উপগ্ৰহীয় নগৰ নিৰ্মাণ বাতিল নকৰিলে ৰাইজে ভোট নিদিয়ে বিজেপিক

সভা-সমিতি অনুষ্ঠিত কৰাৰ পূৰ্বে ভূমিপট্টা সম্পৰ্কে ইতিবাচক সঁহাৰি জনাব লাগিব ৰাজনৈতিক নেতাই ।

PROTEST AGAINST SATELLITE TOWNSHIP IN PALASBARI
বৰদুৱাৰ বাগানৰ মুদুকীত উপগ্ৰহীয় নগৰ নিৰ্মাণৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 11, 2026 at 12:25 PM IST

মিৰ্জা : ভোট বৰ্জনৰ সিদ্ধান্তৰে পুনৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিল ৰাভা হাছঙৰ বৰদুৱাৰ বাগানবাসী । উপগ্ৰহীয় নগৰ নিৰ্মাণৰ বিৰুদ্ধে নিজৰ স্থিতিত অটল বৰদুৱাৰ বাগানবাসী । নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে লিখিত প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া দলেহে প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব বৰদুৱাৰত ।

খিলঞ্জীয়াৰ ভূমি গতাব বহিৰাগতক :

বৰদুৱাৰ বাগানৰ মুদুকীত মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত নিখিল ৰাভা জাতীয় পৰিষদ আৰু ভূমি পট্টন দাবী সমিতিৰ উদ্যোগত ভূমি পট্টা সম্পৰ্কে আৰু নিখিল ৰাভা জাতীয় পৰিষদৰ শাখা সমিতি গঠনৰ উদ্দেশ্য অনুষ্ঠিত সভাত পুনৰ উপগ্ৰহীয় নগৰ নিৰ্মাণৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিল এইসকল লোক । খিলঞ্জীয়াৰ ভূমি বহিৰাগতক গতাই দিয়াৰ যো-জা চলোৱা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰিছে বৰদুৱাৰ বাগানৰ ৰাইজ ।

বৰদুৱাৰ বাগানৰ মুদুকীত উপগ্ৰহীয় নগৰ নিৰ্মাণৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)

এখন‌ বিশেষ জাননী :

দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰাৰ পিছতো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই কোনোধৰণৰ আনুষ্ঠানিক ঘোষণাৰ পৰা বিৰত থাকি সান্তনা দি অহাক লৈ পুনৰ সৰৱ হৈ উঠিল বৰদুৱাৰ বাগানৰ মুদুকী অঞ্চলৰ ৰাইজ । গুৱাহাটী মহানগৰ সম্প্ৰসাৰণ নিগমৰ তৰফৰ পৰা গ্ৰ'থ চেন্টাৰ পলাশবাৰী নিৰ্মাণৰ বাবে এখন‌ বিশেষ জাননী প্ৰকাশ কৰিছিল । অৱশ্যে পলাশবাৰীৰ ক'ত নিৰ্মাণ হ'ব এই গ্ৰ'থ চেন্টাৰ সেই সিদ্ধান্ত বৰ্তমানেও নিশ্চিত হোৱা নাই ।

জিএমডিএৰ ফালৰ পৰা ইতিমধ্যে পলাশবাৰীত উন্নয়নৰ বাবে কাম কৰিব বিচৰা প্ৰতিষ্ঠানসমূহলৈ নিবিদা বিচাৰি দিয়া বিজ্ঞাপনৰ পিছতেই পুনৰ শংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী । ইতিমধ্যে পলাশবাৰীৰ ভিতৰত অতি চৰ্চিত ঠাই হৈছে প্ৰস্তাৱিত বৰদুৱাৰ বাগানৰ উপগ্ৰহীয় নগৰ । যাৰ বাবে পুনৰ সৰৱ হৈ উঠিছে এইসকল লোক । বিজ্ঞাপনত যদিও কোনোধৰণৰ নিৰ্দিষ্টকৈ ঠাইৰ নাম উল্লেখ নাই, স্পষ্টভাৱে পলাশবাৰী বুলি উল্লেখ আছে ।

