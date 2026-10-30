অস্তিত্বৰ সংকটত গুৱাহাটীৰ এখন সংৰক্ষিত আৰ্দ্ৰভূমি : বৰচলা বিলত বেদখল, আৰ টি আইত উন্মোচিত ন ন তথ্য
বিলুপ্তিৰ পথত গুৱাহাটীৰ সংৰক্ষিত আৰ্দ্ৰভূমি বৰচলা বিল ! সংৰক্ষণৰ অভাৱত এই বিলখনত বেদখল হৈ আহিছে বুলি তথ্য প্ৰকাশ পাইছে ৷
Published : October 30, 2026 at 2:23 PM IST|
Updated : October 30, 2026 at 2:33 PM IST
গুৱাহাটী : ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীক কৃত্রিম বানপানীৰ পৰা মুক্ত কৰাৰ বাবে চৰকাৰে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে আৰু ইয়াৰ বাবে প্ৰত্যেক বছৰে বিশাল পৰিমাণৰ পুঁজিও ব্যয় কৰি আহিছে । কিন্তু তাৰ পাছতো গুৱাহাটী মহানগৰী এই সমস্যাৰ পৰা মুক্ত হোৱা নাই ।
আনহাতে কৃত্রিম বানপানীৰ সমস্যা দূৰ কৰাৰ বাবে চৰকাৰখনে প্ৰকৃতি প্ৰদত্ত বিল-জলাশয়, নৈ, আৰ্দ্ৰভূমি, নলা আদি সংৰক্ষণ কৰাৰ কথা সময়ে সময়ে কৈ আহিছে যদিও বাস্তৱত সেয়া হৈ উঠা নাই । তাৰ অন্যতম উদাহৰণ হৈছে বৰচলা বিল ।
চৰকাৰে ৰাজ্যজুৰি বেদখলৰ বিৰুদ্ধে ব্যাপক উচ্ছেদ অভিযানৰ সমান্তৰালকৈ বনভূমি আৰু জলাশয়সমূহ বেদখলমুক্ত কৰাৰ বাবে বিশেষ উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰি আহিছে । কিন্তু চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা এই প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপৰ মাজতে গুৱাহাটী মহানগৰীত প্ৰকৃতি প্ৰদত্ত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ সংৰক্ষিত জলাশয় নিঃশেষ হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে ।
গুৱাহাটী মহানগৰীত জলাশয়সমূহ ধ্বংস কৰাৰ ফলত কৃত্রিম বানপানীৰ সমস্যা ক্ৰমাৎ তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছে । গুৱাহাটীৰ এখন উল্লেখযোগ্য আৰ্দ্ৰভূমি তথা জলাশয় হৈছে বৰচলা বিল ।
বৰ্তমান অবাধ বেদখল হোৱাৰ ফলত এই বৰচলা বিল ক্ৰমাৎ নোহোৱা হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে । এই সন্দৰ্ভত ইটিভি ভাৰতৰ তৰফৰ পৰা বৰচলা বিল উন্নয়ন সমিতিৰ সম্পাদক বিপ্লৱানন্দ চৌধুৰী আৰু ছাত্ৰীবাৰী উন্নয়ন সমিতিৰ সভাপতি হেমেন লহকৰৰ আছুতীয়া সাক্ষাতকাৰ গ্ৰহণ কৰা হৈছিল । তাৰেই আধাৰত এই প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ।
গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰিহাবাৰী আৰু ছাত্ৰীবাৰী অঞ্চলৰ মাজত থকা গুৰুত্বপূৰ্ণ বৰচলা বিলে তাহানিৰে পৰা বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ পানী প্ৰৱহন কৰি আহিছে । কিন্তু পানী প্ৰৱহনৰ ক্ষেত্রত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি অহা এই বিলখন সংৰক্ষণৰ অভাৱত বেদখল হৈ আহিছে । বৰ্তমান সময়টো এই বেদখল প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে ।
