ETV Bharat / state

তেজ দিম, মাটি নিদিওঁ: পুনৰ উত্তাল পাটকাই গে'ট

লাইকাৰ বানবিধ্বস্ত লোকক ফানেং-কেনিয়াত সংস্থাপনৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে সহস্ৰাধিক লোকৰ পথ অৱৰোধ ৷

TINSUKIA PROTEST
তেজ দিম, মাটি নিদিওঁ: পুনৰ উত্তাল পাটকাই গে'ট (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 14, 2026 at 7:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

তিনিচুকীয়া : লাইকাৰ বানবিধ্বস্ত লোকসকলক ফানেং–কেনিয়া অঞ্চলত সংস্থাপন কৰাৰ চৰকাৰৰ পদক্ষেপৰ বিৰুদ্ধে পাটকাই গে'ট–কেনিয়া সংযোগী পথ মঙলবাৰে পুনৰ উত্তাল হৈ উঠে।

বৃহত্তৰ ফানেং, কেনিয়া আৰু বালিজান গাঁও ভূমি সুৰক্ষা সমিতিৰ উদ্যোগত আয়োজিত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত সহস্ৰাধিক অঞ্চলবাসীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰি পথ অৱৰোধেৰে নিজৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে ।

তেজ দিম, মাটি নিদিওঁ: পুনৰ উত্তাল পাটকাই গে'ট (ETV Bharat Assam)

প্ৰতিবাদকাৰীসকলে অভিযোগ কৰে যে স্থানীয় ৰাইজৰ আপত্তি সত্ত্বেও চৰকাৰে বানবিধ্বস্ত লাইকাৰ বাসিন্দাসকলক উক্ত অঞ্চলত পুনৰ সংস্থাপন কৰাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে । ইয়াৰ বিৰুদ্ধে অঞ্চলবাসীয়ে একেলগে ওলাই আহি 'তেজ দিম, মাটি নিদিওঁ' ধ্বনিৰে সমগ্ৰ পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে ।

উল্লেখ্য যে এই বিষয়টোক লৈ পূৰ্বেও ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছিল । কিছুদিন ধৰি চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসনে এই বিষয়ত নীৰৱ অৱস্থান গ্ৰহণ কৰা বুলি অঞ্চলবাসীয়ে দাবী কৰিছিল । কিন্তু পুনৰ সংস্থাপনৰ প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হোৱাত পুনৰ জাঙুৰ খাই উঠে স্থানীয় ৰাইজ ।

প্ৰতিবাদী সমদলৰ অন্তত আয়োজিত সভাত বক্তাসকলে স্পষ্টভাৱে ঘোষণা কৰে যে কোনো পৰিস্থিতিতেই ফানেং, কেনিয়া আৰু বালিজান গাঁৱৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলত লাইকাৰ বানবিধ্বস্ত লোকক সংস্থাপন কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব ।

তেওঁলোকে কয়, "চৰকাৰ বা প্ৰশাসনে যদি স্থানীয় জনমতক অগ্ৰাহ্য কৰি একপক্ষীয় সিদ্ধান্ত বলৱৎ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, তেন্তে অনাগত দিনত উদ্ভৱ হ'ব পৰা যিকোনো অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সম্পূৰ্ণ দায় চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসনে বহন কৰিব লাগিব ।"

প্ৰতিবাদস্থলীত 'তেজ দিম, মাটি নিদিওঁ', 'স্থানীয় ৰাইজৰ দাবী মানিব লাগিব' আদি শ্লোগানেৰে পৰিৱেশ মুখৰিত হৈ উঠে । পথ অৱৰোধৰ ফলত কিছু সময়ৰ বাবে পাটকাই গে'ট–কেনিয়া সংযোগী পথত যান-বাহনৰ চলাচল ব্যাহত হয় ।

এগৰাকী প্ৰতিবাদকাৰীয়ে কয়, "... আমি তিনি-চাৰি মাহ আগৰ পৰা প্ৰতিবাদ কৰি আছোঁ আৰু কৰিয়ে থাকিম । যেতিয়ালৈকে চৰকাৰে সিদ্ধান্ত উঠাই নলয় তেতিয়ালৈকে সংগ্ৰাম চলাই যাম । তেজ দিম, মাটি নিদিওঁ ।"

উল্লেখ্য যে লাইকাৰ বানবিধ্বস্ত লোকসকলৰ পুনৰ সংস্থাপনক কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলটোত দীৰ্ঘদিন ধৰি বিতৰ্ক চলি আছে । একপক্ষই বানপীড়িত লোকসকলৰ পুনৰ সংস্থাপনৰ দাবী উত্থাপন কৰাৰ বিপৰীতে আনপক্ষই স্থানীয় ভূমি আৰু জীৱিকাৰ স্বাৰ্থৰ দোহাই দি উক্ত সিদ্ধান্তৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছে । ফলত বিষয়টোক কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলটোত উত্তেজনা অব্যাহত আছে ।

লগতে পঢ়ক :আপুনি ৰাজহুৱা স্থানত প্ৰস্ৰাৱ কৰে নেকি ? তিনিচুকীয়াত সাৱধান, ভিডিঅ' স্ক্ৰীণত দেখি আছে সকলোৱে
লগতে পঢ়ক :এ পি ডি চি এলত ভূত ওলাইছে ! গৰাকী মৃত, মিটাৰৰ সংযোগো বিচ্ছিন্ন, বিল আহিল ২৪ হাজাৰ

TAGGED:

তেজ দিম মাটি নিদিওঁ
তিনিচুকীয়াত প্ৰতিবাদ
পাটকাই গেটত প্ৰতিবাদ
ইটিভি ভাৰত অসম
TINSUKIA PROTEST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.