জিএমডিএই পলাশবাৰীৰ নিৰ্ধাৰিত কৰা ঠাইখিনিয়ে হৈছে বৰদুৱাৰ বাগান । ইয়াত নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হৈছে উপগ্ৰহীয় নগৰ । যিটো কোনোপধ্যেই মানি নলয় বৰদুৱাৰ বাগানৰ ৰাইজে । ভূমিপট্টা প্ৰদানৰ বিপৰীতে খিলঞ্জীয়াক উচ্ছেদ কৰি খিলঞ্জীয়াৰ ভূমি বহিৰাগতক গতাই দিয়াৰ প্ৰচেষ্টাক তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিয়াৰ লগতে প্ৰস্তাৱিত বৰদুৱাৰ বাগানত কোনোপধ্যেই এয়া হ'বলৈ দিয়া নহ'ব বুলি হুংকাৰ দিয়ে ।

বিজেপি দলক বৰ্জনৰো সিদ্ধান্ত :

আনকি সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত উক্ত অঞ্চলত বিজেপি দলক বৰ্জনৰো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে । বৰ্তমানৰ বিজেপি বিধায়ক হেমাংগ ঠাকুৰীয়াও নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ভূমিপট্টা প্ৰদানৰ কৰাৰ আশ্বাসো ফুটুকাৰ ফেনত পৰিণত হোৱা বুলি মন্তব্য কৰে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে । উক্ত সভাতে পলাশবাৰীৰ বিজেপি নেতাসকলক তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে ভূমি পট্টন দাবী সমিতিৰ মুখ্য আহ্বায়ক আদিত্য ৰাভাই ।

আনকি ৰাভা হাছং স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া টংকেশ্বৰ ৰাভাকো তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে । মিত্ৰতাৰ ধৰ্ম পালন কৰিবলৈ গৈ নিজৰ জাতি -মাটি-ভেটিৰ কথা নাভাবি ট্ৰাইবেল টাউনশ্বিপ নিৰ্মাণৰ কথা কোৱা মন্তব্য ৰাজহুৱাভাৱে ক্ষমা বিচাৰি উঠাই ল'বলৈ আহ্বান জনায় । আনহাতে নতুনকৈ বিধায়ক হোৱাৰ আশা কৰা আমেৰিকাত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি অসমৰ ১২৬ টা সমষ্টিৰ ভিতৰত পলাশবাৰী সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ বাবে বাহৰ পতা ছত্তিশগড়ৰ ৰাজ্যপালৰ কন্য়া আয়ুস্মিতা ডেকাকো তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰাৰ লগতে সকীয়নী প্ৰদান কৰে ভূমি পট্টন দাবী সমিতিয়ে ।

জিএমডিএক সমৰ্থন কৰি পলাশবাৰীৰ উন্নয়ন কৰিম বুলি কৰা মন্তব্যৰ পিছতে আয়ুস্মিতা ডেকাক তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিয়াৰ লগতে প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণাৰ লগে লগে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব এইসকল জনজাতীয় লোকে । ইফালে, ৰাজনৈতিক ক্ষমতা লাভৰ আশাৰে সমাজ সেৱাৰ চেতনা জাগি উঠা নেতা-পালিনেতাকো উক্ত অঞ্চলত সভা-সমিতি অনুষ্ঠিত কৰাৰ পূৰ্বে ভূমিপট্টা সম্পৰ্কে ইতিবাচক সঁহাৰিৰ লগতে উক্ত অঞ্চলৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যাৰ জ্ঞান আহৰণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । অন্যথা কোনোধৰণৰ সভা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব বুলিও হুংকাৰ দিয়ে ।

উক্ত সভাতে ১৯২৬ চনতে গঠন হোৱা নিখিল ৰাভা জাতীয় পৰিষদ পুনৰ সক্ৰিয় হৈ উঠিবলৈ নতুনকৈ শাখা সমিতিসমূহ গঠন কৰে । ভূমি সম্পৰ্কীয় সমস্যা তথা জনজাতীয় লোকসকলৰ হৈ মাত মাতিবলৈ এই সমিতিখন গঠন কৰা হয়।

এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী প্ৰতিবাদকাৰীয়ে কয়, "দীৰ্ঘদিন ধৰি প্ৰতিবাদ কৰি আছো । আমি ২০২১ চনৰ পৰা মাটিৰ পাট্টা বিচাৰি আছিলো । ২০২৫ চনত উপগ্ৰহীয় নগৰ নিৰ্মাণৰ কথা ঘোষণা কৰাত তেতিয়াৰে পৰা ইয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰি আহিছো ।"

সম্পাদকৰ পচন্দ

