অখিল গগৈৰ সত্যাগ্ৰহৰ সাত দিন : আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদকাৰীক আঘাত কৰাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ দলৰ
অখিল গগৈৰ সত্যাগ্ৰহৰ ১৪৪ ঘণ্টা পাৰ হ'ল ৷ দিছপুৰত ৰাইজৰ দলৰ ব্যাপক প্ৰতিবাদ, উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি ৷ প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা কেবাজনো প্ৰতিবাদকাৰীক আটক ৷
Published : October 8, 2026 at 1:43 PM IST
গুৱাহাটী : ৰাজ্যৰ তিনিখন জিলাৰ বানাক্ৰান্তৰ স্বাৰ্থত ৰাইজৰ দলৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে । ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা বিধায়ক অখিল গগৈয়ে বিধানসভা চৌহদত ২ অক্টোবৰৰ পৰা অব্যাহত ৰখা সত্যাগ্ৰহে বৃহস্পতিবাৰে সাত দিনত ভৰি দিলে ।
ইফালে বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা ৰাইজৰ দলে ৰাজ্যজুৰি জংগী আন্দোলনৰ ঘোষণা কৰিছে । তাৰেই অংশ হিচাপে বৃহস্পতিবাৰে দিছপুৰত ৰাইজৰ দলে ব্যাপক প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । দিছপুৰৰ মিনিষ্টাৰ কলনীৰ প্ৰৱেশ পথৰ সন্মুখত সমবেত হৈ প্ৰতিবাদকাৰীসকলে বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰি পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে ।
প্ৰতিবাদকাৰীসকলে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰে আগুৱাই যোৱাৰ প্ৰয়াস কৰে । আৰক্ষীৰ বেৰিকেড নেওচি প্ৰতিবাদকাৰী সকলে মন্ত্রী কলনীত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা কৰে । অৱশ্যে আৰক্ষীয়ে বাধা প্ৰদান কৰি প্ৰতিবাদকাৰীসকল আটক কৰি লৈ যায় ।
আৰক্ষী আৰু প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা ঠেলা-হেঁচাকলৈ পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ পৰে । প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা ৰাইজৰ দলৰ আজিজুৰ ৰহমান, অনিল বড়ো, চিত্ত গগৈ, ধৈৰ্য কোঁৱৰ, মস্তাফিজুৰ ৰহমান, ছাত্ৰ মুক্তিৰ অনিন্দিতা দাসকে ধৰি অৰ্ধশতাধিক প্ৰতিবাদকাৰীক আৰক্ষীয়ে আটক কৰি লৈ যায় ।
প্ৰতিবাদকাৰীসকলক দশম অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ কাহিলিপাৰাস্থ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ চাউনীত আৱদ্ধ কৰি ৰখা হয় । ইফালে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত ভাগ লোৱা কৃষক মুক্তিৰ সাধাৰণ সম্পাদক বিদ্যুৎ শইকীয়াই মূৰত আঘাত পোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
আৰক্ষীয়ে ৰাইজৰ দলৰ নেতা ধৈৰ্য কোঁৱৰকে ধৰি কেইবাজনো নেতাক টানি চোঁচৰাই লৈ যায় । আনাহতে আৰক্ষীৰ আক্ৰমণত অনন্ত আৰন্ধৰা নামৰ ৰাইজৰ দলৰ কৰ্মী এজনে গুপ্তাংগত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা বুলি দলটোৰ নেতৃত্বই অভিযোগ কৰিছে । ৰাইজৰ দলৰ প্ৰতিবাদত দিছপুৰ উত্তপ্ত হৈ পৰে ।
দিছপুৰত আটকাধীন ৰাইজৰ দলৰ নেতা-কৰ্মীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক সকীয়নি দি কয়, "হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ৰেহাই দিয়া নহ'ব । বানাক্ৰান্ত লোকসকলক চৰকাৰে ক্ষতিপূৰণ নিদিয়া লৈকে আমাৰ এই সংগ্ৰাম চলিব । তেওঁ নেপালক বান সাহায্য দিব পাৰে, কিন্তু অসমৰ বানপীড়িতক সাহায্য দিব নোৱাৰে ।"
ইফালে শিৱসাগৰৰ বিধায়ক তথা ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈৰ প্ৰতিবাদ বৃহস্পতিবাৰে সপ্তম দিনাও অব্যাহত আছে । উজনি অসমৰ বান বিধ্বস্ত তিনি জিলাৰ বানপীড়িত প্ৰতিটো পৰিয়ালক ২৫ হাজাৰ টকাৰ বানসাহায্য প্ৰদান নকৰাৰ প্ৰতিবাদত বিধায়ক অখিল গগৈয়ে গান্ধী জয়ন্তীৰ পৰা সত্যাগ্ৰহত বহিছে ।
অসম বিধানসভা চৌহদত অনিৰ্দিষ্টকাললৈ সত্যাগ্ৰহত বহা অখিল গগৈৰ অভিযোগ যে শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, যোৰহাট আৰু গোলাঘাটৰ ৩০ শতাংশৰ পৰা ৪০ শতাংশ বানপীড়িত পৰিয়ালে এতিয়ালৈকে কোনো সাহায্য লাভ কৰা নাই । আটাইতকৈ বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত দুখন জিলা শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউৰ এজনো বানপীড়িত মানুহে প্ৰতিশ্ৰুত অতিৰিক্ত দহ হাজাৰ টকাৰ সাহায্য লাভ কৰা নাই । চাৰিওখন জিলাৰ ভয়াৱহভাৱে ক্ষতিগ্রস্ত প্ৰতিটো পৰিয়ালক ১০ লাখ টকাকৈ ক্ষতিপূৰণ প্ৰদানৰ দাবীত বিধায়কগৰাকী অটল হৈ আছে ।
বৃহস্পতিবাৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত অখিল গগৈয়ে কয়, "আজিৰ পৰা মই অসম চৰকাৰক কোনো ধৰণৰ আহ্বান নজনাও । প্ৰতিবাদৰ আজি মোৰ ১৪৪ ঘণ্টা হ'ল । মই অসমৰ ৰাইজক ৰাজপথলৈ ওলাই অহাৰ বাবে আহ্বান জনাইছো । স্বৈৰাতন্ত্র এইখন চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে অসম ৰাইজে নিজে সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে । ৰাইজে নিজে ৰাজপথলৈ ওলাই আহি নিজে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰক । যেতিয়ালৈকে চৰকাৰে বানপীড়িতৰ সমস্যা সমাধান নকৰে । বানপীড়িতৰ সমস্যা সমাধান নোহোৱা পৰ্যন্ত মোৰ সত্যাগ্ৰহ অব্যাহত থাকিব । এতিয়াৰে পৰা চৰকাৰক কোনো আহ্বান নজনাও । ৰাইজৰ সিদ্ধান্তৰ লগত মই আছো । মই ইয়াৰ পৰাই মোৰ ধৰ্মঘট অব্যাহত ৰাখিম ।"