মই যদি আগতেই গম পালোহেঁতেন, মই জুবিনক ছিংগাপুৰ যাবলৈ নিদিলোহেঁতেন : ৰীতা চৌধুৰী
Published : October 28, 2025 at 4:49 PM IST
গুৱাহাটী: ‘‘মানুহ এজনক কষ্ট দিব লাগে বা শেষ কৰিব লাগে, ঘৰ এটা সাজিব দিব লাগে । সেই কথাটো দুবাৰ-তিনিবাৰ জুবিন গাৰ্গে কৈছিল । ঘৰটোক লৈ হয়তো তাৰ চিন্তা আছিল । ঘৰটোক লৈ তাৰ খুব ইচ্ছা আছিল, সেই কথা বুজি পোৱা যায় ৷’’ এই মন্তব্য বিশিষ্ট সাহিত্যিক ড৹ ৰীতা চৌধুৰীৰ ।
মঙলবাৰে চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হয় ড৹ ৰীতা চৌধুৰী । বিশিষ্ট সাহিত্যিকগৰাকীৰ সৈতে হোৱা জুবিন গাৰ্গৰ সাক্ষাৎকাৰটো জুবিনৰ জীৱনৰ অন্তিমটো সাক্ষাৎকাৰ আছিল । য’ত জুবিন গাৰ্গে জীৱনৰ অকথিত বহু কথাই মুকলিকৈ কৈছিল ।
সেই সাক্ষাৎকাৰটোৰ সন্দৰ্ভতে মঙলবাৰে ড৹ ৰীতা চৌধুৰীৰ ভাষ্য গ্ৰহণ কৰে এছ আই টিয়ে । এছ আই টিৰ পৰা ওলাই আহি আহি তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, “মই যদি আগতেই গম পালোহেঁতেন, মই জুবিনক ছিংগাপুৰ যাবলৈ নিদিলোহেঁতেন । ছিংগাপুৰ লৈ যোৱাৰ কথা মই আগতে গম পোৱা নাছিলো । তাৰ গাত জ্বৰ আছিল ৷ সাক্ষাৎকাৰৰ শেষত যেতিয়া মোক আঁকোৱালি হৈছিল, তেতিয়া সি কঁপিছিল ৷’’
চৌধুৰীয়ে লগতে কয়, ‘‘মই যেতিয়া সাক্ষাৎকাৰ লৈছিলো, জুবিন গাৰ্গৰ তাত হতাশা দেখা নাছিলো । জুবিন খুব উৎসাহেৰে ৰৈ ৰৈ বিনালে চিনেমাৰ কথা কৈছিলে । মোক ঘৰলৈ লৈ যাম কৈছিল, ষ্টুডিঅ' যাবলৈ কৈছিল, চিনেমাখন চাবলৈ আহিব কৈছিল । মোক চিনেমাত অভিনয় কৰিব দিম বুলি কৈছিল । জুবিনে মোক কৈছিল চিনেমাৰ বহুত ডাঙৰ নিচা । এবাৰ সোমালে ওলাব নোৱাৰি । জুবিনে অকল গায়ক হিচাপে নহয়, বহুমুখী মানুহ হিচাপে পৰিচিত হ'ব বিচাৰিছিল । মই সাক্ষাৎকাৰটোৰ জৰিয়তে জুবিনৰ ভিতৰখন জুখি চাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলো । জুবিনৰ জীৱন পৰিক্ৰমাটো ধৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলো । সাক্ষাৎকাৰটোৰ শেষৰফালে জুবিনে কোৱা কেইটামান কথাই গভীৰ মানুহ এজনক প্ৰকাশ কৰিছে ।’’
ইপিনে, SOP সন্দৰ্ভত বিশিষ্ট সাহিত্যিক ড৹ ৰীতা চৌধুৰীৰ ফেচবুক পোষ্টৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰা প্ৰতিক্ৰিয়াক লৈ বিশিষ্ট সাহিত্যিকগৰাকীয়ে কয়, ‘‘মই ভাবিছিলো এজন পৰিপক্ক ৰাজনৈতিক নেতা হিচাপে তেওঁ কথাটো বিবেচনা কৰিব ৷ তাত মই কোনো দাবী কৰা নাই আৰু নিৰ্দেশনা দিয়া নাই । তেওঁ যদি বিবেচনা নকৰিলে, তাত মই কি কৰিব পাৰো ।’’
