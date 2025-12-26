ETV Bharat / state

জখলাবন্ধাৰ মাজেৰে ফ'ৰলেন ঘাইপথ লৈ যোৱাৰ দাবীত কলিয়াবৰত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ

জখলাবন্ধাৰ মাজেৰে ফ'ৰলেন ঘাইপথ লৈ যোৱাৰ দাবীত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ । কলিয়াবৰ ফ'ৰলেন দাবী সমিতিৰ বৃহৎ প্ৰতিবাদত মুখ্যমন্ত্ৰী গ’ বেক শ্লোগান ।

By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 26, 2025 at 1:43 PM IST

কলিয়াবৰ : ২৪ ঘণ্টাই সক্ৰিয় হৈ থকা কলিয়াবৰৰ বাণিজ্যিক কেন্দ্ৰ জখলাবন্ধাৰ মাজেৰে ফ'ৰলেন ঘাইপথ লৈ যোৱাৰ দাবীত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ । চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত তলা ওলোমাই সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ । কলিয়াবৰ ফ'ৰলেন দাবী সমিতিৰ বৃহৎ প্ৰতিবাদ । মুখ্যমন্ত্ৰী গ’ বেক, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাম নাই ধ্বনিৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কলিয়াবৰত ।

কলিয়াবৰৰ পৰা নুমলীগড়লৈ নিৰ্মাণ হ'বলগা চাৰিলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোৰ বৃহত্তৰ এটা অংশ কলিয়াবৰ তিনিআলিৰ পৰা বাইপাছ কৰাৰ প্ৰতিবাদত শুকুৰবাৰে চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰে প্ৰতিবাদী জনতাই । কলিয়াবৰত প্ৰতিবাদৰ মাজতে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি । ভয়ংকৰ প্ৰতিবাদৰ সন্মুখীন কলিয়াবৰ ৰাজহ চক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয় ।

চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত তলা ওলোমাবলৈ উদ্যত হয় প্ৰতিবাদকাৰী । আৰক্ষীৰে হতাহতি, তীব্ৰ ঠেলা-হেঁচাৰ অন্তত প্ৰতিবাদকাৰীয়ে চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত ওলোমালে তলা । চক্ৰ বিষয়া উপস্থিত নথকাত জাঙুৰ খাই উঠিছে প্ৰতিবাদকাৰী ।

প্ৰতিবাদকাৰীয়ে ক্ষোভেৰে কয়, "আজি ফ'ৰলেন দাবী সমিতিয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব বুলি জানিও চক্ৰ বিষয়াগৰাকীয়ে দহ বাজি যোৱাৰ পাছতো কাৰ্যালয়ত উপস্থিত নহ'ল । কিয়নো আহিছে, সেই বিষয়ে জানিবলৈও ইচ্ছা নকৰিলে । অথচ আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদকাৰী অহাৰ আগৰে পৰা টহল দি আছে । তদুপৰি মহিলা প্ৰতিবাদকাৰীৰ সংখ্যা অধিক হোৱাৰ পিছতো মহিলা আৰক্ষী মোতায়েন নকৰি প্ৰশাসনে একপ্ৰকাৰ ভেঙুচালি কৰিছে । প্ৰশাসনে যদি এনে আচৰণ কৰি থাকে ইয়াতকৈও পৰিৱেশ জটিল হ'ব ।"

লগতে জিলা আয়ুক্ত, চক্ৰ বিষয়া উপস্থিত নোহোৱা পৰ্যন্ত প্ৰতিবাদকাৰীয়ে চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয় তলাবন্ধ কৰি ৰখাৰ হুংকাৰ দিয়ে ।

উল্লেখ্য যে কলিয়াবৰৰ জৈৱ্য-বৈচিত্ৰ্য বিনষ্ট কৰি কৃষিভূমিৰ মাজেদি জলাশয় আদি পুতি ফ'ৰলেন নিৰ্মাণ কৰাৰ প্ৰতিবাদত কলিয়াবৰ ফ'ৰলেন দাবী সমিতিয়ে সাব্যস্ত কৰিছে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী । কলিয়াবৰ ৰাজহ চক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি সাব্যস্ত কৰা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত কলিয়াবৰ ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত বহুকেইখন ৰাজহ গাঁৱৰ বাসিন্দাৰ লগতে কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থা, অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদকে ধৰি বিভিন্ন দল-সংগঠনৰ লগতে ব্যৱসায়ীসকলে এই প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰে ।

কলিয়াবৰ তিনিআলিৰ পৰা ৰাঙলুলৈকে ১১.৫ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰে পথটো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে বাইপাছ কৰি ফ'ৰলেন নিৰ্মাণৰ কাম হাতত লোৱাত ধাৰাবাহিক সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰাখিছিল ফ'ৰলেন দাবী সমিতিয়ে । কলিয়াবৰৰ পৰা জখলাবন্ধা হৈ নুমলীগড়ৰ বৰ্তমানৰ ৭১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো বহল আৰু সম্প্ৰসাৰণৰ জৰিয়তে ফ'ৰলেন নিৰ্মাণ কৰা হ'ব বুলি ভাৰত চৰকাৰৰ পথ পৰিবহণ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ দপ্তৰে নিৰ্দেশনাও জাৰি কৰিছিল ।

পৰবৰ্তী সময়ত বহুকেইখন ৰাজহ গাঁৱৰ লগতে কলিয়াবৰৰ প্ৰধান ব্যৱসায়িক চহৰ জখলাবন্ধাক এলাগী কৰি কলিয়াবৰ তিনিআলিৰ পৰা ৰাঙলুলৈকে বাইপাছ কৰি ফ'ৰলেন নিৰ্মাণৰ কাম হাতত লোৱাত কলিয়াবৰৰ ৬৫ গৰাকী বিশিষ্ট নাগৰিকে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈ দাখিল কৰিছিল এখন ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজড়িত আবেদন ।

গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৩৮/২০২৪ নম্বৰৰ ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজড়িত আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে বাইপাছ নিৰ্মাণৰ কাম সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰখাৰ নিৰ্দেশ দিছিল যদিও শেহতীয়াকৈ পুনৰ বাইপাছ নিৰ্মাণৰ জৰীপৰ কাম সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই হাতত লোৱাত ৰাজপথত আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হৈ পৰিছে ফ'ৰলেন দাবী সমিতি ।