শেহতীয়াকৈ ছাত্ৰীবাৰীৰ উৎপল দাস নামৰ এগৰাকী সচেতন ব্যক্তিৰ আৰ টি আইৰ আবেদনত বেদখলৰ ভয়ংকৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে । আৰ টি আইৰ জৰিয়তে উৎপল দাসে কৰা আবেদনত গুৱাহাটী ৰাজহ চক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়াই সদৰী কৰা অনুসৰি বিলখনৰ দহটাকৈ স্থানত বর্তমান বেদখল হৈছে ।
আৰ টি আইৰ তথ্য অনুসৰি, শক্তি সংঘ কালী মন্দিৰ, মুন্নি হৰিজন, দেৱ দামোদৰ ধাম, উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল লোক কল্যাণ সমিতি, অসম গোৰ্খা সন্মিলন, শিৱ মন্দিৰ, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সনাতন নামঘৰ, ৰাম জানকী মন্দিৰ, ৰঞ্জনা চক্ৰৱৰ্তী আৰু অশোক পাছোৱানৰ নামত বৰচলা বিলৰ ভূমি বেদখল হৈ আছে । বৰচলা বিলত চলা এই অবাধ বেদখলৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া বৃহত্তৰ ছাত্ৰীবাৰী উন্নয়ন সমিতি আৰু চলাবিল উন্নয়ন সমিতি সৰৱ হৈছে ।
আনহাতে অতি শেহতীয়াকৈ বিগত ১০-১৫ দিনৰ পৰা বিলখনত নতুনকৈ বেদখল কার্য চলি আছে । বিলখনৰ ৰিহাবাৰী দিশত নিশা গোপনে মাটি পেলাই থকা হৈছে । এনেদৰে বিল পুতি নিৰ্মাণকাৰ্য চলোৱা কাৰ্য শীঘ্ৰে বন্ধ কৰিবলৈ কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনক দুয়োখন সমিতিয়ে দাবী জনাইছে ।
এই সন্দৰ্ভত বৃহত্তৰ ছাত্ৰীবাৰী উন্নয়ন সমিতি আৰু চলাবিল উন্নয়ন সমিতিয়ে যোৱা ৮ অক্টোবৰত জিলা আয়ুক্তক এখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিছে । স্মাৰকপত্ৰৰ জৰিয়তে সংৰক্ষিত জলাশয় বৰচলা বিল সংৰক্ষণৰ বাবে তাৎক্ষণিকভাৱে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ দুয়োখন সমিতিয়ে জিলা আয়ুক্তক আহ্বান জনায় । লগতে বিলখন বেদখলমুক্ত কৰিবলৈ ছাত্ৰীবাৰী উন্নয়ন সমিতি আৰু চলাবিল উন্নয়ন সমিতিয়ে জিলা প্ৰশাসনক দাবী জনাইছে ।
বিলখনৰ প্ৰতি আহি পৰা ভাবুকি সন্দৰ্ভত চলাবিল উন্নয়ন সমিতিৰ সম্পাদক বিপ্লৱানন্দ চৌধুৰীয়ে কয়, "চৰকাৰী অবহেলাৰ বাবেই প্ৰকৃতি প্ৰদত্ত এই চলাবিল দিনক দিনে সংকুচিত হৈ আহিছে । বিগত বৰ্ষত বিলখনৰ মাজতে আঢ়ৈ বিঘা ভূমি পুতি তাতে চৰকাৰীভাৱে দূষিত পানী শোধন কৰাৰ এটা প্ৰকল্প কৰা হৈছিল । কিন্তু পানী পৰিশোধন কৰা আমি দেখা নাপালো । প্ৰকল্পটো কেইদিনমান চলাৰ পাছত একেবাৰে বন্ধ হৈ পৰিল । ইয়াৰ পূৰ্বে ২০০৬ চন মানত অনুৰূপ এটা প্ৰকল্প কৰা হৈছিল আৰু সেইটোও ব্যৰ্থ হৈছিল । এনেদৰে বিলখনৰ মাটি পুতি এনে ধৰণৰ প্ৰকল্প কৰি থাকিলে বিলখন আৰু নাথাকিব ।’’
