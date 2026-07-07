পথাৰত পানী বিচাৰি জলসিঞ্চন বিভাগৰ মুখ্য অভিযন্তাৰ কাৰ্যালয় পালেহি কৃষক মুক্তি
সকলো খেতিপথাৰত ১০০% জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা নিশ্চিত কৰাৰ দাবীত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ প্ৰতিবাদ । বিগত পাঁচ বছৰত ১.৫৯ শতাংশ কৃষিভূমিত পানীৰ যোগান ব্যৱস্থাৰ দাবী ।
Published : July 7, 2026 at 6:16 PM IST
গুৱাহাটী: ৰাজ্যৰ জলসিঞ্চন বিভাগত সংঘটিত দুৰ্নীতিৰ অভিযোগত মঙলবাৰে গুৱাহাটীৰ চানমাৰিস্থিত জলসিঞ্চন বিভাগৰ মুখ্য অভিযন্তাৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।
সংগঠনটোৰ শতাধিক প্ৰতিবাদীয়ে জলসিঞ্চনৰ টকা আত্মসাৎ কৰা বিজেপি চৰকাৰ হায় হায়, অসম চৰকাৰ হায় হায়, খেতিপথাৰত পানী দিব নোৱৰা অসম চৰকাৰ হায় হায়, ৰাজ্যৰ সকলো খেতিপথাৰত ১০০% জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা নিশ্চিত কৰক, জলসিঞ্চন বিভাগ আৰু বিভাগীয় মন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন শ্ল'গানেৰে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে ।
কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক বিদ্যুৎ শইকীয়াই কয়,"ৰাজ্যজুৰি বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি জলসিঞ্চন আঁচনি ৰূপায়ণৰ নামত হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা ব্যয় কৰা হৈছে যদিও বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত অধিকাংশ কৃষকে এতিয়াও খেতি পথাৰত প্ৰয়োজনীয় পানী লাভ কৰা নাই । ফলস্বৰূপে বহু ঠাইত কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হৈছে আৰু কৃষকসকল গভীৰ সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে ।"
তেওঁ লগতে কয়,"অসমত বানপানী, নদী আছে কিন্তু খেতিপথাৰত পানী নাই । ৰাজস্থানত জলসিঞ্চন বিভাগৰ পৰা সুফল পাইছে, অসমে জলসিঞ্চন বিভাগৰ পৰা কুফল পাইছোঁ । সৰ্বাংগীন বিকাশৰ বাবে ৰাজস্থানত জলসিঞ্চন বিভাগ কামত আহিছে অসমত কেৱল মন্ত্ৰী-আমোলা বিষয়াৰ সন্তানক বাহিৰত পঢ়ুওৱা আৰু ধন-সম্পত্তি গোটোৱাৰ কামত আহিছে জলসিঞ্চন বিভাগ ।"
শইকীয়াই তথ্য উল্লেখ কৰি কয়, "২০১৬ চনত বিধানসভাত মন্ত্ৰীয়ে দিয়া তথ্য অনুসৰি ৰাজ্যৰ ৮% কৃষিভূমিতহে পানীযোগান আছিল । ২০২৫ চনলৈ যোৱা পাঁচ বছৰত ৮ শতাংশৰ পৰা ৯.৫৯ বৃদ্ধি হৈছে । বিজেপিৰ পাঁচবছৰৰ সফল চৰকাৰৰ দিনত ১.৫৯ শতাংশ কৃষিভূমিত পানীৰ যোগান ব্যৱস্থা কৰিছে । তাৰ বিপৰীতে পাঁচ বছৰত জলসিঞ্চন বিভাগক ধন আৱণ্টন দিলে ৫,৩০০ কোটি টকা ।"
সেয়েহে বিজ্ঞানসন্মত আৰু আধুনিক তথ্য প্রযুক্তিৰ ব্যৱহাৰেৰে অসমৰ প্ৰতিডৰা পথাৰত জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰা, অসমক খৰাংপীড়িত ৰাজ্য হিচাপে ঘোষণা কৰি দুর্যোগ প্রশমন বিভাগৰ অধীনত কেন্দ্রীয় চৰকাৰৰ পৰা কৃষকসকলৰ বাবে বিশেষ সাহায্য পুঁজি আৱণ্টনৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ তেওঁ দাবী জনায় ।
লগতে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকসকলক উচিত ক্ষতিপূৰণ আদায় দিয়া, খৰাংপীড়িত কৃষকসকলৰ সকলোধৰণৰ কৃষি ঋণ ৰেহাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা, বৰ্তমান অসমৰ যিবোৰ জিলাত জলসিঞ্চন প্রকল্পসমূহৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আধৰুৱা অথবা বিকল হৈ আছে সেইসমূহ শীঘ্ৰে কাৰ্যক্ষম কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈও সংগঠনটোৱে দাবী তোলে ।
এনে প্রকল্পসমূহ নিৰ্মাণৰ কাম-কাজৰ ওপৰত এক চৰকাৰী তদন্ত ঘোষণাৰ ব্যৱস্থা কৰা আৰু জিলা প্রশাসন আৰু কৃষি বিভাগৰ জৰিয়তে চৰজমিন তদন্ত কৰি খৰাংপীড়িত কৃষকসকলৰ অনিষ্ট হোৱা শস্যৰ ক্ষেত্ৰৰ ক্ষয়-ক্ষতিৰ জৰীপ শীঘ্ৰে সম্পূৰ্ণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ দাবী জনাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে ।