জোনাইত বিশ্ব পৰিৱৰ্তন অভিযান, গণ বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ
চিমেন নদীৰ ৰে’লৱে দলঙৰ মেৰামতি শীঘ্ৰে সম্পূর্ণ কৰি ৰে’ল যোগাযোগ পুনৰ মুকলি কৰাৰ দাবী । কেন্দ্রীয় ৰে’লমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে’লৱেৰ মহাপ্ৰৱন্ধক, স্থানীয় বিধায়কলৈ স্মাৰক পত্ৰ ৷
Published : September 21, 2026 at 3:55 PM IST
জোনাই : জোনাই সম জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত বিশ্ব পৰিৱৰ্তন অভিযান, উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰে’লৱে চিমেন চিমেন নদীৰ ওপৰত থকা দলং মেৰামতি লেহেমীয়া আৰু ৰে’ল চলাচল বন্ধ ৰখাৰ বিৰুদ্ধে সোমবাৰে এক গণ বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় । বিশ্ব পৰিৱৰ্তন উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ সদস্যসকলৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজেও এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে ৷
চিমেন নদীৰ ওপৰত থকা উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে’লৱেৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ দলংখনৰ এটা অংশ যোৱা ২৮ জুনত খহি পৰে ৷ ফলত বিগত প্রায় তিনি মাহ ধৰি জোনাই সমজিলাৰ বৃহত্তৰ অঞ্চলত ৰে'ল যোগাযোগ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ আছে । যাৰ বাবে ছাত্র-ছাত্রী, ৰোগী, চাকৰিয়াল, ব্যৱসায়ী, কৃষক, শ্রমিক আৰু সাধাৰণ যাত্রীসকলে ব্যাপক অসুবিধাৰ সম্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে । যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে সোমবাৰে বিশ্ব পৰিৱৰ্তন অভিযান, জোনাই শাখাই জনস্বার্থৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি জোনাই সম জিলা কাৰ্যালয়ৰ সম্মুখত "গণ ধর্ণা" কাৰ্যসূচী পালন কৰে ।
সংগঠনটোৱে চিমেন নদীৰ ওপৰত থকা ৰে’লৱে দলংখনৰ মেৰামতিৰ কাম যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে সম্পূর্ণ কৰি ৰে'ল যোগাযোগ শীঘ্ৰে পুনৰ মুকলি কৰাৰ দাবী জনায় । পুৱা ১১ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা গণ ধর্ণাত সংগঠনটোৰ কৰ্মীসকলে হাতে হাতে নিজৰ দাবী সম্বলিত প্লে-কার্ড লৈ বিভিন্ন শ্ল’গানেৰে প্রতিবাদ সাব্যস্ত কৰে আৰু ৰে’লৱে কর্তৃপক্ষৰ দৃষ্টি আকর্ষণ কৰে ।
গণ ধর্ণাত উপস্থিত থকা সংগঠনটোৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ সমন্বয়ক ললিত পেগুৱে চিমেন নদীৰ ৰে’লৱে দলঙৰ মেৰামতিৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা বিলম্বক ৰে’লৱে বিভাগৰ গাফিলতি আৰু অদক্ষতাৰ প্রতিফলন বুলি অভিহিত কৰে, লগতে জনসাধাৰণৰ ওচৰত জবাবদিহি কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।