চৌধুৰীয়ে কয়, ‘‘বৰ্তমান আমি আকৌ বিলখনৰ ৰিহাবাৰী অংশত মাটি পেলাই থকা দেখিছো । বিলখন পুতি পুনৰ এটা নতুন প্ৰকল্প কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি আমি জানিব পাৰিছো । নিশাৰ আন্ধাৰত বিলখনত মাটি পেলাই থকা আমি দেখা পাইছো । এনেদৰে বিলখন পুতি থাকিলে এদিন নোহোৱা হৈ যাব । শেহতীয়াকৈ আৰ টি আই আবেদনত বেদখলৰ তথ্য প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা দিছে যদিও কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই । এইক্ষেত্রত আমি জিলা আয়ুক্তৰ ওচৰত স্মাৰক পত্র দিছো । ইয়াত বহু আগৰে পৰা বেদখল চলি আহিছে আৰু আমি এই সন্দৰ্ভত সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষক অৱগত কৰি আহিছো যদিও কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই ।"
আনহাতে ছাত্ৰীবাৰী উন্নয়ন সমিতিৰ সভাপতি হেমেন লহকৰে কয়, "গুৱাহাটীৰ চাৰিখন আদ্ৰভূমিৰ ভিতৰত এখন বৰচলা বিল । ২০০৮ চনত চৰকাৰে এই চাৰিওখন বিলক আৰ্দ্ৰভূমি হিচাপে সংৰক্ষিত কৰিলে যদিও বেদখলমুক্ত কৰাৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে । বৰচলা বিলক বেদখলমুক্ত কৰাৰ বাবে আন্দোলনকে ধৰি চৰকাৰক বহুবাৰ আবেদন-নিবেদন কৰিলো যদিও কোনো সুফল নাপালো । আইন থকাৰ পাছতো চৰকাৰে কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই । আৰ্দ্ৰভূমিত অবাধ বেদখল হোৱাৰ বাবে গুৱাহাটী ভয়াৱহ কৃত্রিম বানপানীৰ কৱলত পৰিছে । ভৱিষ্যতে ইয়াৰ প্ৰভাৱ আৰু বৃদ্ধি পাব । চলাবিলত আজিও বেদখল হৈ আছে । ইয়াত মাটি পেলাই থকা হৈছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "২০১৩ চনত বৰচলা বিলৰ মাজভাগত ৱাটাৰ ট্ৰিটমেণ্ট প্লাণ্ট বনোৱা হৈছিল । যাৰ বাবে বিলখনৰ পাঁচ-ছয় বিঘা ভূমি লোৱা হৈছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত তাত বন বিভাগৰ কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ কৰা হ'ল । শেহতীয়াকৈ বিলখনৰ ৩ বিঘা ২ লেচা মাটি লৈ ছোৱেৰেজ ট্ৰিটমেণ্ট প্লাণ্ট কৰা হৈছিল । যিটো উদ্বোধন কৰাৰ পাছৰ পৰাই বন্ধ হৈ থাকিল । আমি আচৰিত হৈছো যে চৰকাৰে এই বিলখনৰ ওপৰত কিয় এনেদৰে প্ৰকল্পবোৰ কৰি আছে । সংৰক্ষণ আইন অনুসৰি বিলখনত এনেদৰে প্ৰকল্প কৰিব নোৱাৰে ।’’
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘শেহতীয়াকৈ আমি কৰা আৰ টি আই আবেদনত বৰচলা বিলত দহটা বেদখল থকাৰ তথ্য লাভ কৰিছো । সৰুচলা বিলত কে চি দাস কমাৰ্চ কলেজৰ বেদখল আছে । চৰকাৰে এই বেদখল মুক্ত কৰাৰ বাবে কোনো উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰা নাই । এইটো চৰম পৰিতাপৰ কথা ।’’
প্ৰাকৃতিক বৰচলা বিল আৰু বিলখনৰ প্ৰতি আহি পৰা ভাবুকি :
চৰকাৰী তথ্য মতে, বৰচলা বিলৰ মাটিকালি প্ৰায় ৬৫ বিঘা । কিন্তু ইয়াৰে বহুখিনি ভূমি বেদখল হৈছে । ২০০০ চনৰ ৪ জানুৱাৰীত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে চলাবিল (বৰচলা আৰু সৰুচলা) সংৰক্ষণৰ স্বাৰ্থত ৰায়দান দিছিল । ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি ২০০১ চনত চৰকাৰে চলাবিলক সংৰক্ষিত জলাশয় হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল ।
