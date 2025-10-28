ভাষা আন্দোলনৰ শ্বহীদক বাংলাদেশী আখ্যা, ডিমাছা ৰাইটাৰ্ছ ফ'ৰামৰ সভাপতিৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভৰ জুই
১৯৬১ চনৰ ১৯ মে'ৰ ভাষা আন্দোলনত শিলচৰত ছহিদ হোৱা ১১ জনক বাংলাদেশী বুলি মন্তব্য ডিমাছা ৰাইটাৰ্ছ ফ'ৰামৰ সভাপতি মুক্তেশ্বৰ কেম্প্ৰাইৰ ।
Published : October 28, 2025 at 1:41 PM IST
শিলচৰ: কাছাৰত ক্ষোভৰ জুই । এই ক্ষোভ ডিমাছা ৰাইটাৰ্ছ ফ'ৰামৰ সভাপতিৰ বিৰুদ্ধে । তেওঁ ভাষা আন্দোলৰ শ্বহীদক লৈ কৰিছিল বিৰূপ মন্তব্য । যাৰ বাবে উত্তাল হৈ পৰিছে বৰাক উপত্যকা । ভাষা আন্দোলনৰ শ্বহীদক বাংলাদেশী আখ্যা দিছিল ডিমাছা ৰাইটাৰ্ছ ফ'ৰামৰ সভাপতি মুক্তেশ্বৰ কেম্প্ৰায়ে । যাৰ বাবে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে বিভিন্ন দল-সংগঠনে ।
১৯৬১ চনৰ ১৯ মে'ৰ ভাষা আন্দোলনত শিলচৰত শ্বহীদ হোৱা ১১ জন হেনো বাংলাদেশী আছিল । এই দাবী কৰিছে ডিমাছা ৰাইটাৰ্ছ ফ'ৰামৰ সভাপতি মুক্তেশ্বৰ কেম্প্ৰায়ে । কেম্প্ৰাইৰ এই মন্তব্যৰ পাছতে এতিয়া ক্ষোভৰ জুই জ্বলিছে বৰাকত । কেম্প্ৰাইৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিছে বৰাকৰ বিভিন্ন দল-সংগঠন ।
আনহাতে, বিগত দুদিনৰ পৰা বৰাকৰ থানাই থানাই কেম্প্ৰাইৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছে দল-সংগঠনবোৰে । ইফালে কাছাৰৰ লক্ষীপুৰত কেইবাটাও সংগঠনে একত্ৰিতভাৱে কেম্প্ৰাইৰ বক্তব্যৰ প্ৰতিবাদত সমদল কৰে । ৰাজপথত দাহ কৰে কেম্প্ৰাইৰ পুত্তলিকা ।
লক্ষীপুৰৰ শ্বহীদ মিনাৰৰ সন্মুখৰ পৰা উলিওৱা এই সমদল লক্ষীপুৰ চহৰৰ মাজেৰে বিভিন্ন পথ পৰিক্ৰমা কৰে । শতাধিক স্থানীয় ৰাইজসহ দল-সংগঠনৰ কৰ্মীয়ে সমদল কৰি শেষত শ্বহীদ মিনাৰৰ সন্মুখত সমবেত হয় । পাছত মুক্তেশ্বৰ কেম্প্ৰাইৰ পুত্তলিকা দাহ কৰে প্ৰতিবাদীসকলে ।
আনহাতে, বৰাকৰ ভাষা শ্বহীদসকলক অপমান কৰা কেম্প্ৰাইক অতি সোনকালে গ্ৰেপ্তাৰৰ সকলোৱে দাবী কৰিছে । ইপিনে মুক্তেশ্বৰ কেম্প্ৰাইৰ বিৰুদ্ধে বৰাকৰ থানাই থানাই গোচৰ কৰিছে দল-সংগঠনে ।
উল্লেখ্য যে বৰাকৰ ভাষা শ্বহীদসকল বাংলাদেশী আছিল বুলি দাবী কৰি অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতিলৈ দুদিন পূৰ্বে এক পত্ৰ লিখিছিল ডিমাছা ৰাইটাৰ্ছ ফ'ৰামৰ সভাপতি মুক্তেশ্বৰ কেম্প্ৰায়ে ।