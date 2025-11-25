চাওঁতালসকলৰ ভূমি ক্ৰয়-বিক্রয় কৰি নিঃশেষ কৰাৰ উপক্রম কৰিছে: জনজাতিকৰণৰ দাবীৰ প্ৰতিবাদ
প্ৰতিবাদৰ মাধ্যম স্ব-গোষ্ঠীয় নৃত্য-গীত । লখিমপুৰত জনজাতিকৰণৰ দাবীত নৃত্য-গীতেৰে চাওঁতালসকলৰ সমদল ।
Published : November 25, 2025 at 5:04 PM IST
লখিমপুৰ: বিগত কিছুদিন ধৰি জনজাতিকৰণৰ দাবীত অসমত বিভিন্ন সংগঠনে বিভিন্ন ধৰণৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি প্ৰায় প্ৰতি দিনেই ৰাজ্যখনক উত্তাল কৰি ৰাখিছে । প্ৰতিবাদী সমদল, জোৰ শিখা সমদল আদিৰ জৰিয়তে বিভিন্ন সংগঠনে জনজাতিকৰণৰ দাবী জনাই আহিছে । এনে সময়তে মঙলবাৰে লখিমপুৰত পৰিলক্ষিত হয় ব্যতিক্রমী দৃশ্যপট ।
এইবাৰ জনজাতিকৰণৰ দাবী জনালে আদিবাসী সমাজৰ অন্যতম অংগ চাওঁতালসকলে । মঙলবাৰে তেওঁলোকে লখিমপুৰত পৰম্পৰাগত সাজ-পোছাক পৰিধান কৰি, হাতে হাতে ধনু-কাঁড় লৈ পৰম্পৰাগত নৃত্য-গীতেৰে বাহিৰ কৰে সমদল । চাওঁতাল ছাত্র সন্থাৰ লখিমপুৰ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু মাঝি মণ্ডলৰ সহযোগত নগৰৰ ত্যাগ ক্ষেত্রত সমবেত হৈ শ শ চাওঁতাল লোকে এই সমদলত অংশগ্রহণ কৰে । ত্যাগ ক্ষেত্রৰ পৰা ওলাই সমদলটোৱে নগৰখন পৰিভ্ৰমণ কৰে ।
সমদলৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত চাওঁতাল ছাত্র সন্থাৰ কেন্দ্রীয় সভাপতি বিমল কুমাৰ হেমৰমে কয়, "অসমত চাৰি পাঁচ লাখ মান চাওঁতাল জনগোষ্ঠীৰ লোক আছে । এইসকল লোকক জনজাতিকৰণৰ কৰাৰ বিশেষ একো অসুবিধা নাই । সংবিধানৰ ৩৪২ নং অনুচ্ছেদ মতে চাওঁতালসকলৰ জনজাতিকৰণৰ অধিকাৰ আাছে । নতুনকৈ আমি দাবী কৰা নাই । চৰকাৰে কেৱল কাৰ্যকৰী কৰিলেই হ'ল । চাওঁতালসকলক ভূমিৰ অধিকাৰ দিব লাগে । অনা চাওঁতালসকলে চাওঁতালসকলৰ ভূমি ক্ৰয়-বিক্রয় কৰি নিঃশেষ কৰাৰ উপক্রম কৰিছে । বনাঞ্চলত বসবাস কৰা চাওঁতালসকলক ভূমিৰ পট্টা দিব লাগে ।"
পাছত তেওঁলোকে জিলা আয়ুক্তৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্রীলৈ প্ৰেৰণ কৰে এখন স্মাৰক পত্ৰ । স্মাৰক পত্ৰখনত তেওঁলোকে উল্লেখ কৰে যে চাওঁতালসকল অতি প্রাচীন অষ্ট্ৰো-এছিয়াটিক গোষ্ঠীৰ । অতীজৰে পৰা এই জনগোষ্ঠীটোৱে কৃষি ভিত্তিক জীৱন-নির্বাহ কৰি, প্ৰকৃতিৰ লগত সহবস্থান কৰিও, একবিংশ শতিকাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ মূল সুঁতিৰ পৰা বহু পিছ পৰি ৰ'ল ।
স্বাধীনোত্তৰ ভাৰতৰ আজি ৭৮ বছৰ গৰকাৰ পাছতো জনগোষ্ঠীটোৱে পোহৰৰ বাট দেখা নাই । স্বাধীন ভাৰতৰ পবিত্ৰ সংবিধানৰ প্রস্তাৱনাত আমি নাগৰিকে সমতা স্থাপনেৰে সংবিধান গৃহীত কৰাৰ ৭৫ বছৰ পাছতো জনগোষ্ঠীটোৱে সমতাৰ যুঁজ কৰিব লগা হৈছে । আজিও মৌলিক অধিকাৰৰ পৰা লাঞ্ছিত, ন্যূনতম সুবিধা লাভ কৰাৰ পৰা বঞ্চিত । ভাৰতবৰ্ষৰ মূল বাসিন্দা হৈও আজি ভাৰতৰ সংবিধান প্রদত্ত অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত ।
