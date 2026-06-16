ETV Bharat / state

অসমীয়াক হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগত চিআৰপিএফ বিৰোধী ধ্বনিৰে উত্তাল উৰিয়ামঘাট

নামঘৰৰ মেৰামতিৰ বাবে সামগ্ৰী সৰবৰাহ কৰাত চিআৰপিএফৰ বাধা ।

protest against CRPF on Assam Nagaland border Uriumghat
অসমীয়াক হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগত চিআৰপিএফ বিৰোধী ধ্বনিৰে উত্তাল উৰিয়ামঘাট (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 16, 2026 at 12:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

সৰুপথাৰ: উৰিয়ামঘাট চিআৰপিএফ বিৰোধী ধ্বনিৰে উত্তাল হৈ পৰিল। প্ৰতিবাদকাৰীয়ে উৰিয়ামঘাটৰ ১৪২ নং চিআৰপিএফৰ শিবিৰ ঘেৰাও কৰি সোমবাৰে নিশা প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। চৰকাৰী পূঁজিৰে নামঘৰৰ মেৰামতিৰ বাবে সামগ্ৰী সৰবৰাহ কৰাত চিআৰপিএফে বাধা প্ৰদান কৰাকলৈ সোমবাৰে নিশা স্থানীয় ৰাইজ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিবলগীয়া হয় ।

প্ৰতিবাদকাৰীসকলে উল্লেখ কৰা মতে, বিবাদমান এলেকাৰ কথা দোহাই দি চিআৰপিএফে সীমান্তবাসীক বিভিন্ন সময়ত হাৰাশাস্তি কৰি আহিছে । সোমবাৰে সন্ধিয়া সীমান্তৰ শিঙিমাৰী অঞ্চলটোত অসম দৰ্পণ আঁচনিৰ পূঁজিৰে নিৰ্মাণ কৰি থকা নামঘৰৰ সামগ্ৰীলৈ যোৱা গাড়ীখন উৰিয়ামঘাটৰ চিআৰপিএফে বাধা প্ৰদান কৰাক লৈ স্থানীয় ৰাইজ উত্তেজিত হৈ পৰে ।

উত্তেজিত ৰাইজে ৰাজপথ অৱৰোধ কৰি উৰিয়ামঘাটৰ চিআৰপিএফৰ শিবিৰ কঁপাই তোলে। ১৪২ নং চিআৰপিএফৰ নৱনিযুক্ত কমাণ্ডেণ্টগৰাকীৰ অসমীয়া বিৰোধী স্থিতিৰ বাবে অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে । চিআৰপিএফৰ কমাণ্ডেণ্টগৰাকীক ইয়াৰ পৰা বদলি কৰাৰ দাবী জনাইছে । নিজৰ স্থিতিত অটল হৈ চিআৰপিএফৰ শিবিৰ সন্মুখত ৰাজপথ অৱৰোধ কৰি ৰাইজে কৰা প্ৰতিবাদস্থলীত সীমান্ত দণ্ডাধীশগৰাকী উপস্থিত হৈ চিআৰপিএফৰ এনে আচৰণৰ সন্দৰ্ভত ৰাইজ, চিআৰপিএফ আৰু প্ৰশাসনৰ ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠকৰ জড়িত ব্যৱস্থা লোৱাৰ পাছতহে প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী সাময়িক ভাৱে প্ৰত্যাহাৰ কৰে ।

উক্ত প্ৰতিবাদস্থলীত স্থানীয় ৰাইজৰ লগতে ভালেসংখ্যক দল সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে । এই সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় প্ৰতিবাদকাৰীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "বালিভৰ্তি গাড়ী এখন কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা আহিছিল । আমাৰ বৰবিল গাঁৱৰ নামঘৰৰ কাৰণে বালি পেলাবলৈ আহিছিল । চিআৰপিএফে আমাক গাড়ীখন নিবলৈ দিয়া নাই । তেওঁলোকক অনুমতি পত্ৰ লাগে বুলি কৈছে । এতিয়া নামঘৰত যিহেতু চৰকাৰী কাম আৰম্ভ হৈছে, সেইবাবে আমি বালিভৰ্তি আহিছিলো । টিপিসহ সকলো কাগজ-পত্ৰ আছে । তথাপি চিআৰপিএফে আমাক পাৰ হ'বলৈ দিয়া নাই । মানে ডিএবি অঞ্চল বুলি কৈ আমাক পাৰ হ'বলৈ দিয়া নাই । আজি আমি নামঘৰৰ মেৰামতিৰ বাবে যদি অনুমতি ল'বলগীয়া হয়, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইয়াত আমি জীয়াই থাকিম কেনেকৈ ? এতিয়া অসম-নাগালেণ্ড বুলি বিভক্ত কৰিব বিচাৰিছে নেকি আমাক ?"

তেওঁ পুনৰ কয়, "এতিয়া যিহেতু উৰিয়ামঘাট ডিএবি এৰিয়া বুলি ক'লে বজাৰৰ অংশৰ আধা অঞ্চল পৰে; কিন্তু অকল টাৰ্গেট কৰি লৈছে আমাক । নদীৰ ইপাৰৰ মানুহখিনিক লৈ ডিএবি এৰিয়া বুলি টাৰ্গেট কৰি লৈছে । সৌ সিদিনা আমাৰ যিখন নাহৰ উদ্যান বনাম বুলি ক'লে, দুজনমান নগাই আহি বন্ধ কৰি যোৱাত এতিয়া আজিলৈকে নাহৰ পুলি ৰোপণ কৰিব পৰা নাই। সৌ সিদিনা আমাৰ অসম চৰকাৰে ৰোপণ কৰা পুলি উভালি থৈ গুচি গ'ল, তেতিয়াও চিআৰপিএফে একো কৰিব পৰা নাই । নগাক সুৰক্ষা দি অসমীয়াক দমন কৰিব বিচাৰিছে চিআৰপিএফে । গতিকে আমি সকলোখিনি ৰাইজ আহি একত্ৰিত হৈ ইয়াত প্ৰতিবাদ কৰিছোহি । "

লগতে পঢ়ক:অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ উত্তেজনাক লৈ আছুৰ ক্ষোভ, সীমান্ত উন্নয়ন মন্ত্ৰীৰ পদত্যাগৰ দাবী

অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত শক্তিৰ অন্বেষণৰ বাবে ত্ৰিপাক্ষিক চুক্তিত স্বাক্ষৰ

TAGGED:

উৰিয়ামঘাট
ইটিভি ভাৰত অসম
চিআৰপিএফ
নামঘৰ
ASSAM NAGALAND BORDER

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.