তেওঁ কয়, ‘‘ৰে'ল যোগাযোগ জোনাইৰ দৰে দূৰৱৰ্তী অঞ্চলৰ বাবে কেৱল যাতায়াতৰ মাধ্যমেই নহয়; ই শিক্ষা, চিকিৎসা, ব্যৱসায়-বাণিজ্য, কর্মসংস্থান, কৃষিজাত সামগ্ৰীৰ পৰিবহণ আৰু দৈনন্দিন জীৱনৰ সৈতে ওতঃপ্রোতভাৱে জড়িত এক অত্যাৱশ্যকীয় সেৱা । বিগত তিনি মাহ ধৰি এই সেৱা বন্ধ হৈ থকাৰ ফলত অঞ্চলটোৰ অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক জীৱনত নেতিবাচক প্ৰভাৱ পৰিছে ৷’’
ললিত পেগুৱে আৰু কয়, ‘‘একবিংশ শতিকাৰ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিৰ যুগত এখন গুৰুত্বপূর্ণ ৰে’লৱে দলঙৰ মেৰামতিৰ ক্ষেত্ৰত এনেদৰে দীঘলীয়া সময় ব্যয় কৰাটো জোনাইবাসীৰ প্ৰতি অন্যায় । বানপানী বা প্রাকৃতিক পৰিস্থিতি মেৰামতিৰ কামত বাধা হ'ব পাৰে যদিও আধুনিক প্রযুক্তি আৰু অভিযান্ত্রিক ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে জৰুৰীভাৱে বিকল্প সমাধান বিচাৰি উলিওৱাটো সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষৰ দায়িত্ব ৷’’
বিশ্ব পৰিৱৰ্তন অভিযান, জোনাই শাখাই স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে এই দাবী কোনো ব্যক্তি বা ৰাজনৈতিক দলৰ বিৰুদ্ধে নহয়; ই জোনাইবাসীৰ অধিকাৰ, নিৰাপদ যাতায়াত আৰু উন্নত যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ এক ন্যায্য গণতান্ত্রিক দাবী । সংগঠনটোৱে কেন্দ্রীয় ৰে'ল মন্ত্রণালয়, উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে’লৱে আৰু অসম চৰকাৰক সমন্বিতভাৱে জৰুৰী পদক্ষেপ গ্রহণ কৰি চিমেন নদীৰ ৰে’লৱে দলঙৰ মেৰামতি শীঘ্ৰে সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লগতে জোনাইবাসীৰ দীর্ঘদিনীয়া দুর্ভোগৰ অৱসান ঘটাবলৈ আহ্বান জনায় ।
ইয়াৰ উপৰিও জোনাই সম জিলা আযুক্তৰ জৰিয়তে কেন্দ্রীয় ৰে'ল মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে’লৱেৰ মহাপ্ৰৱন্ধক আৰু স্থানীয় বিধায়কৰ ওচৰত বিশ্ব পৰিৱৰ্তন অভিযান জোনাই শাখা সমন্বয়ক ৰবিন ৰামচিয়াৰীৰ স্বাক্ষৰিত তথা সংগঠনটোৰ বিভিন্ন দাবী সম্বলিত এখনি স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰে ।
- শিৱসাগৰ, যোৰহাট, গোলাঘাট আৰু চৰাইদেউত বান
চলিত বৰ্ষৰ জুলাই মাহত ভয়ংকৰ বানত বুৰ গৈছিল শিৱসাগৰ, যোৰহাট, গোলাঘাট আৰু চৰাইদেউ জিলা ৷ ফলত জিলাকেইখনৰ সামগ্ৰিক আন্তঃগাঁথনিৰ ব্যাপক ক্ষতিসাধন হৈছিল ।
চৰকাৰী আৰু অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষ (ASDMA)-ৰ তথ্য অনুসৰি, সমগ্ৰ অসমত ১৬৪ খন দলং আৰু কেবাটাও কালভাৰ্ট ভাঙিছিল ৷ অৱশ্যে সুকীয়াকৈ কোন জিলাত কিমান দলং ভাঙিছিল, সেই তথ্য পোৱা নাযায় ৷
