আমাক মাটিৰ পট্টা দিয়াত বিৰোধ কৰিবলৈ অখিল গগৈ কোন ? বাগিচাত জ্বলিল ৰাইজৰ দলৰ সভাপতিৰ পুত্তলিকা

আমাক মাটিৰ পট্টা দিয়াত বিৰোধ কৰিবলৈ অখিল গগৈ কোন ? বাগিচাত জ্বলিল ৰাইজৰ দলৰ সভাপতিৰ পুত্তলিকা
অখিল গগৈ মুৰ্দাবাদ ধ্বনিৰে বিধায়কগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে সোচ্চাৰ হৈ পৰে কলিয়াবৰৰ সোণাৰি চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিক ।
Published : December 2, 2025 at 6:45 PM IST
কলিয়াবৰ: কলিয়াবৰৰ চাহ বাগিচাত, শিৱসাগৰৰ বিধায়ক তথা ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে উত্তাল প্ৰতিবাদ । নগাঁও জিলাৰ প্ৰতিখন চাহ বাগিচাত অখিল গগৈৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰিলে চাহ শ্ৰমিকে ।
কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ সোণাৰি শাখা চাহ বাগিচাত মঙলবাৰে অখিল গগৈৰ পুত্তলিকা দাহ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে চাহ শ্ৰমিকসকলে । চাহ শ্ৰমিকক ভূমি পট্টা প্ৰদানৰ ঘোষণাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীক কৃতজ্ঞতা জনাই কলিয়াবৰৰ চাহ শ্ৰমিক, অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ নগাঁও জিলা শাখাই ।
ইয়াৰ বিপৰীতে অখিল গগৈ মুৰ্দাবাদ ধ্বনিৰে বিধায়কগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে সোচ্চাৰ হৈ পৰে কলিয়াবৰৰ সোণাৰি চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিক । প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ উপ-সভাপতি বিন্দু গঞ্জুৱে কয়, "অসম বিধানসভাত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমৰ আদিবাসী, চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিক ৰাইজক ভূমি পট্টা প্ৰদানৰ বিষয়টো উত্থাপন কৰাৰ সময়ত শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে চাহ বাগিচাৰ লাইনত বাস কৰা চাহ শ্ৰমিকসকলক ভূমি পট্টা দিয়া হয়, তেনেহ'লে ভূমিহীন গাঁৱৰ ৰাইজকো ভূমি পট্টা দিব লাগিব বুলি এক আসোঁৱাহপূৰ্ণ বক্তব্য আগবঢ়াই বিষয়টো জটিল কৰি তুলিলে । এই বক্তব্যৰ আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ ।"
তেওঁ লগতে কয়, "বিভিন্ন অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানৰ অসমত ৮২৫ খন চাহ বাগিচা আছে । এতিয়া চাহ বাগিচাৰ দখলত থকা ভূমি চিলিং আইনৰ জৰিয়তে আমাক দিব । এই ক্ষেত্ৰত চাহ শ্ৰমিকে ভূমিৰ পট্টা পাব নালাগে বুলি ক'বলৈ অখিল গগৈৰ নৈতিক অধিকাৰ নাই ।"
কংগ্ৰেছৰ সৈতে মিত্ৰতাৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "অখিল গগৈয়ে কংগ্ৰেছ দলৰ লগত মিত্ৰতা কৰিব বুলি আমি শুনি আছোঁ । পঞ্চাশ বছৰ কাল অসমত কংগ্ৰেছ দলৰ চৰকাৰ থকাৰ পিছতো চাহ বাগিচাৰ উন্নয়ন নহ'ল । কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ দিনত চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলে অনেক সুবিধা লাভ কৰিছে । এই চৰকাৰৰ অহাৰ পৰা চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰিও বৃদ্ধি পাইছে । এতিয়া চাহ শ্ৰমিকৰ কামৰ সময়তো প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ বিশেষ ওজন ঘৰৰ ব্যৱস্থা কৰিব । আজিৰ পৰা আমি বাগিচাই-বাগিচাই গৈ এই চৰকাৰৰ উন্নয়নমুখী কাম-কাজৰ প্ৰচাৰ চলাম ।"
আনহাতে, অখিল গগৈৰ পুত্তলিকা দাহ কৰা সন্দৰ্ভত নেতাগৰাকীয়ে কয়, "দুশ বছৰৰ আগতে আমাক ব্ৰিটিছে চাহ বাগিচাত কাম কৰিবলৈ আনিছিল । তেতিয়া আমাৰ নাম আছিল কুলি, লেবাৰ, মজদুৰ । আজি আমি চাহ শ্ৰমিক । তেওঁৰ অকণমানো মৰম নাইনে আমাৰ আদিবাসী চাহ শ্ৰমিকৰ বাবে ? তেওঁ ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি নহৈ ৰাক্ষস দলৰে সভাপতি হ'ব লাগিছিল । তেওঁ জবাব দিব লাগিব কিয় লাইনত থকা চাহ শ্ৰমিকে মাটিৰ পট্টা নাপাব ? অখিল গগৈক নগাঁও জিলাৰ চাহ বাগিচাত প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰা হৈছে ।"