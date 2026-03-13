বিশিষ্ট ক্ৰীড়া সাংবাদিক-সংগঠক প্ৰেমধৰ শৰ্মাৰ দেহাৱসান

বিশিষ্ট ক্ৰীড়া সাংবাদিক-সংগঠক প্ৰেমধৰ শৰ্মাৰ দেহাৱসান
Published : March 13, 2026 at 12:04 AM IST
গুৱাহাটী: ৰাজ্যৰ প্ৰবীণ ক্ৰীড়া সাংবাদিক, বিশিষ্ট ক্ৰীড়া সংগঠক প্ৰেমধৰ শৰ্মা আৰু নাই । দীৰ্ঘদিন ধৰি বাৰ্ধক্যজনিত কাৰণত শয্যাশায়ী হৈ থকা প্ৰেমধৰ শৰ্মাই বৃহস্পতিবাৰে নিশা প্ৰায় ৮.৫০ বজাত গুৱাহাটীৰ পাণবজাৰস্থিত বাসভৱনত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে ।
প্রথম শ্রেণীৰ ফুটবল ৰেফাৰী, আকাশবাণীৰ ধাৰাভাষ্যকাৰ প্ৰেমধৰ শৰ্মা অসমৰ বৰ্ণীল ক্ৰীড়া ইতিহাসৰ অনন্য সাক্ষী আছিল । মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স আছিল ৮৬ বছৰ । মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁ পত্নীৰ লগতে দুগৰাকীকৈ পুত্র-বোৱাৰী আৰু জী-জোঁৱাইৰ লগতে নাতিনীৰ উপৰিও ভালেসংখ্যক আত্মীয়-স্বজন এৰি থৈ গৈছে ।
প্ৰয়াত শৰ্মা আছিল একেধাৰে ক্ৰীড়া সাংবাদিক, ক্ৰীড়া সংগঠক, ক্ৰীড়া ধাৰাভাষ্যকাৰ । ক্ৰীড়া সাংবাদিকতাৰ বাবে তেওঁ দেশ-বিদেশ ভ্ৰমণ কৰিছিল । একেধাৰে তেওঁ অসম অলিম্পিক সন্থা, অসম ফুটবল সন্থা, অসম কাবাডী সন্থা, অসম টেবুল টেনিছ সন্থা, গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাব, সদৌ অসম ফুটবল ৰেফাৰী সন্থা, অসম ক্ৰিকেট সন্থা, গুৱাহাটী ক্ৰীড়া সন্থা, সৰ্বভাৰতীয় ক্ৰীড়া সাংবাদিক সন্থা, অসম ভলীবল সন্থা আদি বিভিন্ন সংগঠনৰ সৈতে বিভিন্ন বিষয়-বাবত জড়িত আছিল ।
১৯৭০-১৯৯৫ চনলৈ বৰদলৈ ট্ৰফীৰ লগতে বিভিন্ন ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ তেওঁ জনপ্ৰিয় ধাৰাভাষ্যকাৰ আছিল । প্ৰবীণ ক্ৰীড়া সাংবাদিক প্ৰেমধৰ শৰ্মাৰ মৃত্যুত ৰাজ্যৰ ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্রখনত শোকৰ ছাঁ পৰিছে । ৰাজ্যৰ প্ৰবীণ ক্ৰীড়া সাংবাদিকগৰাকীৰ মৃত্যুত মিডিয়া এছ’চিয়েছন অসমে গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে ৷
এক শোকবাৰ্তাত সভাপতি হীৰেন চন্দ্ৰ কলিতা আৰু সচিব প্ৰধান চন্দ্ৰ কুমাৰ শৰ্মাই তেখেতৰ বিদেহ আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰাৰ লগতে শোকসন্তপ্ত পৰিয়াললৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছে । ১৯৭৬ চনত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা সদৌ অসম কাবাডী সন্থাৰ তেওঁ প্ৰতিষ্ঠাপক সচিব আছিল । ৰাজ্যৰ ক্ৰীড়া সাংবাদিকতাৰ ক্ষেত্রখনত তেওঁ আগবঢ়োৱা অৱদান অতুলনীয় ।
ৰাজ্যৰ আগশাৰীৰ ক্ৰীড়া সংগঠক, গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবৰ প্ৰাক্তন সভাপতি, প্ৰবীণ সাংবাদিক প্ৰেমধৰ শৰ্মাৰ বিয়োগত গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবে গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে । এক শোক বাৰ্তাত গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবৰ সভাপতি খগেন কলিতা আৰু সাধাৰণ সম্পাদক অমৰেন্দ্ৰ ডেকাই কয়, ‘‘দেশ-বিদেশত অনুষ্ঠিত কেইবাটাও ৰাষ্ট্ৰীয়-আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ সুযোগ লাভ কৰিছিল প্ৰেমধৰ শৰ্মাই । তেখেত কেৱল এজন ক্ৰীড়া সাংবাদিক বা সংগঠকেই নহয়, তেওঁ আছিল এজন জনপ্ৰিয় ক্ৰীড়া ধাৰাভাষ্যকাৰ । ১৯৭০ চনৰ পৰা ১৯৯৫ চনলৈ বৰদলৈ ট্ৰফীৰ লগতে বিভিন্ন ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ জনপ্ৰিয় ধাৰাভাষ্যকাৰ আছিল প্ৰেমধৰ শৰ্মা । অসমৰ বৰ্ণিল ক্ৰীড়া ইতিহাসৰো অন্যতম সাক্ষী আছিল প্ৰেমধৰ শৰ্মাদেৱ । ৰাজ্য তথা দেশৰ ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰলৈ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে তেওঁ ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা পদ্মশ্ৰী সন্মানেৰে বিভূষিত হৈছে । দীৰ্ঘদিনীয়া অসুস্থতাৰ অন্তত বৃহস্পতিবাৰে নিশা ৮৬ বছৰ বয়সত তেওঁ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে । প্ৰেমধৰ শৰ্মাৰ মৃত্যু ৰাজ্যৰ ক্ৰীড়াজগতৰ বাবে এক অপূৰণীয় ক্ষতি । তেখেতৰ বিদেহ আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনাৰে শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবে গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছে ।’’
ইফালে প্ৰেমধৰ শৰ্মাৰ মৃত্যুত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে । এক শোকবাৰ্তাত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, ‘‘প্ৰবীণ ক্ৰীড়া সাংবাদিক, বিশিষ্ট ক্ৰীড়া সংগঠক প্ৰেমধৰ শৰ্মাৰ বিয়োগৰ খবৰ শুনি মৰ্মাহত হৈছোঁ । ক্ৰীড়া ধাৰাভ্যষাকাৰ হিচাপেও বিশেষভাৱে সমাদৃত শৰ্মাই অসম অলিম্পিক সন্থা, অসম ফুটবল সন্থা, অসম কাবাডী সন্থা, অসম টেবুল টেনিছ সন্থাকে ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন অগ্ৰণী সন্থা-সংগঠনৰে বিভিন্ন বিষয়ত জড়িত আছিল । আজি পুনৰবাৰ মনত পৰিছে বৰদলৈ ট্ৰফীকে ধৰি বিভিন্ন ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত তেখেতে কৰা ধাৰাভাষ্যৰ কথা । শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ বিয়োগ অসমৰ বাবে অপূৰণীয় ক্ষতি ৷ তেখেতৰ বিদেহ আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰি শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ ৷’’
