ৰিণিকি ভূঞা, পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাক কিয় তদন্তৰ আওতালৈ অনা নাই ? জনতা ভৱনৰ সন্মুখত উত্তাল প্ৰতিবাদ
হাতত ক'লা কাপোৰ, জুবিনৰ ফটো লৈ জনতা ভৱনৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ । তদন্ত ভুৱা, এছ আই টি ভুৱা আদি শ্লোগানেৰে এজন ব্যক্তিৰ প্ৰতিবাদ ।
Published : November 24, 2025 at 8:31 PM IST
গুৱাহাটী : সোমবাৰে হঠাতে জনতা ভৱনৰ সন্মুখত সৃষ্টি হয় এক অভাৱনীয় পৰিস্থিতি । কোনেও একো টলকিব পৰাৰ পূৰ্বেই এজন ব্যক্তিয়ে সৃষ্টি কৰে এই পৰিস্থিতিৰ । ব্যক্তিজনৰ কাণ্ডত হতবাক হৈ পৰে নিৰাপত্ততাত নিয়োজিত আৰক্ষীও ।
উল্লেখ্য যে জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া প্ৰায় শেষ হ'বলৈ আগবঢ়াৰ মাজতে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবীত ৰাজ্যজুৰি বিভিন্ন দল-সংগঠনে প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে । তেনে সময়তেই এগৰাকী লোকে সাব্যস্ত কৰে ব্যতিক্ৰমী প্ৰতিবাদ । সোমবাৰে জনতা ভৱনৰ সন্মুখত হাতত জুবিন গাৰ্গৰ ফটো আৰু ক'লা কাপোৰ লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ব্যক্তিজনে ।
যোৰহাটৰ মণ্টু দত্ত নামৰ লোকজনে সাব্যস্ত কৰে এই প্ৰতিবাদ । ব্যক্তিজনে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি জনতা ভৱনৰ ভিতৰলৈ সোমোৱাৰ চেষ্টা কৰাত দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে তেওঁক আটক কৰে ।
প্ৰতিবাদকাৰী ব্যক্তিজনে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবী কৰি কয়, "জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্তত ভুৱা কাৰবাৰ চলি আছে, তদন্ত ভুৱা, এছ আই টি ভুৱা । তন্ময় ফুকনক কিয় তদন্তৰ আওতালৈ অনা নাই, ৰিণিকি ভূঞা, পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাক কিয় তদন্তৰ আওতালৈ অহা নাই ? গোটেই পৰিকল্পনা কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই । চৰম বিশ্বাসঘাতক পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা ।"
তেওঁ লগতে কয়, "আমাক তদন্ত লাগে, ন্যায় লাগে । তদন্তৰ নামত পুঠি-খলিহনা ধৰিলে নহ'ব । ৰিণিকি ভূঞা, পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা, অভিমন্যু তালুকদাৰৰ ওপৰত তদন্ত হ'ব লাগিব । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা মূল হত্যাকাৰী ।"
আনহাতে, ঘটনা সন্দৰ্ভত দিছপুৰ আৰক্ষীৰ সূত্ৰই কয়, "বৰ্তমান প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা যোৰহাটৰ লোকজনক দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত আটক কৰি ৰখা হৈছে । বৰ্তমানলৈ গোচৰ ৰুজু হোৱা নাই । যোৰহাট আৰক্ষীৰ পৰা লোকজনৰ বিষয়ে তথ্য বিচৰা হৈছে । সেই তথ্য পোৱাৰ পিছতেই পৰৱৰ্তী আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব ।"
উল্লেখ্য যে ১৯ ছেপ্টেম্বৰত ছিংগাপুৰত ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যু হৈছিল প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ । জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্ত এছ আই টিয়ে অব্যাহত ৰাখিছে । জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ গোচৰত শ্যামকানু মহন্ত, সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাসহ ৭ জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।
ইফালে ১০ ডিচেম্বৰত এছ আই টিয়ে আদালতত অভিযোগনামা দাখিল কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে । তাৰ মাজতে জুবিন গাৰ্গক ন্যায় প্ৰদানৰ দাবীত ৰাজ্যজুৰি দল-সংগঠনৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে ।