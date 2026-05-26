চাৰি বছৰীয়া স্নাতক পাঠ্যক্ৰমৰ নামভৰ্তিৰ অনিশ্চয়তা, কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰীৰ পুত্তলিকা দাহ

চাৰি বছৰীয়া স্নাতক পাঠ্যক্ৰমৰ নামভৰ্তিৰ অনিশ্চয়তা, কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰীৰ পুত্তলিকা দাহ
তেজপুৰত চাৰি বছৰীয়া স্নাতক পাঠ্যক্ৰমৰ চতুৰ্থ বৰ্ষৰ নামভৰ্তিৰ অনিশ্চয়তাক লৈ দৰং মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ ।
Published : May 26, 2026 at 8:04 PM IST
তেজপুৰ: ঐতিহাসিক দৰং মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ৰাজপথত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত । চাৰি বছৰীয়া স্নাতক পাঠ্যক্ৰম (এফ ৱাই ইউ জি পি)ৰ চতুৰ্থ বৰ্ষৰ নামভৰ্তিক লৈ সৃষ্টি হোৱা অনিশ্চয়তাৰ প্ৰেক্ষাপটত তেজপুৰৰ দৰং মহাবিদ্যালয়ত মঙলবাৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ।
দৰং মহাবিদ্যালয় ছাত্ৰ একতা সভাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত এই প্ৰতিবাদত বৃহৎসংখ্যক শিক্ষাৰ্থীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰি মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মুখত অৱস্থান কৰাৰ লগতে পথ অৱৰোধ কৰে । প্ৰতিবাদকাৰীসকলে কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পুত্তলিকাও দাহ কৰে ।
প্ৰতিবাদকাৰী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে অভিযোগ কৰে যে এফ ৱাই ইউ জি পিৰ সপ্তম আৰু অষ্টম ষাণ্মাসিকৰ নামভৰ্তি সন্দৰ্ভত এতিয়ালৈকে কোনো স্পষ্ট নিৰ্দেশনা প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই । ফলত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত বিভ্ৰান্তি আৰু গভীৰ উদ্বেগ সৃষ্টি হৈছে । বিশেষকৈ চি ইউ ই টি (PG) পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ নোহোৱা বহু শিক্ষাৰ্থীৰ উচ্চশিক্ষাৰ ভৱিষ্যৎ অনিশ্চিত হৈ পৰিছে বুলি তেওঁলোকে দাবী কৰে ।
প্ৰতিবাদস্থলীত শিক্ষাৰ্থীসকলে স্পষ্ট ভাষাত কয়,"নামভৰ্তি সন্দৰ্ভত চৰকাৰে এতিয়াও কোনো সু-স্পষ্ট সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা নাই । ইয়াৰ ফলত বহু শিক্ষাৰ্থীৰ ভৱিষ্যৎ অনিশ্চিত হৈ পৰিছে । শীঘ্ৰে এই সমস্যাৰ সমাধান কৰিব লাগিব ।"
ইয়াৰ লগতে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে সকীয়াই দিয়ে যে কোনো শিক্ষাৰ্থীক বঞ্চিত কৰা সহ্য কৰা নহ’ব । অসম চৰকাৰে অতি শীঘ্ৰে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত ঘোষণা নকৰিলে আগন্তুক দিনত অধিক তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তোলা হ’ব বুলিও তেওঁলোকে সকীয়াই দিয়ে ।
ইপিনে, এফ ৱাই ইউ জি পি সপ্তম ষাণ্মাসিকৰ নামভৰ্তি সন্দৰ্ভত স্পষ্টীকৰণ আৰু অনিশ্চয়তা দূৰ কৰাৰ দাবীত তেজপুৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা আৰু দৰং মহাবিদ্যালয় আছু গোটৰ তৰফৰ পৰা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষক প্ৰতিবাদৰ অন্তত এখন স্মাৰকপত্ৰও প্ৰদান কৰে ।
ৰাজ্যজুৰি এফ ৱাই ইউ জি পি চতুৰ্থ বৰ্ষৰ নামভৰ্তি সন্দৰ্ভত উদ্বেগ বৃদ্ধি পোৱাৰ মাজতে দৰং মহাবিদ্যালয়ৰ এই প্ৰতিবাদে বিষয়টোক পুনৰ আলোচনাৰ কেন্দ্ৰবিন্দুলৈ আনিছে । এতিয়া চৰকাৰ আৰু শিক্ষা বিভাগে এই সংকটৰ সমাধানত কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে, সেয়া লক্ষ্যণীয় হ’ব ।