ইয়াৰ পৰৱৰ্তীকালত চৰকাৰে 'গুৱাহাটী জলাশয় আইন,২০০৮' গৃহীত কৰে । বৰচলা বিল, সৰুচলা বিল, দীপৰ বিল আৰু শিলসাঁকো বিলক চৰকাৰে এই আইনখনৰ আওতালৈ আনে । কিন্তু আইনৰ আওতালৈ আনে যদিও চলাবিলৰ সংৰক্ষণৰ দিশত চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নিদিয়াত বৰ্তমান চলাবিলে অস্তিত্বৰ সংকটত ভোগীবলগীয়া হৈছে ।
চৰকাৰৰ গাফিলতি আৰু মানুহৰ অত্যাচাৰৰ বাবে প্ৰকৃতিক আৰু বৰ্তমান সংৰক্ষিত জলাশয় হিচাপে চিহ্নিত বৰচলা বিল নোহোৱা হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে । ক্ৰমাৎ বিলখন সংকোচিত হৈ আহিছে । গুৱাহাটীৰ এটা বৃহৎ অঞ্চলৰ বৰষুণ সৃষ্ট পানী বহন কৰাৰ ক্ষেত্রত বিলখনে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে । কিন্তু এই বিলখনৰ বহু অংশ বেদখল হৈছে ।
নিয়ম মতে, সংৰক্ষিত জলাশয়ত বেদখল কৰাৰ কথা দূৰৈৰে কোনেও প্ৰৱেশে কৰিব নোৱাৰে । কিন্তু এই বিলখন এতিয়া ডাষ্টবিনত পৰিণত হৈছে । ইফালে চৰকাৰীভাৱেও বিলখনৰ মাটি পুতি নিৰ্মাণ কাৰ্য চলোৱা হৈছে ।
বৰচলা বিলৰ উন্নয়নৰ বাবে সময়ে সময়ে চৰকাৰে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে যদিও কাৰ্যতঃ হৈ উঠা নাই । কিছু বছৰ পূৰ্বে স্মাৰ্ট চিটী গুৱাহাটীৰ অধীনত বৰচলা বিলক ১২০ কোটি টকীয়া এক আঁচনিত অন্তৰ্ভূক্ত কৰা হৈছিল । কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত ৰহস্যজনক কাৰণত এই আঁচনিখন বাতিল কৰা হয় ।
আনহাতে কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত বৰচলা বিলৰ সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ বাবে প্ৰায় ৫ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে এটা অভিলাষী আঁচনি লোৱা হৈছিল । বিলখনৰ চাৰিওফালে জ'গিং ট্ৰেক কৰাৰ লগতে বিলখনৰ পানী চাফা নৌকা বিহাৰৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ বাবে আঁচনি লোৱা হৈছিল । আঁচনিখনৰ অধীনত জ'গিং ট্ৰেক নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত আঁচনিখন নোহোৱা হৈ পৰিল ।
সেইদৰে আঁচনিখনৰ অধীনত নেপালী মন্দিৰৰ দাঁতিত ছোৱেৰেজ ট্ৰিটমেণ্ট প্লাণ্ট কৰা হৈছিল সফল নহ'ল । শেহতীয়াকৈ চৰকাৰীভাৱে বৰচলা বিলৰ প্ৰায় দুই বিঘা ভূমি পুতি তাত ছোৱেৰেজ ট্ৰিটমেণ্ট প্লাণ্ট কৰা হৈছে । বৰ্জিত পানী শোধন কৰি বৰচলা বিলত পেলোৱাৰ বাবে কৰা এই প্ৰকল্পটো কাৰ্যতঃ বিফল হ'ল ।
বৰ্তমান সময়ত বৰচলা বিল জাৱৰ পেলোৱা আৰু মাটি পোতাৰ বাবে এক ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে । আনহাতে গুৱাহাটী আৰ্দ্ৰভূমি সংৰক্ষণ আইন, ২০০৮ সম্পূৰ্ণৰূপে উলংঘা কৰি বিলখনত অবাধ বেদখল চলাই বিলখনৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই অনা হৈছে । বিলৰ ভূমিত চৰকাৰীভাৱেও নিৰ্মাণকাৰ্য চলোৱা হৈছে । এনেদৰে বেদখল হৈ থাকিলে এদিন বিলখন এটা নলালৈ পৰ্যবসিত হোৱাটো নিশ্চিত ।