চৰকাৰী তথ্যৰ পৰা জানিব পৰা মতে, এই বান সময়ছোৱাত দিখৌ দলঙৰ ওপৰতো পানী উঠি আৰু যাতায়ত ব্যাহত হৈ পৰিছিল ৷ শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাত ১০০ টাৰো অধিক খোৱাপানী যোগান আঁচনি (PWSS) আৰু মথাউৰি চিঙি গৈছিল ৷
যোৰহাট আৰু গোলাঘাটৰ কথা ক’বলৈ গ’লে টীয়ক, মৰিয়নী, নুমলীগড়, বোকাখাত আদি অঞ্চলৰ মথাউৰি সংলগ্ন পথৰ ওপৰত থকা সৰু সৰু দলংসমূহ ভাঙি পৰিছিল ৷ চৰকাৰে এইসমূহ মেৰামতি কৰাৰ বাবে কাম হাতত লৈছে ৷
মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে, বৰ্তমান এই চাৰিখন জিলাত চৰকাৰে ডিজিটেল ডেমেজ এচেছমেণ্ট (Digital Damage Assessment) চলাই আছে । চৰকাৰে এই চাৰি জিলাৰ বাবে বিশেষ কেন্দ্ৰীয় দলৰ জৰিয়তে ক্ষয়-ক্ষতিৰ চূড়ান্ত পুনৰীক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া কৰি আছে ৷
- অসমত ৰে’লৰ চলাচল লেহেমীয়া
শুনিবলৈ অলপ আচহুৱা যেন লাগিলেও এই কথা মানি ল’ব লাগিব যে দেশৰ অন্য ৰাজ্যৰ তুলনাত অসমত ৰে’লৰ চলাচল অতি লেহেমীয়া হোৱা দেখা যায় ৷ কাৰণ অসমৰ পাহাৰীয়া ৰে’লপথ, বানৰ সমস্যা আদি ৷ ইয়াৰ উপৰিও হাতী আৰু বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিও অসমত ৰে’ল চলাচলৰ প্ৰক্ৰিয়া লেহেমীয়া হোৱা দেখা যায় ৷
অসম এখন বানত আক্ৰন্ত ৰাজ্য ৷ বানৰ ফলত সঘনাই অসমৰ বিভিন্ন ৰে’লপথৰ ক্ষতিসাধন হয় ৷ যাৰ কাৰণেও অসমত ৰে’ল চলাচল লেহেমীয়া হোৱা দেখা যায় ৷
- অসমৰ ৰে’ল ব্যৱস্থা সম্পৰ্কত উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে’লৱেৰ স্থিতি
কিছুদিন পূৰ্বে সংবাদ প্ৰতিষ্ঠান ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছক ৰে’ল বিভাগৰ মুখ্য জনসম্পৰ্কৰক্ষী বিষয়া (CPRO) আৰু মহাপ্ৰৱন্ধকে কিছু ভাষ্য প্ৰদান কৰে ৷ তেওঁলোকে উল্লেখ কৰা মতে, যাত্ৰীৰ সুৰক্ষাই তেওঁলোকৰ প্ৰথম অগ্ৰাধিকাৰ । বৰষুণ বা বানপানীৰ সময়ত ট্ৰেকসমূহ দুৰ্বল হৈ পৰে । তেনে পৰিস্থিতিত সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰিবলৈ ৰে’লৰ গতি কমাই দিয়া হয় বা ডাইভাৰ্ট কৰা হয় ।
Assam’s rail network is now 100% electrified. ⚡🚆— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) September 14, 2026
With the electrification of the challenging 169-km Lumding-Badarpur Hill Section, the state completes its railway electrification journey. pic.twitter.com/sOelParHtv
NFR-এ জনোৱা মতে ২০২৬ চনৰ ভিতৰত অসমৰ ৰেল নেটৱৰ্কৰ প্ৰায় ১০০% বৈদ্যুতিকীকৰণৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে । ইয়াৰ ফলত ৰে’লৰ সামগ্ৰিক গতিবেগ বৃদ্ধি পাব আৰু ডিজেল ইঞ্জিন সলনি কৰাৰ বাবে হোৱা অপচয় বন্ধ হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে ৷