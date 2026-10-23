বৰপেটাৰোডত ৰে'লগেট বন্ধক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি
ৰে'ল বিভাগৰ বিৰুদ্ধে শতাধিক লোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । শীঘ্ৰে ৰে'লৱে ফুট অভাৰ ব্ৰীজ নিৰ্মাণৰ দাবী ৰাইজৰ ।
Published : October 23, 2026 at 2:33 PM IST
গুৱাহাটী : বৰপেটাৰোডত নিশা উত্তপ্ত পৰিস্থিতি । বৰপেটাৰোড ষ্টেচনৰ পূব দিশৰ ৰে'লগেট বন্ধ কৰাৰ বাবেই একাংশ স্থানীয় লোক আৰু ই-ৰিক্সা চালকে তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে । ৰে'লগেটখন বন্ধ নাৰাখিবলৈ অঞ্চলটোৰ লোকসকলে দীৰ্ঘদিন ধৰি দাবী কৰি আহিছিল যদিও এই দাবীৰ প্ৰতি ৰে'ল বিভাগে কোনো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ আছে ।
ৰে'ল বিভাগে দীৰ্ঘদিন ধৰি সন্ধিয়া ৭ বজাৰ পৰা পুৱা ৬ বজালৈ ৰে'লগেটখন বন্ধ ৰাখে । যাৰ ফলত পথচাৰী তথা উত্তৰ বৰপেটাৰ বাসিন্দাসকল বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে ।
Barpeta, Assam: Residents and various organisations staged protests in Barpeta Road, Assam, against the railway department’s decision to keep the railway gate east of Barpeta Road railway station closed from 7 pm to 6 am. Protesters expressed concerns that the move would disrupt local traffic and inconvenience daily commuters. As tensions escalated, railway police reached the spot to monitor the situation.— IANS (@ians_india) October 22, 2026
দুৰ্গা পূজা উপলক্ষে ৰে'লগেটখন বন্ধ কৰা হৈছিল । কিন্তু পূজাৰ পিছত বৃহস্পতিবাৰে পুনৰ ৰে'লগেটখন বন্ধ কৰাৰ পিছতে অঞ্চলটোৰ শতাধিক লোক, ব্যৱসায়ী তথা চালকসকলৰ লগতে বিভিন্ন সংগঠনে ওলাই আহি ৰে'লগেটৰ ওচৰত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।
সন্ধিয়া ৭ বজাৰ পৰা পুৱা ৬ বজালৈ বৰপেটাৰোড ৰে'ল ষ্টেচনৰ পূব দিশৰ ৰে'লগেট বন্ধ ৰখাৰ বিভাগৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে লোকসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ লগতে ৰে'ল বিভাগৰ এই সিদ্ধান্তৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰে ।
প্ৰতিবাদকাৰীৰ মতে এই পদক্ষেপৰ ফলত স্থানীয় লোকসকলৰ দৈনিক যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে । পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ পৰাৰ লগে লগে ৰে'ল আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ চেষ্টা কৰে ।
উল্লেখ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বেও উক্ত ৰে'লগেটখন বন্ধ ৰখাৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে অঞ্চলটোৰ লোকসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল । লোকসকলে উক্ত স্থানত ৰে'লৱে ফুট অভাৰব্ৰীজ এখনৰ দাবী জনাই আহিছে । ২০২৩ চনতো ৰে'লৱে ফুট অভাৰব্ৰীজৰ দাবীৰে ৰাইজে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল । তেতিয়া ৰে'ল বিভাগে এই দাবী মানি লৈ শীঘ্ৰে তাত এখন ৰে'লৱে ফুট অভাৰব্ৰীজ নিৰ্মাণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল ।
বিভাগে তাৰ পিছত ৰে'লগেটখন বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় যদিও আজিলৈ বিভাগে ৰে'লৱে ফুট অভাৰব্ৰীজ নিৰ্মাণৰ কোনোধৰণৰ কাম হাতত নোলোৱাৰ অভিযোগ আছে । যাৰ ফলত ক্ষুব্ধ হৈ ৰাইজে পুনৰ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে । আগন্তুক দিনত ৰে'লগেট বন্ধ ৰাখিলে আৰু ৰাইজৰ দাবীসমূহ পূৰণ নকৰিলে পুনৰ তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ ৰাইজে হুংকাৰ দিছে ।
লগতে পঢ়ক :
আপাৰ চিয়াং জলবিদ্যুৎ প্রকল্পৰ বিৰোধিতা : অৰুণাচলৰ তিনিখন জিলাত ১২ ঘণ্টীয়া বন্ধ