অসম চৰকাৰে অসমত বসবাস কৰা চাওঁতাল জনগোষ্ঠীৰ ভাষা আৰু কলা-কৃষ্টি সুৰক্ষা, ভূমি অধিকাৰ, উচ্চ শিক্ষাৰ আসন সংৰক্ষণ, উচ্চ শিক্ষাৰ জলপানি ব্যবস্থা, শিক্ষিত নিবনুৱা সংস্থাপন-এই গুৰুত্বপূর্ণ বিষয়বোৰত চাওঁতালসকলক সদায়েই অৱহেলা কৰি আহিছে । স্বাধীনোত্তৰ ৭৫ বছৰ অতিক্ৰম কৰাৰ পাছতো জনগোষ্ঠীটোৱে সম অধিকাৰৰ পৰা লাঞ্চিত-বঞ্চিত ।
ভাৰতবৰ্ষৰ অষ্ট্ৰিকমূলৰ চাওঁতাল জনগোষ্ঠীৰ আত্মপৰিচয়, ভাষা, সংস্কৃতি, কলা-কৃষ্টি, মাটি-ভেটি আজি সংকটত । সমতাৰ যুঁজত জনগোষ্ঠীটোৱে সদৌ চাওঁতাল ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বত অসম চৰকাৰক বিভিন্ন সময়ত জনগোষ্ঠীৰ সমস্যাসমূহ সমাধানৰ দাবী জনাই আহিছে । কিন্তু অসম চৰকাৰে জনগোষ্ঠীটোৰ সমস্যা সমাধানত কোনো সদিচ্ছা আজিলৈ প্রকাশ কৰা দেখা নগ'ল ।
সেয়ে চাওঁতালসকলে পুনৰবাৰ চৰকাৰক দাবী জনাও যে অসমৰ অষ্ট্ৰিকমূলৰ চাওঁতাল জনগোষ্ঠীক ভাৰতীয় সংবিধানৰ ৩৪২ নং অনুচ্ছেদ অনুসৰি শীঘ্রেই জনজাতিকৰণ প্ৰদান কৰক, অসমৰ চাওঁতাল জনগোষ্ঠীৰ ভাষা, সংস্কৃতি, কলা-কৃষ্টি তথা সর্বাংগীন বিকাশৰ বাবে চাওঁতাল উন্নয়ন পৰিষদ গঠন কৰক, চাওঁতাল জনগোষ্ঠীক চাহ জনজাতিৰ পৰিৱৰ্তে চাওঁতাল জনগোষ্ঠী হিচাপেই জাতিগত প্রমাণ পত্র প্রদান কৰক ।
আন আন দাবীসমূহ হ'ল-
- The Assam Land and Revenue Regulations Act, 1886 ৰ Chapter-X অনুসৰি চাওঁতালসকলৰ ভূমি সংৰক্ষণ কৰি ভূমিৰ অধিকাৰ ৰূপায়ণ কৰক ।
- চাওঁতালী ভাষা শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰদান কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা
- চাওঁতাল জনগোষ্ঠীৰ বাবে সুকীয়াকৈ উচ্চ শিক্ষা আৰু সংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ আসন সংৰক্ষণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা
- The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ৰ অধীনত বনাঞ্চলত দীর্ঘদিনৰ পৰা বসবাস কৰা চাওতাল জনগোষ্ঠীৰ ভূমিহীন লোকক ভূমিৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰা ।
- The Adivasi Peace Accord ৰ দফাসমূহ আখৰে আখৰে ৰূপায়ণ কৰা
- Adivasi Peace Accord অনুসৰি গঠন হোৱা Adivasi Welfare and Development Council ৰ ৰাজ্যিক আৰু কেন্দ্রীয় চৰকাৰৰ নির্ধাৰিত পুঁজি মুকলি কৰা
- Adivasi Peace Accord অনুসৰি Cadre সকলক আর্থিক সাহায্য মুকলি কৰাৰ
- অসমত শীঘ্রেই আন্তঃৰাজ্যিক পাৰপত্ৰৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ দাবী