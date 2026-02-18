ETV Bharat / state

অসমৰ মাটিত নগাই স্থাপন কৰা গেট ভাঙিব ক্ষুব্ধ ৰাইজে, সকীয়ালে প্ৰশাসনক

সৰুপথাৰৰ চুঙাজানত নগাই স্থাপন কৰা আদৰণি পকী গেটক লৈ প্ৰতিবাদ অব্যাহত ।

সৰুপথাৰত নগাৰ আগ্ৰাসনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 18, 2026 at 9:33 AM IST

3 Min Read
সৰুপথাৰ : নগাৰ আগ্ৰাসনৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ ৰাইজৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ । যদিহে নগাই অসমৰ মাটিত স্থাপন কৰা গেট ভাঙি নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে সেই কাম ৰাইজেই কৰিব বুলি প্ৰশাসনক দিছে সকীয়নি । ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদৰ পিছতো ধনশিৰি মহকুমা প্ৰশাসন তথা গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনে কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰাত নগাৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহিল ক্ষুব্ধ সীমান্তৰ জনতা ।

নগাৰ আগ্ৰাসন ৰোধ কৰাৰ দাবীত সৰুপথাৰত প্ৰতিবাদ জনাই প্ৰতিবাদকাৰীয়ে ক'লে, "যদি প্ৰশাসনে এই গেট উঠাব নোৱাৰে তেন্তে আমি ৰাইজে এই গেট ভাঙি দিবলৈ বাধ্য হ'ম ।" প্ৰতিবাদকাৰীৰ ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদৰ পিছতো কাণসাৰ নাই ধনশিৰি মহকুমা প্ৰশাসন তথা গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনৰ ।

প্ৰতিবাদকাৰীসকলে অভিযোগ কৰি কয় যে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে অসম-নাগালেণ্ড সীমা সমস্যা সমাধানত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই । সৰুপথাৰৰ চুঙাজানত নগাই স্থাপন কৰা আদৰণি পকী গেটক লৈ অব্যাহত আছে স্থানীয় লোকৰ প্ৰতিবাদ । অসমৰ ভূমিত চ'খেভি নামেৰে নামকৰণ কৰি জিলা নিউলেণ্ড বুলি আদৰণি পকী গেট স্থাপন কৰাৰ পিছতেই বিৰোধিতা কৰি আহিছে সীমান্তবাসীয়ে । মঙলবাৰে পুনৰ চুঙাজান নৱ মিলনপুৰ গাঁওবাসীৰ উদ্যোগত আৰু সীমান্তবাসী ৰাইজৰ সহযোগত সৰুপথাৰ সমজিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত শতাধিক ৰাইজে প্ৰতিবাদ সব্যস্ত কৰে ।

ৰাইজে অচিৰেই অসম-নাগালেণ্ড সীমা সমস্যা সমাধান কৰাৰ লগতে খিলঞ্জীয়াক মাটিৰ পট্টা প্ৰদান কৰা, নগাৰ আগ্ৰাসন ৰোধ কৰিবৰ বাবে চি আৰ পি এফৰ সলনি অতিৰিক্ত অসম বেটেলিয়ন নিয়োগ, সীমান্তবাসী ৰাইজৰ জীৱন সম্পত্তি নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰা আৰু নৱমিলনপুৰ গাঁৱত নগাই স্থাপন কৰা অবৈধ আদৰণি গেট উচ্ছেদ কৰাৰ বাবে দাবী জনাই মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰক পত্ৰ পেৰণ কৰে ।

সীমান্তত আগ্ৰাসী নগাৰ যুদ্ধংদেহী ৰূপ :

উল্লেখ্য় যে অসমৰ ভূমি অধিগ্রহণ কৰাৰ বাবে নিতৌ ন ন কৌশল অৱলম্বন কৰি আহিছে নগাই । সৰুপথাৰৰ সমজিলাৰ চুঙাজানৰ নৱমিলনপুৰ গাঁৱত নগাই নিৰ্মাণ কৰিছে পকী গেট, য'ত লিখা আছে চ'খেভি ভিলেজ, নিউলেণ্ড জিলা, নাগালেণ্ড । সমান্তৰালকৈ অসম-নগালেণ্ড সীমান্তৰ চেইনপুৰত এটা পেট্ৰ'ল পাম্প খোলাক কেন্দ্ৰ কৰি সীমান্তত নিয়োজিত চি আৰ পি এফকো চোকা অস্ত্রৰে আক্ৰমণ কৰিছিল নগাই । ইমানৰ পিছতো কাণসাৰ নাই চৰকাৰ বা প্ৰশাসনৰ ।

প্ৰশাসনৰ এনে নিৰ্লিপ্ততাৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহিল সীমান্তৰ জনতা । সৰুপথাৰৰ সমজিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ । শীঘ্ৰেই চুঙাজানৰ নৱমিলনপুৰ গাঁৱত নগাই নিৰ্মাণ কৰা পকী গেট উচ্ছেদৰ বাবে দাবী জনাই মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰক পত্র প্রদান কৰে ।

এই সন্দৰ্ভত গোলাঘাট জিলা ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সভাপতি আকাশ দাৱে কয়, "অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তবাসী ৰাইজে সৰুপথাৰ সমজিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে । কিয়নো নগাই চুঙাজানত এখন পকী গেট স্থাপন কৰিছে । সমান্তৰালকৈ পূৰ্বতে নিৰ্মাণ কৰা পেট্ৰ'ল পাম্প মুকলি কৰিছে । এটাৰ পিছত অন্য এটা কাৰ্য সংঘটিত কৰাৰ পিছতো অসম চৰকাৰেই হওক,গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনেই হওক,সৰুপথাৰ সমজিলা প্ৰশাসন তথা স্থানীয় বিধায়কেও গুৰুত্ব নিদিল । গতিকে আজি চুঙাজান নৱ মিলনপুৰ গাঁৱৰ ৰাইজে সৰুপথাৰ সমজিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত জনাবলৈ আহিছো যে যদিহে প্ৰশাসনে এই গেট উঠাব নোৱাৰে অনাগত সময়ত আমি ৰাইজে এই গেট ভাঙি দিবলৈ বাধ্য হ'ম । যেতিয়ালৈকে অসম-নাগালেণ্ড সীমা সমস্যা সমাধান নকৰিব তেতিয়ালৈকে এই সমস্যাৰ উদ্ভৱ হৈ থাকিব ।"

