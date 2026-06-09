ETV Bharat / state

প্ৰেমিকাৰ হত্যাকাৰীক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ দাবীত উত্তাল ক্ষেত্ৰী

সুস্মিতা মণ্ডলৰ হত্যাকাৰী বিপুল মল্লিকৰ এনকাউণ্টাৰ আৰু পৰিয়ালৰ লোকক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত ক্ষেত্ৰী আৰক্ষী থানাত ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ ৷

WOMAN STABBED TO DEATH BY BOYFRIEND
প্ৰেমিকাৰ হত্যাকাৰীক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ দাবীত উত্তাল ক্ষেত্ৰী (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 9, 2026 at 6:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

সোণাপুৰ: ‘হত্যাকাৰীক ফাঁচী দিয়ক’, ‘হত্যাকাৰীক এনকাউণ্টাৰ কৰক’, ‘হত্যাকাৰীৰ পৰিয়ালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক’ আদি শ্ল’গানৰে মঙলবাৰে উত্তাল হ’ল মহানগৰীৰ ক্ষেত্ৰী আৰক্ষী থানা । বিগত ৪ জুনৰ সন্ধিয়া ডিমৰীয়াত সংঘটিত হোৱা এক জঘন্য আৰু নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ উচিত বিচাৰ তথা হত্যাকাৰীৰ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিৰ দাবীত আজি ৰাজপথলৈ ওলাই আহে ক্ষুব্ধ জনতা ।

​ক্ষোভৰ উদগীৰণ: থানাৰ সন্মুখত দুই শতাধিক পুৰুষ-মহিলাৰ প্ৰতিবাদ

​অভিযোগ অনুসৰি, নিজডিমৰীয়া দিয়ংপাৰৰ বিপুল মল্লিকে অতি পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰিছিল তেওঁৰ প্ৰেমিকা সুস্মিতা মণ্ডলক । ইয়াৰ পাছতেই আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই গুৱাহাটীৰ পৰা অভিযুক্ত বিপুল মল্লিকক আটক কৰে ৷

প্ৰেমিকাৰ হত্যাকাৰীক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ দাবীত উত্তাল ক্ষেত্ৰী (ETV Bharat Assam)

অভিযুক্ত বিপুল মল্লিকক কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদানৰ দাবীত আজি ক্ষেত্ৰী আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখত দুই শতাধিক স্থানীয় পুৰুষ-মহিলাই এক বৃহৎ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে । উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা ৰাইজে হত্যাকাৰী বিপুল মল্লিকক কেৱল কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰাতেই সন্তুষ্ট নহয় বুলি উল্লেখ কৰি তাক অতি শীঘ্ৰে এনকাউণ্টাৰ কৰাৰ তীব্ৰ দাবী উত্থাপন কৰে ।

কি আছিল সেই কালৰাত্ৰিৰ ঘটনা ?

​উল্লেখ্য যে, যোৱা ৪ জুনৰ সন্ধিয়া এক গভীৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছিল বিপুল মল্লিকে । নতুন মোবাইল ফোন কিনি দিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে প্ৰেয়সী সুস্মিতা মণ্ডলক ঘৰৰ পৰা মাতি আনিছিল বিপুলে । সৰল বিশ্বাসত সুস্মিতাই বিপুলৰ সৈতে ওলাই গৈছিল যদিও সি যে এক ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিব, সেয়া কল্পনাও কৰা নাছিল দুৰ্ভগীয়া যুৱতীগৰাকীয়ে ।

WOMAN STABBED TO DEATH BY BOYFRIEND
প্ৰেমিকাৰ হত্যাকাৰীক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ দাবীত উত্তাল ক্ষেত্ৰী (ETV Bharat Assam)

এক নিৰ্জন পথাৰলৈ আনি বিপুল মল্লিকে সুস্মিতাক অতি নিৰ্দয় আৰু নৃশংসভাৱে হত্যা কৰে । হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ পিছত মৃতদেহটো পথাৰৰ মাজতে পেলাই থৈ সি ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে ।

