সৃষ্টি হোৱা ডাঙৰ ডাঙৰ গাঁত আৰু ভগ্নপ্ৰায় অৱস্থাৰ বাবে যাতায়াত অতি কষ্টকৰ হৈ পৰিছে ।
বিশেষকৈ শিক্ষাৰ্থী, ব্যৱসায়ী তথা সাধাৰণ যাত্ৰীয়ে প্ৰতিদিনে নানা সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে । বৰষুণৰ সময়ত পথটোৰ অৱস্থা অধিক বেয়া হৈ পৰাত দুৰ্ঘটনাৰ আশংকাও বৃদ্ধি পাইছে ।
প্ৰতিবাদস্থলীত সংগঠনটোৰ এজন নেতাই কয়, "বহু সময় ধৰি পথটো মেৰামতিৰ দাবী জনাই অহা হৈছে যদিও সংশ্লিষ্ট বিভাগে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই । জনসাধাৰণৰ সমস্যাৰ প্ৰতি চৰকাৰ আৰু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ উদাসীন মনোভাৱৰ বাবেই আজিৰ এই গণ আন্দোলনৰ পথ বাচি ল'বলগীয়া হৈছে । শীঘ্ৰে পথটো মেৰামতি কৰি যাতায়াতৰ উপযোগী কৰি তোলাৰ বাবে দাবী জনাইছো ।"
প্ৰতিবাদৰ অন্তত সংগঠনটোৱে চৰকাৰ আৰু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক কঠোৰ সকীয়নী প্ৰদান কৰি আগন্তুক ১০ দিনৰ ভিতৰত তিনিচুকীয়া-দুলীয়াজান সংযোগী মূল পথটো মেৰামতিৰ কাম আৰম্ভ নকৰিলে তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তোলা হ'ব বুলিও সকীয়নি প্ৰদান কৰিছে । স্থানীয় ৰাইজেও পথটোৰ দুৰৱস্থাৰ ফলত দৈনন্দিন জীৱনত সন্মুখীন হোৱা সমস্যাৰ কথা উল্লেখ কৰি শীঘ্ৰে স্থায়ী সমাধানৰ দাবী জনাইছে ।
লগতে পঢ়ক :