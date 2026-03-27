মাজুলী সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নামত কোনে, কি উদ্দেশ্যৰে চলাইছে অপপ্ৰচাৰ ?
মাজুলী সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নামত অপপ্ৰচাৰ দুষ্ট চক্ৰৰ ৷ বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ নামত এ আই ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা দুষ্ট চক্ৰই অপপ্ৰচাৰ কৰা ঘটনাক নিন্দা বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষইৰ ৷
Published : March 27, 2026 at 5:14 PM IST
মাজুলী: নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত মাজুলীৰ একমাত্ৰ বিশ্ববিদ্যালয়খনো সাৰি নগ'ল একাংশ দুষ্ট চক্ৰৰৰ পৰা ৷ মাজুলী সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নামত একাংশ দুষ্ট চক্ৰই সামাজিক মাধ্যমত চলাইছে অপপ্ৰচাৰ ৷ যাৰ বাবে মাজুলীবাসীয়ে প্ৰশ্ন কৰিছে যে, ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হৈছে নেকি মাজুলী সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয়খন ?
বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ কৰ্তৃপক্ষই জানিবলৈ দিয়ে, “ অমৰ গৌৰৱ (Amar Gaurav) আৰু অসম ইউনিটি (Asom Unity) নামৰ দুটা ফেচবুক পেজৰ পৰা কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰে প্ৰস্তুত কৰা ভিডিঅ' আপলোড কৰা হৈছে ৷ দুষ্ট চক্ৰই নিজৰ স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ বাবে এখন শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানৰ নাম ব্যৱহাৰ কৰা কাৰ্য অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক ৷"
বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ পঞ্জীয়ক ডঃ তৰুণ গগৈয়ে এখন প্ৰেছ বিবৃতি যোগে কয়, "এই কাৰ্যই অসমৰ শৈক্ষিক সমাজৰ বাবে এক অশনি সংকেত ৷ ইতিমধ্যে এই দুষ্ট চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে গড়মূৰ সদৰ থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে ৷ আৰক্ষীয়ে উচিত তদন্ত কৰি দোষীক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিব বুলি বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই আশা কৰে ৷"
বিষয়টোৰ সম্পৰ্কত বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ পৰিক্ৰমা বিষয়া ভাস্কৰ বৰুৱাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়," বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ নাম ব্যৱহাৰ কৰি এনে ধৰণৰ ভিডিঅ' প্ৰচাৰ কৰাটো দুৰ্ভাগ্যজনক ৷ ভৱিষ্যতে যাতে কোনেও এনেধৰণৰ কাম নকৰে তাৰ বাবে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা আহ্বান জনালো ৷ এই ধৰণৰ ভিডিও প্ৰচাৰ কৰা সকলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে আৰক্ষীক আহ্বান জনাইছো ৷"
উল্লেখ্য যে, কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰে বিশেষভাবে প্ৰস্তুত কৰা তথা সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হোৱা ভিডিঅ'টোত মাজুলী সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ নাম উচ্চাৰণ কৰাৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু তেওঁৰ পত্নীক দেখুওৱা হৈছে ৷
