শিক্ষক বদলিৰ প্ৰতিবাদত ১২ ঘণ্টীয়া পূব-চিয়াং জিলা বন্ধত স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা ব্যাহত
শিক্ষা ব্যৱস্থাক কেন্দ্ৰ কৰি উত্থাপন কৰা কেইবাটাও দাবীৰ সমৰ্থনত জিলা বন্ধ ।
Published : October 7, 2026 at 12:07 PM IST
জোনাই : ১২ ঘণ্টীয়া জিলা বন্ধৰ ফলত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পূব-চিয়াং জিলাত স্বাভাৱিক জীৱনযাত্ৰা ব্যাহত হৈ পৰিছে । জিলাখনৰ ৮টা জাতীয় সংগঠনে এই বন্ধ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে । শিক্ষক বদলি আৰু জিলাখনৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাক কেন্দ্ৰ কৰি উত্থাপন কৰা কেইবাটাও দাবীৰে এই বন্ধৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে ।
অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পূব-চিয়াং জিলাত বুধবাৰে পুৱা ৫ বজাৰ পৰা ১২ ঘণ্টীয়া জিলা বন্ধ পালন কৰিছে ৮টা জাতীয় সংগঠনে । শিক্ষক বদলি আৰু জিলাখনৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাক কেন্দ্ৰ কৰি উত্থাপন কৰা কেইবাটাও দাবীৰ সমৰ্থনত সংগঠনসমূহে এইদৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে ।
এই বন্ধৰ ফলত পূব-চিয়াং জিলাৰ লগতে সীমান্তৱৰ্তী অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলতো ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰিছে । দূৰ-দূৰণিৰ পৰা অহা বিভিন্ন যান-বাহনৰ চলাচল ব্যাহত হোৱাৰ লগতে ব্যৱসায়-বাণিজ্যতো প্ৰভাৱ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ।
উল্লেখ্য যে, পূব-চিয়াং জিলাৰ পৰা ৬৩গৰাকী শিক্ষকৰ বদলি তাৎক্ষণিকভাৱে বাতিল কৰা, আন্তঃজিলা শিক্ষক যুক্তিসংগতকৰণৰ বাবে পৰ্যাপ্ত সময় প্ৰদান কৰা, খালী হৈ থকা ৫৯টা শিক্ষক পদ তাৎক্ষণিকভাৱে পূৰণ কৰা, জে আই জি চি এইচ এছ এছ-পাছিঘাট, ডি ই এম চি এইচ এছ এছ-পাছিঘাট আৰু ডি এইচ এছ এছ-সেবোত অনুমোদিত পদ বৃদ্ধি কৰা আদি দাবী সংগঠনসমূহে উত্থাপন কৰিছে ।
এই সন্দৰ্ভত লেগ বাংগ ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক কালেন টায়েঙে কয়, "আজি ৮টাকৈ সংগঠনে এই বন্ধ কৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে । চিয়াং জিলাত যি ৬৩গৰাকী শিক্ষকক বদলি কৰা হৈছে সেয়া তাৎক্ষণিকভাৱে বাতিল কৰিবলৈ দাবী জনোৱা হৈছে । খালী হৈ থকা ৫৯টা শিক্ষক পদ তাৎক্ষণিকভাৱে পূৰণ কৰিবলৈও দাবী জনাইছো । শিক্ষক নোহোৱা বাবে বিদ্যালয়ত ভালদৰে শিক্ষাদান হোৱা নাই । শিক্ষাৰ্থীয়ে ভালদৰে জ্ঞান আহৰণ কৰিব পৰা নাই । যদি শিক্ষকেই নাথাকে তেন্তে শিক্ষাৰ্থীয়ে কেনেকৈ জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰিব ? দাবী পূৰণৰ বাবে এয়া আমাৰ প্ৰথম প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী । ইয়াৰ পিছত ৪৮ ঘণ্টা বন্ধ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হ'ব ।"
সংগঠনকেইটাই পূব-চিয়াং জিলাক লক্ষ্য কৰি বদলিৰ ব্যৱস্থা বন্ধ কৰা আৰু জিলাখনৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাক ধ্বংসৰ দিশলৈ নিবলৈ দিয়া নহ'ব বুলিও দাবী জনাইছে । ইফালে, যদিহে অৰুণাচল চৰকাৰে তেওঁলোকৰ দাবীসমূহ মানি নলয় তেন্তে পৰৱৰ্তী সময়ত সৰ্বাত্মক বন্ধৰ লগতে অধিক তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তোলা হ'ব বুলি সংগঠনটোৰ নেতা-কৰ্মীসকলে চৰকাৰক সকীয়াই দিছে ।
লগতে পঢ়ক:শান্তি-শৃংখলা বৰ্তাই ৰাখিবলৈ ৰাইজলৈ আহ্বান অৰুণাচলৰ চিয়াং আৰক্ষীৰ
উজনি চিয়াং বহুমুখী প্ৰকল্পক লৈ উত্তাল অৰুণাচল : মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণৰ সময়তে চিয়াঙত হিংসাত্মক ঘটনা