বিপুলৰ পৰিয়ালৰ লোকো জড়িত থকাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ

​পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীয়ে ক্ষিপ্ৰতাৰে অভিযান চলাই হত্যাকাৰী বিপুল মল্লিকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু আদালতৰ হাজিৰ কৰায় । কিন্তু স্থানীয় ৰাইজ আৰু ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ মতে, এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডটো কেৱল বিপুলৰ দ্বাৰা অকলে সম্ভৱ নহয় । এই সমগ্ৰ কাণ্ডৰ আঁৰত বিপুলৰ পৰিয়ালৰ একাংশ সদস্যৰো পূৰ্ণ সহযোগিতা আৰু উচটনি আছিল বুলি ৰাইজে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ।

WOMAN STABBED TO DEATH BY BOYFRIEND
প্ৰেমিকাৰ হত্যাকাৰীক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ দাবীত উত্তাল ক্ষেত্ৰী (ETV Bharat Assam)

​ৰাইজৰ স্পষ্ট সকীয়নি

​আজিৰ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ পৰা উত্তেজিত ৰাইজে প্ৰশাসনক স্পষ্টভাৱে সকীয়াই দিয়ে যে, কেৱল মূল অভিযুক্তক জে’ললৈ পঠিয়ালেই নহ’ব । হত্যাকাণ্ডৰ গভীৰ তদন্ত হ’ব লাগে আৰু ঘটনাৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে জড়িত থকা বিপুলৰ পৰিয়ালৰ আন আন সদস্যসকলকো শীঘ্ৰে আইনৰ আওতালৈ আনি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগিব ।

WOMAN STABBED TO DEATH BY BOYFRIEND
প্ৰেমিকাৰ হত্যাকাৰীক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ দাবীত উত্তাল ক্ষেত্ৰী (ETV Bharat Assam)

দোষীয়ে যাতে কোনো কাৰণতে ৰেহাই নাপায় আৰু সমাজত যাতে এনেধৰণৰ অপৰাধৰ পুনৰাবৃত্তি নহয়, তাৰ বাবে চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনে উচিত পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰা পৰ্যন্ত অঞ্চলটোত ক্ষোভৰ জুই প্ৰশমিত নহয় বুলি একাংশ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰে ।

WOMAN STABBED TO DEATH BY BOYFRIEND
প্ৰেমিকাৰ হত্যাকাৰীক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ দাবীত উত্তাল ক্ষেত্ৰী (ETV Bharat Assam)

​বৰ্তমান সমগ্ৰ ক্ষেত্ৰী অঞ্চলতে এই হত্যাকাণ্ডক কেন্দ্ৰ কৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্য আৰু উত্তেজনা বিৰাজ কৰিছে । ইপিনে মহানগৰ আৰক্ষীৰ এডিচিপি অনুৰাগ শৰ্মাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত উল্লেখ কৰা মতে তদন্ত সঠিক পথৰে আগবাঢ়িছে আৰু আৰক্ষীয়ে চাৰ্জশ্বিট দিবলৈ সাজু হৈছে ।

লগতে পঢ়ক : পথাৰৰ নিৰ্জন স্থানৰ পৰা উদ্ধাৰ যুৱতীৰ মৃতদেহ, শৰীৰৰ কেইবাটাও স্থানত আঘাতৰ চিন স্পষ্ট

ডিমৰীয়াত প্ৰেমৰ নামত প্ৰতাৰণা: কাৰাগাৰৰ পৰা ওলাই প্ৰেমিকাৰ ওপৰত ল’লে প্ৰতিশোধ !

TAGGED:

ক্ষেত্ৰী আৰক্ষী থানা
ডিমৰীয়াত হত্যাকাণ্ড
ডিমৰীয়াত প্ৰেমৰ নামত প্ৰতাৰণা
ইটিভি ভাৰত অসম
WOMAN STABBED TO DEATH BY BOYFRIEND

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.