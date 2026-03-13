নতুন প্ৰযুক্তিৰে বিধায়কে পথ নিৰ্মাণৰ ওফাইদাং মৰাৰ ২৪ ঘন্টাৰ ভিতৰতে খলপাখলপে এৰাল ৰাস্তা

নতুন প্ৰযুক্তিৰে বিধায়কে পথ নিৰ্মাণৰ ওফাইদাং মৰাৰ ২৪ ঘন্টাৰ ভিতৰতে খলপাখলপে এৰাল ৰাস্তা
খোৱাঙত পথ মেৰামতিৰ নামত ব্যাপক অনিয়ম হোৱাৰ অভিযোগ ৷
Published : March 13, 2026 at 3:22 PM IST
ডিব্ৰুগড়: মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কঠোৰ নিৰ্দেশক কেৰেপ নকৰে একাংশ ঠিকাদাৰ আৰু জনপ্ৰতিনিধিয়ে ৷ ইয়াৰ বাস্তৱ ছবি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ খোৱাং সমষ্টিত ৷ এইবাৰ খোৱাঙত পথ মেৰামতিৰ নামত ব্যাপক অনিয়ম হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে ৷ খোৱাং সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত শিলপোতা-আজাৰগুৰি সংযোগী মৰিয়াআলি পথছোৱা মেৰামতিৰ এটা দিনৰ পিছতে বখলা বখলে এৰিছে ব্লেকটপিং ৷
কিন্তু শিলপোতাৰ পৰা খোৱাং আজাৰগুৰিলৈকে মেৰামতি কৰিবলগীয়া পথটো উন্নত প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰি মেৰামতি কৰা হ'ব বুলি আশ্বাস দিছিল বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈয়ে ৷ পৰিৱৰ্তে কাৰ্যত সেই দৃশ্য দেখা নাপালে ৰাইজে ৷ পথছোৱা মেৰামতি কৰাৰ সময়ত ঠিকাদাৰৰ ছাঁ টোকে দেখা নোপোৱাৰ অভিযোগ তুলিছে স্থানীয় ৰাইজে ৷ সেয়ে নিম্নমানৰ কামৰ বিৰুদ্ধে দলে-বলে ওলাই আহি স্থানীয় ৰাইজে পথত বাঁহ বান্ধি বন্ধ কৰি দিছে পথছোৱাৰ মেৰামতিৰ কাম ৷
ইফালে পথটো উন্নত মানদণ্ডৰে মেৰামতি নকৰা পৰ্যন্ত পথটোত বান্ধি দিয়া বাঁহ আঁতৰাই নিদিয়াৰ হুংকাৰ দিছে স্থানীয় ৰাইজে ৷ উল্লেখযোগ্য যে, খোৱাং সমষ্টিৰ অতি ব্যস্তপূৰ্ণ মৰিয়াআলি বহু বছৰৰ পৰা জৰাজীৰ্ণ হৈ থকাত ৰাইজে পকীপথ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ দাবী জনাই আহিছিল চৰকাৰক ৷ ৰাইজৰ প্ৰতিবাদৰ বাবে ২০২৫ চনৰ ১৪ ফেব্ৰুৱাৰীত "প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম্য চড়ক যোজনা"ৰ অধীনত ৭,৬২০ মিটাৰ পথ উন্নীতকৰণৰ বাবে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈয়ে ৷
উক্ত অনুষ্ঠানতে বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈয়ে ৩,৪০,৩৮,৮১৪ টকাৰে নিৰ্মাণ হোৱা পথটো উন্নত প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰেৰে নিৰ্মাণ হ'ব বুলি ৰাইজক আশ্বাস দিছিল ৷ সেয়ে ৰাইজে আশা কৰিছিল, ভালদৰে নিৰ্মাণ হ'ব অতি ব্যস্ততাপূণ পথছোৱা ৷ কিন্তু আধৰুৱাকৈ কাম কৰি দায়িত্ব সামৰা পথ নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোৱে পথটো ব্লেকটপিং কৰা এটা দিনৰ পাছতেই ব্লেকটপিং এৰি যায় ৷ ফলত ক্ষোভিত হৈ উঠিছে ৰাইজ ৷ ৰাইজৰ দাবী "আমাক বেলেগ আঁচনি নালাগে কিন্তু পথটোৰ নিৰ্মাণ ভালকৈ কৰিব লাগে ৷"
উল্লেখযোগ্য যে, খোৱাং সমষ্টিৰ একেৰাহে দুবাৰ বিধায়ক হৈ থকা চক্ৰধৰ গগৈয়ে সমষ্টিটোৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ মৰিয়াআলি নিৰ্মাণ কৰিব নোৱৰাত এতিয়া বিধায়কগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে সমষ্টিত ক্ষোভ-অসন্তুষ্টি বৃদ্ধি পাইছে ৷ ক্ষোভিত স্থানীয় ৰাইজে কয়, "পথটো নিৰ্মাণ কৰা পাছতে পথটো ভাল হোৱাৰ স্বাৰ্থত গধুৰ যান-বাহনৰ চলাচল বন্ধ কৰি দিছিলো ৷ পথটোত খোজ দিলে এৰি গৈছে ব্লেকটপিং ৷ এইটো কেনেকুৱা নিউ টেকন'লজী সেইটো জানিব বিচাৰো ৷ বিধায়কে সদায় সভা-সমিতিয়ে মৰিয়াআলিটো নিউ টেকন'লজীৰে নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে বুলি কৈ থাকে ৷ কিন্তু এতিয়া কি ভাল কৰিলে সকলোৱেই দেখিছে ৷"
