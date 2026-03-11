ছবছৰীয়া অসম আন্দোলন কৰি কি ফালিলে... ! শ্বহীদৰ স্মৃতিত স্মাৰক বনোৱা চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীৰ মুখৰ ভাষা শুনক

ছবছৰীয়া অসম আন্দোলন কৰি কি ফালিলে... ! শ্বহীদৰ স্মৃতিত স্মাৰক বনোৱা চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীৰ মুখৰ ভাষা শুনক
উত্তপ্ত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় ৷ শিক্ষা মন্ত্ৰীৰ পুত্তলিকা দাহ ছাত্ৰ সমাজৰ ৷
Published : March 11, 2026 at 4:58 PM IST
ডিব্ৰুগড় : উজনি অসমৰ বৌদ্ধিক আৰু উচ্চশিক্ষাৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ স্বৰূপ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত ছাত্ৰ সমাজে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে । ৰাজ্যৰ লগতে বহিঃৰাজ্য আৰু বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে অধ্যয়ন কৰা ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় হঠাৎ স্তব্ধ হৈ পৰিল । কাৰণ শিক্ষা মন্ত্ৰী ।
শিক্ষা মন্ত্ৰীয়ে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ একাংশ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক কৰা ব্যৱহাৰত অসন্তুষ্ট ছাত্ৰ সমাজ । শিক্ষা মন্ত্ৰীয়ে জাতীয় শ্বহীদকো অপমান কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে । বুধবাৰে বিশ্ববিদ্যালয়ত শিক্ষা মন্ত্ৰীৰ পুত্তলিকা দাহ কৰি ছাত্ৰ সমাজে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে ।
উল্লেখ্য যে ১৯৬৫ চনত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰা বিশ্ববিদ্যালয়খনক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বহুমুখী শিক্ষা আৰু গৱেষণা বিশ্ববিদ্যালয় হিচাপে উন্নীতকৰণ কৰিছে । শৈক্ষিক উত্তৰণৰ লগতে ক্ৰীড়া আৰু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত বিশ্বজুৰি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে খ্যাতি অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । ইফালে ২০২৩ চনৰ ১৬ অক্টোবৰত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়লৈ আহিছিল ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ সৈতে মত-বিনিময় কৰি উক্ত দিনাই ঘোষণা কৰিছিল ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰতিটো ষান্মাসিকৰ খৰচৰ আধা খৰচ ৰাজ্য চৰকাৰে বহন কৰিব ।
অভিযোগ অনুসৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিয়া এই প্ৰতিশ্ৰুতি আজিও কাৰ্যকৰী নহ'ল । বিশেষকৈ মাচুল হ্ৰাস কৰাৰ দাবীত মঙলবাৰে ছাত্ৰ সমাজে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল । তাৰ পিছতে নিশা শিক্ষা মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এটা প্ৰতিনিধি দলে সাক্ষাৎ কৰে । কিন্তু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ মহলাৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ প্ৰতিনিধিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাচুল হ্ৰাসৰ বাবে দাবী উত্থাপন কৰাৰ সময়ত শিক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁলোকক অপদস্থ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ।
ছাত্ৰ সমাজৰ অভিযোগ অনুসৰি সেই সময়ত শিক্ষা মন্ত্ৰীয়ে তেওঁলোকক উদ্দেশ্যি ক'লে, "কি কৰিব আন্দোলন কৰি, ফালিলে ৬ বছৰীয়া আন্দোলন কৰি, বন্দুক লোৱাখিনিয়েও ফালিলে । আন্দোলন কৰিলে ৩ মাহলৈ আৰু কাম নহয় । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গম পালে একেবাৰে বন্ধ কৰি দিব ।" এগৰাকী শিক্ষা মন্ত্ৰীৰ মুখত এইধৰণৰ উপলুঙা মন্তব্যই পুনৰ উত্তাল কৰি তুলিছে বিশ্ববিদ্যালয় । বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক উদ্দেশ্যি শিক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৰা এনে মন্তব্যৰ ভিডিঅ' সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰ হোৱাৰ পাছতেই তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । ছাত্ৰ একতা সভাক আলোচনালৈ মাতি শিক্ষা মন্ত্ৰীয়ে অপদস্থ কৰাৰ অভিযোগ তুলি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰৱেশদ্বাৰৰ সন্মুখত ছাত্ৰ- ছাত্ৰীসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।
আনহাতে জ্যোতি বাটচ'ৰাৰ সন্মুখত শিক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীৰ পুত্তলিকাও দাহ কৰে প্ৰতিবাদী ছাত্ৰ সমাজে । এই কাৰ্যসূচীৰে পিছতে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পঞ্জীয়ক পৰমানন্দ সোণোৱালৰ সৈতে প্ৰতিবাদকাৰী শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সৈতে এক আলোচনাত মিলিত হয় । আলোচনাত পঞ্জীয়কগৰাকীয়ে শিক্ষাৰ্থীসকলক শিক্ষা মন্ত্ৰীৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিবলৈহে কোৱাৰ লগতে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী প্ৰত্যাহাৰ কৰিলে শিক্ষাৰ্থীৰ দাবীসমূহ মানি লোৱা হ'ব বুলি অৱগত কৰে । বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ এনে কাৰ্য সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই ছাত্ৰ একতা সভাই । যাৰ বাবে জ্যোতি বাটচ'ৰাৰ সন্মুখত স্নাতকোত্তৰ মহলা ছাত্ৰ একতা সভাৰ উদ্যোগত ক্ষোভিত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলে ৩৬ ঘণ্টীয়া অনশন কাৰ্যসূচীত বহে ।
ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এজন ছাত্ৰই কয়, "ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ইতিহাসত আটাইতকৈ ক'লা সময় এইখিনি । জনপ্ৰতিনিধিয়ে আলোচনাৰ বাবে নিজৰ বাসভৱনলৈ মাতি ছাত্ৰ সমাজক প্ৰতিনিধিত্ব দলটোক অপমান কৰিছে, তাৰ পাছত আন্দোলন হৈছে । এতিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই আন্দোলন বন্ধ কৰিলে মাছুল আধা কৰাৰ অফাৰ দিছে । ৫০ শতাংশ মাছুল ৰেহাই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ- ছাত্ৰীৰ প্ৰাপ্য । আমি ভিক্ষা বিচৰা নাই । আমি নিজৰ প্ৰাপ্য লম । কিন্তু আঁঠুকাঢ়ি অসম চৰকাৰৰ পৰা প্ৰাপ্য নলয় ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ।"
