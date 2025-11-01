জনস্বাৰ্থতকৈ বিদ্যুতৰ স্বাৰ্থকহে চৰকাৰে গুৰুত্ব দিছে: যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদ
এসপ্তাহৰ পূৰ্বে সচল হ'ল নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প । প্ৰকল্পটোৰ বিৰোধিতাৰে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ-ছাত্র পৰিষদৰ প্ৰতিবাদ ।
Published : November 1, 2025 at 4:48 PM IST
লখিমপুৰ: যোৱা ২৪ অক্টোবৰৰ পৰা ঘূৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ টাৰ্বাইন । লখিমপুৰ ধেমাজিৰ সীমামূৰীয়া অৰুণাচলৰ গেৰুকামূখ পাহাৰত নিৰ্মাণ কৰা ২০০০ মেগাৱাট শক্তি সম্পন্ন এই জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পটো ২৪ অক্টোবৰত পৰীক্ষামূলকভাৱে টাৰ্বাইন ঘূৰাই বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰা হয় । লগে লগে ৰাইজ তথা বিভিন্ন দল-সংগঠনৰ দীর্ঘদিনীয়া বৃহৎ নদীবান্ধ বিৰোধী আন্দোলন কাৰ্যতঃ অথলে যোৱাটো স্পষ্ট হৈ পৰে ।
প্ৰকল্পটো নিৰ্মাণৰ আৰম্ভণিৰ পৰাই লখিমপুৰ ধেমাজিত ৰাইজ তথা শতাধিক দল-সংগঠনে এই প্ৰকল্পটোৰ বিৰোধিতা কৰিছিল । প্ৰকল্পটোৱে অদূৰ ভৱিষ্যতে উত্তৰ অসমক মহাসাগৰত পৰিণত কৰাৰ আশংকা কৰি প্ৰকল্পটো বন্ধৰ দাবী জনাইছিল । আন্দোলনৰ প্ৰকোপত মাজতে স্থবিৰ হৈছিল প্ৰকল্পটোৰ নিৰ্মাণকাৰ্য । পিছে ৰাজনৈতিক পট পৰিৱৰ্তনৰ পাছত পুনৰ প্ৰকল্পটোৰ নিৰ্মাণকাৰ্য আৰম্ভ হয় আৰু এসপ্তাহৰ আগতে ইয়াক সচল কৰি তোলা হয় ।
সম্প্ৰতি এই লৈ পুনৰ প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ উঠিছে । শনিবাৰে ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্র পৰিষদে । আন জিলাৰ দৰে লখিমপুৰতো জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত পৰিষদৰ জিলা সমিতিয়ে অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি প্ৰকল্পটো বন্ধৰ দাবী জনায় । প্ৰকল্পটো বন্ধৰ লগতে চৰকাৰ বিৰোধী শ্ল'গান দিয়ে ।
প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি পৰিষদৰ জিলা সভাপতি অৰুণ গগৈ আৰু কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক প্ৰদীপ শৰ্মাই কয়, "ৰঙানদী ৪০৫ মেগাৱাট জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পটোৱে প্ৰতি বছৰে লখিমপুৰত ধ্বংসলীলা চলাই আহিছে । এনে ধ্বংসলীলা দেখাৰ পাছতো চৰকাৰে ২০০০ মেগাৱাটৰ সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প নিৰ্মাণ কৰিছে । ৰাইজৰ আহ্বানক চৰকাৰে গুৰুত্ব দিয়া নাই । জনস্বাৰ্থতকৈ বিদ্যুতৰ স্বাৰ্থকহে চৰকাৰে গুৰুত্ব দিছে । বিগত সময়ত বিজেপি নেতৃত্বই এই প্ৰকল্পটোৰ বিৰোধিতা কৰিছিল । বৰ্তমানৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্রী ৰাজনাথ সিং পৰ্যন্ত আহি প্ৰকল্পটোৰ বিৰোধিতা কৰিছিল । পিছে ক্ষমতালৈ আহি তেওঁলোকে সকলো পাহৰি গ'ল ।"
লখিমপুৰৰ বিধায়কগৰাকীকো তেওঁলোকে জবাবদিহি কৰে । চৰকাৰে এই প্ৰকল্পটো তৎকালীনভাৱে বন্ধ নকৰিলে পৰিষদে পৰৱৰ্তী সময়ত জংগী আন্দোলনৰ সূচনা কৰিব বুলি সকীয়াই দিয়ে । উল্লেখ্য পৰিষদৰ এনে হুংকাৰৰ বিপৰীতে চৰকাৰে কি স্থিতি গ্রহণ কৰে সেয়া লক্ষ্যণীয় হ'ব ।